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Лукашенко: Ядерное оружие в Белоруссию переместили так, что ни в США, ни в Европе этого не заметили

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Лукашенко: Ядерное оружие в Белоруссию переместили так, что ни в США, ни в Европе этого не заметили

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл для своих и зарубежных журналистов пресс-конференцию, где в том числе коснулся и вопроса размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.


Лукашенко подтвердил еще раз, что ядерные боеголовки из России были переброшены в Белоруссию. При этом он добавил, что их доставили не по земле.

По словам главы Белоруссии, именно поэтому враги не смогли отследить перемещение ядерного оружия, хотя очень хотели. Это также привело к всякого рода домыслам, на вроде того, что их доставили по железной дороге и даже связали с этим смерть министра транспорта и коммуникаций Белоруссии, отметил Лукашенко.

Переместили (ядерные боеголовки) так, что ни вы, ни в Штатах, ни МИ-6, ни в Германии – нигде этого не заметили. Такой был замысел

- сказал президент Белоруссии.

Лукашенко, естественно, не стал называть количество боеголовок, но заявил, что они находятся под надежной охраной. Что касается того, кто же будет управлять этим оружием, то президент отметил, что в любых, даже более мелких вопросах Москва и Минск всегда действуют сообща.

Напомним, что в марте российский президент заявил о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В Москве это объясняли враждебной политикой Запада против России на фоне украинского конфликта.
Использованы фотографии:
Википедия/Vitaly V. Kuzmin
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12 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 16:33
    +3
    Батька, бахни ляхов по макушке ядрен батоном hi
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:40
    +4
    — …Видишь суслика?
    — Нет.
    — И я не вижу. А он есть!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:41
    +1
    Кстати, а не пора ли МУС открыть дело в отношении президента Белоруссии? За распространение ядерного оружия, за укрывательство наемников... Зека Тихановская! На выход! laughing
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:47
    -2
    После того, как батько Лукашенко предотвратил гражданскую войну в России, он что-то сильно "распустил язык". То его "неоднозначное" заявление про "Вагнер", то "дешевое" заявление про ЯО.
    Скромнее надо быть, Уважаемый Александр Григорьевич!
    1. Юра
      Юра Сегодня, 17:18
      +2
      Цитата: Дилетант
      После того, как батько Лукашенко предотвратил гражданскую войну в России, он что-то сильно "распустил язык". То его "неоднозначное" заявление про "Вагнер", то "дешевое" заявление про ЯО.
      Скромнее надо быть, Уважаемый Александр Григорьевич!

      Он всё правильно делает, не даёт западу расслабиться, практически ежедневно подбрасывая им головоломные задачки, зачастую с противоречивыми вводными, пусть у них там голова болит от мысли каких сюрпризов ещё можно ожидать от России и Белоруссии, отсюда их шараханье из стороны в сторону от неуверенности в выборе правильного шага. Это не даёт западу сосредоточится и решиться на авантюры аналогичной их войны с Ливией к примеру.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 18:19
      +1
      Цитата: Дилетант
      батько Лукашенко

      Цитата: Дилетант
      то-то сильно "распустил язык". То его "неоднозначное" заявление про "Вагнер", то "дешевое" заявление про ЯО.

      Вам не угодишь . То российские СМИ проигрывают информационную войну .... То мало информации , то теперь стало страшно от такой информации ...
      Может давайте обсудим вашего нахального Вову Зеленского . Этот рот не закрывает вообще ... Так4 и слышно - Дайте гроши , доллЯры дайте , дайте евро ! Дай , дай , дай ... И постановы в его исполнении ... Зеле в лАндоне , зеля у Берлине , зеля у вашингтоне ... и жинка его побирушка и он жебрак ...
  5. Aken
    Aken Сегодня, 16:53
    0
    Ну сказали бы, никто бы и не узнал. Жили бы спокойно.
  6. Magellan
    Magellan Сегодня, 16:54
    +1
    Ну что, поляки еще куда-то собираются "на востоке страны"?
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:59
    0
    Переместили (ядерные боеголовки) так, что ни вы, ни в Штатах, ни МИ-6, ни в Германии – нигде этого не заметили. Такой был замысел

    - сказал президент Белоруссии.
    Лучше бы так СВО продумывали и проводили... request
  8. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:01
    +2
    А если бы заметили, то что? Бахнули, например, по железнодорожному составу?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:32
      +1
      А если бы заметили, то посчитали бы. А так не шмогли laughing
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:13
    +1
    Лукашенко смотрит на ядерное оружие, как на оружие массового пораженя.

    По словам главы Белоруссии, именно поэтому враги не смогли отследить перемещение ядерного оружия, хотя очень хотели. Это также привело к всякого рода домыслам, на вроде того, что их доставили по железной дороге и даже связали с этим смерть министра транспорта и коммуникаций Белоруссии, отметил Лукашенко.

    Поэтому , враги очень хорошо действуйт без подобных заявлений(молчком и без красных линий)
    Ядерное оружие - это не пугачь на весь мир , это уровень страны .