Противник продолжает предпринимать попытки наступления по всей линии боевого соприкосновения, наиболее активные бои за прошедшие сутки велись на Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Девять атак ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки, противник атаковал в районах Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное и Золотаревка Луганской народной республики. В районе Клещеевки наша авиация и артиллерия накрыли готовившиеся к атаке подразделения ВСУ. Потери у противника по-прежнему большие, за сутки уничтожено до 385 всушников, один танк, три броневика, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и две САУ Krab.
На Красно-Лиманском противник четыре раза ходил в атаки на наши позиции, но откатывался назад, понеся потери. Бои шли в районах Ямполовка, Торское и Ковалевка. Активно работала наша авиация и артиллерия. Попытки ВСУ действовать мелкими группами привели к уничтожению двух ДРГ. Общие потери ВСУ: свыше 90 человек убитыми и ранеными, три броневика и четыре пикапа.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник активных действий не предпринимал, в основном работала артиллерия и велась разведка мелкими группами. Наши работали по противнику в районах Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное. Нейтрализованы две ДРГ. Несмотря на более-менее "спокойную" обстановку, потери ВСУ составили до 165 человек, три броневика, в том числе БТР Stryker, три автомобиля, РСЗО Град, САУ Caesar и Гвоздика.
На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших войск в районе Новоселовское, но безуспешно. Наши атаку отбили и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка. Также уничтожена одна ДРГ, общие потери ВСУ составили: 40 всушников, два броневика, два пикапа и гаубица М777.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и САУ Гвоздика.
Средствами ПВО сбито два штурмовика Су-25 Воздушных сил ВСУ, а также перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow.