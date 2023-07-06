NBC News: Между США и Россией идут конфиденциальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Тема переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта с завидным постоянством появляется в прессе с начала нашей СВО. При этом в большинстве случаев речь идет о высказываниях политиков, дипломатов и различных экспертов о необходимости решать вопрос с помощью дипломатии.Между тем, в своем недавнем материале NBC News, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что соответствующие переговоры между РФ и США уже идут и носят конфиденциальный характер.Так с американской стороны в дипломатическом процессе якобы задействованы высокопоставленные чиновники из сферы нацбезопасности, а также бывшие дипломаты и другие эксперты. В частности, упоминаются экс-помощник главы Пентагона Мэри Бет Лонг, эксперт по России Томас Грэм и др.В свою очередь российскую сторону представляют лидеры крупных аналитических центров или исследовательских институтов, ученые, а также, как выразились в издании, люди из российской внешнеполитической сферы.В частности, в материале говорится, что на одной из встреч присутствовал даже глава российского МИД Сергей Лавров. Это произошло в ходе его апрельского визита в Нью-Йорк для участия в заседаниях ООН. С нашим министром якобы обсуждалась судьба новых территорий РФ, которые Киев уже не сможет вернуть.В NBC News подчеркивают, что несмотря на конфиденциальность и неофициальность вышеупомянутых встреч, в Кремле и в Белом доме прекрасно осведомлены об их результатах.Как сообщает американский канал, главной целью этих мероприятий является подготовка почвы к дипломатическому урегулированию текущего конфликта, который, по мнению специалистов, Запад хочет завершить уже этой осенью, после контрнаступления ВСУ.Кроме того, неофициальные переговоры оставляют открытым канал связи между Россией и США. В материале говорится, что по крайней мере один бывший американский чиновник побывал в России для обсуждения войны на Украине.