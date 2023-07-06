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Власти Сербии намерены запросить срочное заседание СБ ООН из-за угрозы своим гражданам в Косово

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Власти Сербии намерены запросить срочное заседание СБ ООН из-за угрозы своим гражданам в Косово

Власти Сербии выразили намерение запросить срочное заседание Совета безопасности ООН из-за возрастающей угрозы для своих гражданам на территории непризнанного Косово. В ходе заседания СБ ООН сербские власти собираются требовать немедленного прекращения деятельности все вооруженных приштинских структур.


Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград намерен требовать от сил миссии НАТО в Косово и Метохии (KFOR) обеспечить демилитаризацию военизированных формирований косовских албанцев. Вучич также заявил о намерении инициировать срочный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого он планирует обозначить ситуацию.

В ходе недавней встречи со спецпредставителем Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Вучич отметил, что продолжающиеся гонения на сербов на территории Косово и Метохии являются наиболее масштабными в течение последних 15 лет. Президент Сербии призвал международное сообщество активнее реагировать на решение этой проблемы.

На севере Косово и Метохии уже более месяца продолжаются протестные акции проживающих там сербов, которые требуют от Приштины отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами регионов, а также немедленного освобождения задержанных соотечественников.

Причиной массовых протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине назначить на муниципальные должности в регионе албанских мэров.
Использованы фотографии:
Wikipedia/European People's Party
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13 комментариев
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 16:42
    +1
    ага и по линии "Красного креста" гуманитарку завести в Сербию Русланами, с сопровождающими: Вагнер, Искандер и Триумф - заодно и проставимся drinks
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:12
      0
      Власти Сербии намерены запросить срочное заседание СБ ООН из-за угрозы своим гражданам в Косово

      Может кто-то перевести с русского на сербский язык значение выражения "толочь воду в ступе"!?
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:47
    0
    Пичальбеда конечно, сербов обижают. А это не с них пошли цветные революции? "Так"?
    Теперь они недовольны, что из Косово выселяют.
    1. Magellan
      Magellan Сегодня, 16:56
      0
      А это не с них пошли цветные революции?

      Нет, не с них, а куда как раньше.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 17:00
        0
        Вики врёт типа Сербия была первой в 2000 году.
  3. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:54
    +1
    Srbský prezident Aleksandar Vučič by potřeboval na chvíli půjčit PMC Wagner armádu, aby udělala rychlý pořádek a na vždy!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:55
      +2
      Президенту Сербии Александру Вучичу потребуется на время одолжить армию ЧВК Вагнера, чтобы сделать быстрый приказ и навсегда!
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 16:58
        +2
        «Мы имеем деньги благодаря огромному количеству инвестиций, которые мы получили в основном из ЕС, а также благодаря поддержке, которая приходит из Евросоюза», — отметил Вучич.
        Но переживать надо нам здесь конечно.
        1. Jsem_CZEKO68
          Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:05
          +1
          Ano máte pravdu! Vučič by se neměl tak lepit na EU!!, jsou to též fašisti jako ti na Ukrajině! Vučičovi a Srbům přeji více sebevědomí a hrdosti, oni na to mají se postavit fašistům!
          1. Jsem_CZEKO68
            Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:06
            +1
            Да, ты прав! Вучичу нельзя так привязываться к ЕС!!, они такие же фашисты, как и украинцы! Желаю Вучичу и сербам больше уверенности в себе и гордости, они должны противостоять фашистам!
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:56
    0
    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград намерен требовать от сил миссии НАТО в Косово и Метохии (KFOR) обеспечить демилитаризацию военизированных формирований косовских албанцев. Вучич также заявил о намерении инициировать срочный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого он планирует обозначить ситуацию.
    Вучич может невольно своими действиями спровацировать новое обострение в косовском регионе в силу того что политическая повестка стран ЕС мягко говоря устала от украинского дома с химерами. Тем более что целый ряд политиков сомневается в благоприятной перспективе "контрнаступа" на фоне безуспешных действий ВСУ
    1. Юра
      Юра Сегодня, 17:26
      +1
      Цитата: oppozite28
      Вучич может невольно своими действиями спровацировать новое обострение в косовском регионе
      Вам не кажется, что вы здесь поставили всё с головы на ноги, эти действия Вучича это и есть его реакция на провокации косовских албанцев уже длящиеся не первую неделю, а то и месяц.
  5. Комментарий был удален.
  6. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:01
    +1
    Отменены или нет?
    Сербия сближается с НАТО
    Совместные учения пройдут с 16 по 30 июня на территории Сербии.
    «Решением правительства Республики Сербия от 16 марта 2023 года одобрено проведение международных тактических учений «Платиновый волк —– 2023», причем эти учения исключены из моратория на планирование, подготовку и проведение учений с иностранными партнерами в стране и за границей. Причина принятия такого решения — в исполнении взятых Республикой Сербией на себя обязательств в связи с участием армии Сербии в многонациональных операциях», — сообщили в сербском Минобороны.
    Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Сербия проводит военные учения «Платиновый волк» со странами-членами НАТО.

    «Какие это по счету учения, шестые, седьмые, восьмые… Не понимаю, в чем тут проблема? Что вы хотите – суверенной независимой стране определять, когда она будет проводить учения?» — сказал Вучич.

    Он отметил, что эти маневры дают сербский военным «новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей».

    По его словам, «всегда можно научится чему-то от партнерских армий».

    Вучич подчеркнул, что Сербия остается нейтральной страной и не намерена вступать в военные блоки.