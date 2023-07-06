«Цель удара достигнута»: Минобороны подтвердило нанесение ночного удара ракетами «Калибр» по резервам и технике ВСУ

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства

Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад. Нам нужен F-16!