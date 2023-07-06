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Уничтожение французского колёсного танка AMX-10RC ВСУ огнем российской артиллерии попало в кадр

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Уничтожение французского колёсного танка AMX-10RC ВСУ огнем российской артиллерии попало в кадр

В сети опубликованы кадры уничтожения на Южно-Донецком направлении артиллеристами 40-й отдельной бригады морской пехоты поставленного французскими властями боевикам киевского режима колесного танка AMX-10RC.


В результате точного попадания один из двух колесных танков, передвигавшихся вдоль лесополосы, был полностью уничтожен, а второй ретировался на максимально возможной для этого вида бронетехники скорости.

Как сообщает французская пресса на основании рассказов украинских военнослужащих, предоставленные Киеву легкие колесные танки AMX-10RC показали в боевых условиях низкую эффективность из-за своей относительно тонкой брони, не защищающей экипаж даже от осколков артиллерийских снарядов.

По словам боевиков ВСУ, французские колесные танки AMX-10RC пригодны для использования в качестве средств огневой поддержки, однако практически бесполезны на передовой при наступлении. Зафиксированы случаи детонации боекомплекта бронетехники этого вида вследствие попадания осколков разорвавшегося поблизости артиллерийского снаряда. Кроме того, у AMX-10 RC нередки поломки коробки передач из-за использования на грунтовых дорогах.





Также опубликовано видео уже ставшего обыденным поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" расположенной на скрытой позиции немецкой самоходной гаубицы PzH 2000 ВСУ. Только за первые пять дней июля было зафиксировано около 18 случаев успешного применения "Ланцетов" по вооружениям украинской армии.



Использованы фотографии:
Wikipedia/davric
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7 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:07
    +3
    Ждём на ВО статью, что СВО не подмочила репутацию AMX-10RX, ими просто не дали воспользоваться и вообще воюют с ними нечестно
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:11
    +2
    Всё это конечно хорошо, но хотелось бы как-то посильнее и побыстрее и помощнее...
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:13
    +2
    Как сообщает французская пресса на основании рассказов украинских военнослужащих, предоставленные Киеву легкие колесные танки AMX-10RC показали в боевых условиях низкую эффективность из-за своей относительно тонкой брони, не защищающей экипаж даже от осколков артиллерийских снарядов.
    Украинская саванна не африканские прерии, на просторах бывшей незалэжной иногда из пушек стреляют и ракеты всякие противотанковые попадаются winked
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:42
      +1
      Если разобраться без клише,то танк этот создавался во время "холодной войны',для действий на территории Европы.В качестве средства огневой поддержки разведывательно-дозорных групп.Концепция на практике в условиях позиционной войны оказалась тухлой
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 15:53
        0
        А для позиционной войны у них что-то есть?
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:07
        0
        .В качестве средства огневой поддержки разведывательно-дозорных
        ....что есть по твоему РДГ работают в своём тылу или всё ж на передке???..у главного калибра мэкс-10 прицельная дальность не более 3 км, то есть он именно должен быть на передке, но по концепции если точно известно что у противника нет серьёзных средств выше РПГ
        " во время "холодной войны',"..смею пояснить, вся натовская бронетехника времён холодной войны со всеми вытекающими...бронетехника нато рассматривалась как силы сдерживания советских танковых орд до наращивания ударных авиагрупп, и только
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:04
    0
    По словам боевиков ВСУ, французские колесные танки AMX-10RC пригодны для использования в качестве средств огневой поддержки, однако практически бесполезны на передовой при наступлении.
    Грузовик "Колхида"- милитари, во французском исполнении, в степях Украины.