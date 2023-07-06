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Противник активизировался на Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях, все атаки отбиты - Минобороны

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Противник активизировался на Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях, все атаки отбиты - Минобороны

Противник продолжает предпринимать попытки наступления по всей линии боевого соприкосновения, наиболее активные бои за прошедшие сутки велись на Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Девять атак ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки, противник атаковал в районах Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное и Золотаревка Луганской народной республики. В районе Клещеевки наша авиация и артиллерия накрыли готовившиеся к атаке подразделения ВСУ. Потери у противника по-прежнему большие, за сутки уничтожено до 385 всушников, один танк, три броневика, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и две САУ Krab.

На Красно-Лиманском противник четыре раза ходил в атаки на наши позиции, но откатывался назад, понеся потери. Бои шли в районах Ямполовка, Торское и Ковалевка. Активно работала наша авиация и артиллерия. Попытки ВСУ действовать мелкими группами привели к уничтожению двух ДРГ. Общие потери ВСУ: свыше 90 человек убитыми и ранеными, три броневика и четыре пикапа.
 
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник активных действий не предпринимал, в основном работала артиллерия и велась разведка мелкими группами. Наши работали по противнику в районах Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное. Нейтрализованы две ДРГ. Несмотря на более-менее "спокойную" обстановку, потери ВСУ составили до 165 человек, три броневика, в том числе БТР Stryker, три автомобиля, РСЗО Град, САУ Caesar и Гвоздика.
 
На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших войск в районе Новоселовское, но безуспешно. Наши атаку отбили и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка. Также уничтожена одна ДРГ, общие потери ВСУ составили: 40 всушников, два броневика, два пикапа и гаубица М777.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и САУ Гвоздика.

Средствами ПВО сбито два штурмовика Су-25 Воздушных сил ВСУ, а также перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

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7 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:47
    +1
    Если правильно сосчитал, получается больше 800 человек убитыми за сутки, прибавить тяжелораненых и число получится ещё внушительнее. Прилично накрошили наши бойцы. Имея такие потери, ВСУ, не думают останавливаться. Реально решили уничтожить максимально большое количество своих граждан.
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:47
    0
    Первый Stryker, вроде. Что же, с почином! Пошли в ход бригады второго эшелона? К 11 июля спешат?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:57
      0
      Нет,было сообщение.Как минимум неделю назад.Сгорел ударник напрочь
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:52
    0
    Это что, НАТОшкино сборище приближается и зелебобики хотят подкатить к спонсорами "на коне, а не на щите"?
    Странно все это, как у народца с мозгами, совсем набекрень!?
    Ладно, конченные скакуасы, мозги проскакали, а все остальные, ничего вокруг узнать, замечать не хотят и идут на убой за... а за что, собственно???
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:59
      +1
      Они умирают сейчас, чтобы и потом умирать за НАТО. Вместо того, чтобы не умирать сейчас, чтобы потом не умирать ни за кого и быть нейтральными.

      Только не пытайтесь логически это понять
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:04
      +1
      За что они идут?Мы не хотим замечать одной вещи-в подавляющем большинстве своем,они такие же как и мы.Только с мозгами,вывернутыми напрочь пропагандой украинства.И бьются они,во всяком случае,так считают за дом свой и ридну неньку.Я тут посмотрел видео двухлетней давности из Мариуполя,честно у меня волосы дыбом становились от ответов на вопрос,что будете делать,если придут русские войска?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:06
    0
    Судя по всему следует ожидать от укронацистов повышенной активности где-то до 15 июля; потом будет спад.