Власти Сербии намерены запросить срочное заседание СБ ООН из-за угрозы своим гражданам в Косово

Власти Сербии выразили намерение запросить срочное заседание Совета безопасности ООН из-за возрастающей угрозы для своих гражданам на территории непризнанного Косово. В ходе заседания СБ ООН сербские власти собираются требовать немедленного прекращения деятельности все вооруженных приштинских структур.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград намерен требовать от сил миссии НАТО в Косово и Метохии (KFOR) обеспечить демилитаризацию военизированных формирований косовских албанцев. Вучич также заявил о намерении инициировать срочный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого он планирует обозначить ситуацию.В ходе недавней встречи со спецпредставителем Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Вучич отметил, что продолжающиеся гонения на сербов на территории Косово и Метохии являются наиболее масштабными в течение последних 15 лет. Президент Сербии призвал международное сообщество активнее реагировать на решение этой проблемы.На севере Косово и Метохии уже более месяца продолжаются протестные акции проживающих там сербов, которые требуют от Приштины отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами регионов, а также немедленного освобождения задержанных соотечественников.Причиной массовых протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине назначить на муниципальные должности в регионе албанских мэров.