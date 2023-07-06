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На вооружении ВСУ замечен бронетранспортер OT-64 SKOT

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На вооружении ВСУ замечен бронетранспортер OT-64 SKOT

На днях на вооружении одного из подразделений ВСУ был замечен чешско-польский бронетранспортер OT-64 SKOT.


При этом поставки данной техники в незалежную официально не отражались. В феврале 2023 года появлялась информация, что БТР этого типа закупают и восстанавливают львовские «волонтеры» для нужд местной терробороны. По всей видимости, SKOT в итоге добрался до места службы.

Колесный бронетранспортер-амфибия OT-64 SKOT был создан совместными усилиями Чехословакии и Польши. Он был разработан в 1959 году, а производство началось в 1963 году и продолжалось до начала 1970-х годов. В общей сложности было изготовлено около 4500 единиц этой машины.

OT-64 SKOT имеет массу 14,5 тонн и размеры 7,44 м в длину, 2,55 м в ширину и 2,71 м в высоту. Он может вместить экипаж из двух человек и 18 бойцов десанта. Машина оснащена броней толщиной от 6 до 13 мм, обеспечивающей защиту от огня стрелкового оружия. Что касается вооружения, OT-64 SKOT оснащен 7,62-мм ПКТ и 14,5-мм КПВ.



OT-64 SKOT оборудован дизельным двигателем Tatra T-928-14 V-8 воздушного охлаждения мощностью 177 л.с. Это позволяет машине развивать максимальную скорость 94 км/ч на суше и 9 км/ч по воде. Дальность действия составляет 710 км.

С момента своего появления в 1963 году OT-64 SKOT использовался в различных конфликтах по всему миру. Он был задействован во время индо-пакистанской войны 1971 года, войны в Западной Сахаре, Ирано-иракской войны, индийской операции «Голубая звезда» и гражданской войны в Сирии.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:53
    +2
    SKOT,как БТР назовёшь так он и возить будет ,SKOT cкотовоз доставит быстро скотов в преисподнюю,к скотландцам не примазываться.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:59
      +4
      Судя по ТТХ он аналогичен нашему БТР80.До того,как случилась война он исправно нес службу на страже границ ОВД..И никто не обращал внимание на название..Ну,теперь,конечно-да..Можно изголяться.Впрочем,чехи всегда делали неплохую технику
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:59
      +1
      Согласен - скотомобиль для скота... Лучше названия не придумаешь...Всем "скотам" посвящаю...
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:14
      0
      Цитата: tralflot1832
      cкотовоз доставит быстро скотов в преисподнюю

      Регулярные рейсы по маршруту "Свиноферма - колбасный цех". Но глум конечно класный, швайнхундам выдали соответствующее их названию
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:54
    +1
    Каких только SKOTов нет на незалежной, собирают всё что дают, попрошайки.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 20:55
    +1
    Раз на броне, то это КПВТ
    Ттттттььььььь
  4. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 21:00
    +2
    Сливают свое старье. Финны будут сливать XA-180, французы - колесные танки для аборигенов и VAB'ы, американцы - MRAP MaxxPro, чем давно и занимаются. МахPro был хорош в Афганистане, а зачем он сейчас? Воот, и сливают чемодан без ручки, еще и денег потребуют. Так же и колесная техника Oshkosh. Нужные люди наварились сначала на поставке их армии США, потом второй раз наварились на поставке укропитекам. Сплошной навар!
    После всех европейцев привяжут к американскому ВПК, и заставят покупать уже технику США втридорога. Ничего личного - только бизнес! hi
    Жаль, что украинцы этого не понимают. Хотя нормальных людей там очень много...
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 21:11
      0
      А "еуропэйцам" самим особо давать нечего.
      Колёсной техники у них много. С ней проще чем с гусеничной.
      То, что готовили для войны с СССР многие давно продали в Азию или Африку да отправили на переплавку.
      Да и основным постовщиком NATЫ в то время опять же были США. БТР-113, танки М-60. Артиллерия.
      Танков М-60 не осталось в европах, но есть "Тиг и Лео часть 1".
      Остатки гусеничной техники от ОВД уже отправили "чубарым". Затем вспомнили о колёсных машинах.
      А потом решили
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:02
    +1
    В сравнении с БТР-60 на ОТ-64 вместо бензинового двигателя использовался дизельный. Это уменьшило риск пожара и в то же время увеличило дальность. Главным преимуществом по отношению к российскому аналогу стал вход в задней части автомобиля через сдвоенные двери. OT-64 оснащен средствами защиты от ОМП и приборами ночного видения. Он имеет центральная подкачка для всех колес, которой может управлять водитель. OT-64 является авиатранспортабельным и амфибийным, с двумя воздушными винтами, установленными сзади. Имеются версии ПВО и охотника за танками (с ПТУР).

    В целом машина исправно несла свою службу десятки лет и не требовала постоянного обновления (как с БТР-60/70/80).

    На базе шасси и трансмиссии разработан современный польский БТР КТО Рысь (Kołowy Transporter Opancerzony - букв. Колесная бронированная машина).
    1. алекс самолетов
      алекс самолетов Сегодня, 21:14
      0
      Дальность,воздушные винты...вы часом не с авиацией попутали??запас хода и гребные винты (водометов на от 64нет)аыражайте мысль правильно и не пишите чушь!
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:11
    0
    Попытка - не пытка. А четкие, долгосолчгые цели внешней политики должны были быть. Взять лев бережн окраину. Без междусобойчика с западом за спиной киева.
    Война без цели-не война, а сво
  7. Eug
    Eug Сегодня, 21:13
    0
    Нехилое количество выпущено, и "боевой опыт" немалый, очевидно, удачная машина. А 18 человек десанта и двигатель воздушного охлаждения, да еще и относительно слабый (следовательно, экономичный) при нормальной скорости - нет, чехи очень грамотные и квалифицированные
    механики, по крайней мере были таковыми. Серьезное усиление, особенно если количество приличное.