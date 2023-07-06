Лукашенко: Ядерное оружие в Белоруссию переместили так, что ни в США, ни в Европе этого не заметили

Переместили (ядерные боеголовки) так, что ни вы, ни в Штатах, ни МИ-6, ни в Германии – нигде этого не заметили. Такой был замысел

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл для своих и зарубежных журналистов пресс-конференцию, где в том числе коснулся и вопроса размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.Лукашенко подтвердил еще раз, что ядерные боеголовки из России были переброшены в Белоруссию. При этом он добавил, что их доставили не по земле.По словам главы Белоруссии, именно поэтому враги не смогли отследить перемещение ядерного оружия, хотя очень хотели. Это также привело к всякого рода домыслам, на вроде того, что их доставили по железной дороге и даже связали с этим смерть министра транспорта и коммуникаций Белоруссии, отметил Лукашенко.- сказал президент Белоруссии.Лукашенко, естественно, не стал называть количество боеголовок, но заявил, что они находятся под надежной охраной. Что касается того, кто же будет управлять этим оружием, то президент отметил, что в любых, даже более мелких вопросах Москва и Минск всегда действуют сообща.Напомним, что в марте российский президент заявил о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В Москве это объясняли враждебной политикой Запада против России на фоне украинского конфликта.