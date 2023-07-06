В Нижегородской области начато строительство музейного комплекса «Сталин-центр»

В районе города Бор Нижегородской области полным ходом идут подготовительные строительные работы по возведению музейного комплекса «Сталин-центр». Соответствующее видо заливки бетоном строительной площадки в свое аккаунте «ВКонтакте» опубликовало Борское отделение КПРФ. Именно по инициативе руководителя местного отделения компартии предпринимателя Алексея Зорова на принадлежащем ему земельном участке в конце июня и начато возведение музейного комплекса.Ранее глава городского отделения КПРФ сообщал, что проект возведения музея, посвященного не только Сталину, но и всей советской эпохе, коммунистическому движению, оценивается в 20 млн рублей. К работам планировалось приступить в 2022 году, но сроки перенесли из-за резкого повышения цен на стройматериалы. Сейчас строительство центра оценивается уже в сумму более 120 млн рублей.Центр будет представлять собой четырехэтажный музей с кафе и сувенирной лавкой, предусматривается возможность аренды зала, но проект некоммерческий, подчеркивает предприниматель.Идеологи проекта противопоставляют «Сталин-центр» находящемуся в Екатеринбурге «Ельцин-центру». Последний современные российские коммунисты связывают с развалом Советского Союза, а свой комплекс намереваются посвятить возрождению великого российского государства как правопреемника СССР. Экспозицию музея составят артефакты, соответствующие тематике, в том числе предметы из личной коллекции Зорова. Некоторые экспонаты борским коммунистам уже начинают передавать однопартийцы из других городов РФ.На месте строительства будет заложен специальный камень, внутрь которого поместят послание к потомкам. Вскрыть эту капсулу планируется 9 мая 2045 года, в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне. Несколько лет назад на этом месте была установлена скульптура Иосифа Сталина, ее, конечно, сохранят и сделают частью экспозиции комплекса.В Борском отделении КПРФ особо отметили, что их почин уже подхватили однопартийцы в других городах России, откуда приходят заявки с просьбой поделиться проектно-сметной документацией по строительству комплекса. Работы по возведению аналогичного музея уже начаты в Барнауле, открыть свой «Сталин-центр» местные коммунисты планируют в сентябре 2023 года. Сам Зоров объявил свою инициативу «началом нового общественного движения» в России.