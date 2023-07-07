Молдавский вице-премьер: Страна не намерена становиться частью ЕС путём отказа от территории Приднестровья

Позиция нашего государства заключается в дальнейшем проведении переговоров, что параллельно предусматривает и нашу интеграцию в Европейский Союз. В то же время является очевидным тот факт, что процесс реинтеграции [с Приднестровской Молдавской Республикой] не будет полностью зависеть от европейской интеграции. Однако нужно признать, что данный процесс является толчком для воссоединения обоих берегов Днестра

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян высказался об отношении молдавских властей к процессу евроинтеграции страны. По его словам, Молдавия не намерена становиться частью этого объединения путём отказа от территории Приднестровья.– отметил дипломат, комментируя в эфире телеканала TV8 высказывания некоторых молдавских политиков о том, что отказ от территории ПМР позволил бы ускорить процесс вступления в ЕС.В то же время, коснулся Серебрян и темы процесса приднестровского урегулирования. По его словам, он зависит не только от евроинтеграции республики, но и экономической ситуации Молдовы, равно как и конфликта на Украине.В этом контексте было бы не лишним упомянуть и о заявлениях, неоднократно звучавших ранее из уст руководства Молдовы по поводу необходимости скорейшего вывода российских войск с территории левобережья Днестра. В частности, президент страны Майя Санду, а также глава молдавского исполнительного органа Дорин Речан, постоянно твердят о том, что урегулирования приднестровского конфликта можно достигнуть исключительно мирным путём, однако на деле не только их слова, но и действия расходятся с реальностью. Яркий пример тому – регулярные обвинения в адрес Москвы по поводу якобы её вмешательства во внутренние дела Республики Молдова (РМ) с целью «дестабилизации ситуации в регионе», а также внезапная необходимость укрепления обороноспособности страны, аргументирующаяся угрозой «вторжения» РФ на территорию РМ. Хотя ни для кого не секрет, что в Основном законе страны закреплён нейтралитет.Но самое интересное здесь кроется в другом: все заявления представителей молдавского политического истеблишмента на этот счёт – голословны и беспочвенны, поскольку правящему большинству таким образом необходимо постоянно выслуживаться перед своими западными «партнёрами», от чего страдают, прежде всего, граждане республики.