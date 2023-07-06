Лукашенко: Ядерное оружие в Белоруссию переместили так, что ни в США, ни в Европе этого не заметили

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл для своих и зарубежных журналистов пресс-конференцию, где в том числе коснулся и вопроса размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.
Лукашенко подтвердил еще раз, что ядерные боеголовки из России были переброшены в Белоруссию. При этом он добавил, что их доставили не по земле.
По словам главы Белоруссии, именно поэтому враги не смогли отследить перемещение ядерного оружия, хотя очень хотели. Это также привело к всякого рода домыслам, на вроде того, что их доставили по железной дороге и даже связали с этим смерть министра транспорта и коммуникаций Белоруссии, отметил Лукашенко.
Переместили (ядерные боеголовки) так, что ни вы, ни в Штатах, ни МИ-6, ни в Германии – нигде этого не заметили. Такой был замысел
- сказал президент Белоруссии.
Лукашенко, естественно, не стал называть количество боеголовок, но заявил, что они находятся под надежной охраной. Что касается того, кто же будет управлять этим оружием, то президент отметил, что в любых, даже более мелких вопросах Москва и Минск всегда действуют сообща.
Напомним, что в марте российский президент заявил о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В Москве это объясняли враждебной политикой Запада против России на фоне украинского конфликта.