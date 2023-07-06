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«Цель удара достигнута»: Минобороны подтвердило нанесение ночного удара ракетами «Калибр» по резервам и технике ВСУ

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«Цель удара достигнута»: Минобороны подтвердило нанесение ночного удара ракетами «Калибр» по резервам и технике ВСУ

Министерство обороны подтвердило нанесение ночного ракетного удара по военным объектам Украины, расположенным в центральных и западных регионах страны. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.


Россия продолжает выбивать стратегические резервы Украины, тем самым лишая Киев возможности ввести их в бой. Согласно опубликованной информации, на этот раз были задействованы морские носители "Калибров" из состава Черноморского флота, удар наносился в ночное время по заранее назначенным целям, в качестве которых выступили пункты временной дислокации резервов ВСУ и иностранных наемников, а также места хранения бронетехники, поставленной западными странами. В итоге все назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства

- говорится в сообщении Минобороны.

В Генштабе ВСУ подтверждают ночной удар "Калибрами", но уже традиционно заявляют, что якобы посбивали почти все российские ракеты. Они бы "сбили" их все, но прилеты по Львову скрыть не удалось, там очень большие разрушения, прилетело по казармам ВСУ и зданию СБУ, пока точных сведений нет. Поэтому в сводке говорится, что русские запустили 10 "Калибров", семь из которых украинская ПВО изничтожила. Остальные три обманули украинских зенитчиков, сначала двигаясь на север, используя русло Днепра, а затем резко изменив курс на запад и атаковав Львов. Заканчивается сводка Генштаба призывом к Западу "срочно дать литаки F-16", чтобы сбивать российские ракеты.

Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад. Нам нужен F-16!

- призывает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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5 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:00
    +6
    Как всегда украм врать очень хочется -
    В том "украинства" ген виноват -
    Говорят, что ракеты закончатся,
    А они все летят и летят!!!
    Украм, падая прямо на голову -
    Божья кара за всё им с небес...
    Экзорцизм для всех укров упоротых -
    Раз вселился нацизма в них бес!!!
    1. grem
      grem Сегодня, 15:07
      +1
      «Цель удара достигнута»:

      И плевать ,что начнут визжать "мировое сообщество" negative
      Денацификация !!!! Деанглосаксция !!! Десемитизация !!!
      И храни Бог Россию hi soldier
      Видит Бог святую войну против бесятины и чертей ..
  2. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:10
    +1
    Хрен вам , а не ф-16 ... Литаки , льотчики , гвЫнтокрылы.... Когда они свидобандеровские жидоподонки захлебнутся в крови собственного народа ... Хотя ... Не их это народ ....
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:47
    0
    Особенно удачно во Львиве,ихний "голова" что мы разрушили 50 зданий.Брешет наверно,это их ПВО постарались.Подкорректировали 30 и двухдневный траур.Умилило фото ,за результат удара выдают строительный мусор упакованный в мешки- во дают ,за ночь успели всё в мешки упаковать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:52
      0
      Там академия сухопутных войск подверглась удару.Кадры есть в телеге,но они сделаны до налета