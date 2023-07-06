Зеленский прибыл в Софию, чтобы заручиться поддержкой руководства Болгарии перед саммитом НАТО

Накануне судьбоносного, как считают в Киеве, саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский отправился в очередную зарубежную поездку. На этот раз украинский президент прибыл во главе делегации с официальным визитом в Болгарию, где, как он написал в своем телеграм-канале, встретится с премьер-министром страны Николаем Денковым, президентом Руменом Радевым, чиновниками, журналистами, парламентариями и политиками.
Цели своего визита в Софию Зеленский не скрывает, впрочем, ничего нового в них нет. Глава киевского режима намеревается обсудить оборонную поддержку, евроатлантическую интеграцию Украины, гарантии безопасности, саммит НАТО и «реализацию формулы мира». В Болгарию президент Украины прибыл по приглашению правительства республики, причем на этот раз на самолете из Кишинева.
Кроме того, Зеленский намерен обсудить с руководством Болгарии увеличение объемов помощи Украине, в том числе военной. Затронут и вопрос продажи Киеву российского оборудования с недостроенной болгарской АЭС «Белене». Строительство данной атомной электростанции было заморожено после введения Западом санкций против РФ, по которым российские специалисты просто не могут быть допущены к объекту.
Болгарское руководство намерено использовать вырученные средства для расчета с американской компанией Westinghouse за работы по возведению новых реакторов на действующей АЭС «Козлодуй». Не совсем понятно, откуда Киев возьмет деньги на оплату этой сделки. Видимо, попросит их у каких-нибудь других западных спонсоров.
В самой Болгарии оппозиция выступила с резкой критикой решения по продаже российского оборудования с АЭС Киеву, назвав циничным получение денег от «страдающего украинского народа». Специалисты высказывают опасения по поводу самой возможности безопасного демонтажа и последующей установки на украинских АЭС оборудования без участия российских инженеров.
Ранее, 15 июня, в минобороны Болгарии заявили, что страна намерена присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства (EDA) по совместной закупке боеприпасов для Украины. Позднее, 26 июня, правительство Болгарии одобрило новый пакет военной и военно-технической помощи Украине. Что именно будет предоставлено Киеву в рамках этого, второго по счету, транша держится в секрете. Известно, что в декабре прошлого года Болгария поставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы.