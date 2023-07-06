В сети опубликованы кадры уничтожения на Южно-Донецком направлении артиллеристами 40-й отдельной бригады морской пехоты поставленного французскими властями боевикам киевского режима колесного танка AMX-10RC.
В результате точного попадания один из двух колесных танков, передвигавшихся вдоль лесополосы, был полностью уничтожен, а второй ретировался на максимально возможной для этого вида бронетехники скорости.
Как сообщает французская пресса на основании рассказов украинских военнослужащих, предоставленные Киеву легкие колесные танки AMX-10RC показали в боевых условиях низкую эффективность из-за своей относительно тонкой брони, не защищающей экипаж даже от осколков артиллерийских снарядов.
По словам боевиков ВСУ, французские колесные танки AMX-10RC пригодны для использования в качестве средств огневой поддержки, однако практически бесполезны на передовой при наступлении. Зафиксированы случаи детонации боекомплекта бронетехники этого вида вследствие попадания осколков разорвавшегося поблизости артиллерийского снаряда. Кроме того, у AMX-10 RC нередки поломки коробки передач из-за использования на грунтовых дорогах.
Также опубликовано видео уже ставшего обыденным поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" расположенной на скрытой позиции немецкой самоходной гаубицы PzH 2000 ВСУ. Только за первые пять дней июля было зафиксировано около 18 случаев успешного применения "Ланцетов" по вооружениям украинской армии.