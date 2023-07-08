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Администрация Байдена обжаловала в суде запрет на контакты для модерации контента в социальных сетях

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Администрация Байдена обжаловала в суде запрет на контакты для модерации контента в социальных сетях

Администрация Джо Байдена обжаловала решение федерального судьи, запрещающее некоторым агентствам и должностным лицам встречаться и общаться с компаниями социальных сетей для модерации их контента, согласно судебному иску.


Уведомление об апелляции сигнализирует о планах действующего правительства обратиться в Апелляционный суд пятого округа США в Новом Орлеане с просьбой пересмотреть решение по иску, оспаривающему усилия администрации Байдена по убеждению компаний социальных сетей в проведении определённой политики.

В иске, поданном ранее генеральными прокурорами-республиканцами в Луизиане и Миссури, утверждалось, что правительственные чиновники США зашли слишком далеко, пытаясь побудить компании социальных сетей реагировать на сообщения, которые, как они опасались, могут способствовать недоверию, например, к вакцинам во время пандемии Covid-19 или отменить выборы.

Судебный запрет, изданный во вторник, запрещает правительственным учреждениям, таким как Министерство здравоохранения и социальных служб, а также ФБР, общаться с менеджерами социальных сетей с «целью призыва, поощрения, оказания давления или побуждения каким-либо образом к удалению, подавлению или сокращению контента».

Стоит отметить, что судья Терри Даути в постановлении, поданном в Окружной суд США по Западному округу штата Луизиана, всё же сделал некоторые исключения для общения между государственными чиновниками и компаниями, в том числе для предупреждения о рисках для национальной безопасности и о преступной деятельности.

Это судебное решение ознаменовало победу республиканцев, которые подали в суд на администрацию Байдена, заявив, что она использовала кризис в области здравоохранения, вызванный коронавирусом, и угрозу дезинформации в качестве предлога для обуздания взглядов, не коррелирующих с действующим правительством.

В свою очередь, официальные лица США заявили, что своими действиями они якобы стремились пресечь дезинформацию о вакцинах против Covid-19, чтобы попытаться снизить смертность американских граждан.

Типичная практика американской администрации: если осуществляется мониторинг контента СМИ и соцсетей в других странах - это удар по свободе слова, если он осуществляется самой администрацией США, то это борьба с дезинформацией...
Автор:
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:25
    0
    с «целью призыва, поощрения, оказания давления или побуждения каким-либо образом к удалению, подавлению или сокращению контента».
    belay "Ну дело то житейское"... recourse Тем более демократия не только укрепляется, а просто прет! request Вон у Байдена даже щечки покраснели..
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 11:33
      +1
      Кстати, насчёт обращений к стороне противника... Почему бы не запустить месседж: "Запад требует войну до последнего украинца... Сдавайся - сохрани генофонд будущего!" Это вроде и не трусливая "забота о собственной шкуре", что может оказаться, куда БОЛЕЕ действенным стимулом, для прекращения боевых действий.stop
      1. MariaHess
        MariaHess Сегодня, 11:40
        +1
        >Сдавайся - сохрани генофонд будущего!
        И кто это скажет? Те - кто завозят в Россию мигрантов штабелями и крышуют диаспоры?
        Или те - кто в 2022 сделал 400 000 абортов?
        Или может быть те - кто крышевал наркомагазины до начала СВО и пока их не закрыла Германия "в рамках санкций"?
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:28
    +1
    Уведомление об апелляции сигнализирует о планах действующего правительства обратиться в Апелляционный суд пятого округа США в Новом Орлеане с просьбой пересмотреть решение по иску, оспаривающему усилия администрации Байдена по убеждению компаний социальных сетей в проведении определённой политики.
    А вот оно нам надо? request Триста лет бы не упало их "Уведомление об апелляции". laughing
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:31
    0
    "Администрация Джо Байдена обжаловала решение федерального судьи, запрещающее некоторым агентствам и должностным лицам встречаться и общаться с компаниями социальных сетей для модерации их контента, согласно судебному иску."
    Небольшая подотовка к выборам президента США 2024-го года. Надеюсь Д.Байден об трибуну будет не копытцем бить, а рогами стучать хорошо бы только лоб не разбил потом ещё страховку выплачивай как за нового ...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:38
    0
    Типичная практика американской администрации: если осуществляется мониторинг контента СМИ и соцсетей в других странах - это удар по свободе слова, если он осуществляется самой администрацией США, то это борьба с дезинформацией...
    На прошлых выборах с Трампом и его сторонниками прокатило (удаление из соцсетей, жесткая модерация...) почему бы не попробовать еще раз. То, что делает администрация в Сша это же конечно "другое" и нельзя сравнивать с "зажимом свободы слова" в других странах.