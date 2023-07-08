Администрация Джо Байдена обжаловала решение федерального судьи, запрещающее некоторым агентствам и должностным лицам встречаться и общаться с компаниями социальных сетей для модерации их контента, согласно судебному иску.Уведомление об апелляции сигнализирует о планах действующего правительства обратиться в Апелляционный суд пятого округа США в Новом Орлеане с просьбой пересмотреть решение по иску, оспаривающему усилия администрации Байдена по убеждению компаний социальных сетей в проведении определённой политики.В иске, поданном ранее генеральными прокурорами-республиканцами в Луизиане и Миссури, утверждалось, что правительственные чиновники США зашли слишком далеко, пытаясь побудить компании социальных сетей реагировать на сообщения, которые, как они опасались, могут способствовать недоверию, например, к вакцинам во время пандемии Covid-19 или отменить выборы.Судебный запрет, изданный во вторник, запрещает правительственным учреждениям, таким как Министерство здравоохранения и социальных служб, а также ФБР, общаться с менеджерами социальных сетей с «целью призыва, поощрения, оказания давления или побуждения каким-либо образом к удалению, подавлению или сокращению контента».Стоит отметить, что судья Терри Даути в постановлении, поданном в Окружной суд США по Западному округу штата Луизиана, всё же сделал некоторые исключения для общения между государственными чиновниками и компаниями, в том числе для предупреждения о рисках для национальной безопасности и о преступной деятельности.Это судебное решение ознаменовало победу республиканцев, которые подали в суд на администрацию Байдена, заявив, что она использовала кризис в области здравоохранения, вызванный коронавирусом, и угрозу дезинформации в качестве предлога для обуздания взглядов, не коррелирующих с действующим правительством.В свою очередь, официальные лица США заявили, что своими действиями они якобы стремились пресечь дезинформацию о вакцинах против Covid-19, чтобы попытаться снизить смертность американских граждан.Типичная практика американской администрации: если осуществляется мониторинг контента СМИ и соцсетей в других странах - это удар по свободе слова, если он осуществляется самой администрацией США, то это борьба с дезинформацией...