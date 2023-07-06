На вооружении ВСУ замечен бронетранспортер OT-64 SKOT

На днях на вооружении одного из подразделений ВСУ был замечен чешско-польский бронетранспортер OT-64 SKOT.
При этом поставки данной техники в незалежную официально не отражались. В феврале 2023 года появлялась информация, что БТР этого типа закупают и восстанавливают львовские «волонтеры» для нужд местной терробороны. По всей видимости, SKOT в итоге добрался до места службы.
Колесный бронетранспортер-амфибия OT-64 SKOT был создан совместными усилиями Чехословакии и Польши. Он был разработан в 1959 году, а производство началось в 1963 году и продолжалось до начала 1970-х годов. В общей сложности было изготовлено около 4500 единиц этой машины.
OT-64 SKOT имеет массу 14,5 тонн и размеры 7,44 м в длину, 2,55 м в ширину и 2,71 м в высоту. Он может вместить экипаж из двух человек и 18 бойцов десанта. Машина оснащена броней толщиной от 6 до 13 мм, обеспечивающей защиту от огня стрелкового оружия. Что касается вооружения, OT-64 SKOT оснащен 7,62-мм ПКТ и 14,5-мм КПВ.
OT-64 SKOT оборудован дизельным двигателем Tatra T-928-14 V-8 воздушного охлаждения мощностью 177 л.с. Это позволяет машине развивать максимальную скорость 94 км/ч на суше и 9 км/ч по воде. Дальность действия составляет 710 км.
С момента своего появления в 1963 году OT-64 SKOT использовался в различных конфликтах по всему миру. Он был задействован во время индо-пакистанской войны 1971 года, войны в Западной Сахаре, Ирано-иракской войны, индийской операции «Голубая звезда» и гражданской войны в Сирии.