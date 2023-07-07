Bell V-22 «Osprey»: Уникальный летательный аппарат со сложной судьбой

В 1989 году свой первый испытательный полет совершила машина, разработанная американскими компаниями Bell Helicopter и Boeing. Конвертоплан Bell V-22 «Osprey» является уникальным в своем роде и по-прежнему остается единственным серийным конвертопланом в мире.Главной особенностью данного летательного средства, созданного для американских десантников, является одновременное сочетание функционала транспортного самолета и вертолета.Машина способна перевозить на борту грузы до 9 тонн и при этом совершать вертикальные взлет и посадку. Данная возможность достигается благодаря механизму, позволяющему осуществлять поворот гондол с двигателями и винтами до угла в 98 градусов. При этом в случае поломки одного из двигателей, вращение обоих винтов берет на себя второй.К слову, об агрегатах. V-22 «Osprey» укомплектован двумя силовыми установками от Rolls-Royce мощностью в 6150 л.с., что позволяет конвертоплану разгоняться до 565 км/ч. Максимальная дальность полета на одной заправке составляет порядка 2,5 тыс км, потолок высоты – 7,6 км. Машина вооружена пулеметом, расположенным в задней откидной рампе. Внутри установлены 24 бронированных катапультируемых кресел для десанта.Стоит отметить, что уникальный конвертоплан, обладающий весьма впечатляющими характеристиками, имеет довольно сложную судьбу. От момента начала разработки до принятия на вооружение в Корпус морской пехоты США прошло более 30 лет.За это время проект несколько раз замораживался и откладывался. В первую очередь, это происходило из-за высокой стоимости. Цена уже серийного V-22 «Osprey» в 2014 году достигала 76 млн. долларов за единицу.Кроме того, в ходе испытаний нередко случались аварии и поломки, что не лучшим образом сказывалось на отношении к этой машине со стороны военных.В целом, за все время полетов, V-22 «Osprey» потерпел 9 аварий, в которых погибли почти 40 человек. Между тем он сыграл огромную роль в операциях США в Ираке, Афганистане и Сирии.На сегодняшний день выпущено более 350 конвертопланов V-22 «Osprey».