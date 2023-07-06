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Зеленский прибыл в Софию, чтобы заручиться поддержкой руководства Болгарии перед саммитом НАТО

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Зеленский прибыл в Софию, чтобы заручиться поддержкой руководства Болгарии перед саммитом НАТО

Накануне судьбоносного, как считают в Киеве, саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский отправился в очередную зарубежную поездку. На этот раз украинский президент прибыл во главе делегации с официальным визитом в Болгарию, где, как он написал в своем телеграм-канале, встретится с премьер-министром страны Николаем Денковым, президентом Руменом Радевым, чиновниками, журналистами, парламентариями и политиками.


Цели своего визита в Софию Зеленский не скрывает, впрочем, ничего нового в них нет. Глава киевского режима намеревается обсудить оборонную поддержку, евроатлантическую интеграцию Украины, гарантии безопасности, саммит НАТО и «реализацию формулы мира». В Болгарию президент Украины прибыл по приглашению правительства республики, причем на этот раз на самолете из Кишинева.

Кроме того, Зеленский намерен обсудить с руководством Болгарии увеличение объемов помощи Украине, в том числе военной. Затронут и вопрос продажи Киеву российского оборудования с недостроенной болгарской АЭС «Белене». Строительство данной атомной электростанции было заморожено после введения Западом санкций против РФ, по которым российские специалисты просто не могут быть допущены к объекту.

Болгарское руководство намерено использовать вырученные средства для расчета с американской компанией Westinghouse за работы по возведению новых реакторов на действующей АЭС «Козлодуй». Не совсем понятно, откуда Киев возьмет деньги на оплату этой сделки. Видимо, попросит их у каких-нибудь других западных спонсоров.

В самой Болгарии оппозиция выступила с резкой критикой решения по продаже российского оборудования с АЭС Киеву, назвав циничным получение денег от «страдающего украинского народа». Специалисты высказывают опасения по поводу самой возможности безопасного демонтажа и последующей установки на украинских АЭС оборудования без участия российских инженеров.

Ранее, 15 июня, в минобороны Болгарии заявили, что страна намерена присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства (EDA) по совместной закупке боеприпасов для Украины. Позднее, 26 июня, правительство Болгарии одобрило новый пакет военной и военно-технической помощи Украине. Что именно будет предоставлено Киеву в рамках этого, второго по счету, транша держится в секрете. Известно, что в декабре прошлого года Болгария поставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы.
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5 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:12
    0
    Зеленский прибыл в Софию, чтобы заручиться поддержкой руководства Болгарии перед саммитом НАТО
    Нет, ну если София (бабочка) многое значит на весах, то чаши весов уравновешены?... recourse
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:13
    0
    Очередной тур гастролей "военчес". Цыганское кабере "Дай денег" и его солистка - Моника Селянски!
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:15
    0
    Надо ещё заручиться поддержкой Черногории, за ней тоже как за каменной стеной
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:15
    0
    президент Украины Владимир Зеленский отправился в очередную зарубежную поездку. На этот раз украинский президент прибыл во главе делегации с официальным визитом в Болгарию,
    Ему закладку в Белом Доме, в Вашингтоне сделали, а он в Болгарию попёрся. Совсем уже по треугольному глобусу Украины ориентироваться разучился.
  5. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:17
    0
    Нет в этом мире, пожалуй,
    Народца в продажности я р о й
    бОльшей, чем с ядом и жалом,
    Наши "братушки" - болгары.

    Сколько же раз их РОССИЯ
    Ценой своей крови спасала,
    А в благодарность -
    чудилы,
    только одно: ПРЕДАВАЛИ...

    И вот ведь, в чём гнусность "братушек",
    Случись, будут бить, как при турках,
    Конечно ж, народец тот знает:
    Россия в беде не оставит...

    А если случится что с нами -
    Война ли...
    Мы тоже ведь знаем:
    "Батушки" в обнимку с врагами
    Припрутся с огнём и мечами...

    И дал же Господь нам соседей...
    Уж лучше бы, просто, - балбесов.
    Так нет же, - иуд беспросветных,
    На святости скачущих бесов.

    Владимир Измеров

    P.S. Хорошие стихи. Злые такие и по делу.