Военное обозрение
Войти Регистрация

NBC News: Между США и Россией идут конфиденциальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине

16
NBC News: Между США и Россией идут конфиденциальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Тема переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта с завидным постоянством появляется в прессе с начала нашей СВО. При этом в большинстве случаев речь идет о высказываниях политиков, дипломатов и различных экспертов о необходимости решать вопрос с помощью дипломатии.


Между тем, в своем недавнем материале NBC News, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что соответствующие переговоры между РФ и США уже идут и носят конфиденциальный характер.

Так с американской стороны в дипломатическом процессе якобы задействованы высокопоставленные чиновники из сферы нацбезопасности, а также бывшие дипломаты и другие эксперты. В частности, упоминаются экс-помощник главы Пентагона Мэри Бет Лонг, эксперт по России Томас Грэм и др.

В свою очередь российскую сторону представляют лидеры крупных аналитических центров или исследовательских институтов, ученые, а также, как выразились в издании, люди из российской внешнеполитической сферы.

В частности, в материале говорится, что на одной из встреч присутствовал даже глава российского МИД Сергей Лавров. Это произошло в ходе его апрельского визита в Нью-Йорк для участия в заседаниях ООН. С нашим министром якобы обсуждалась судьба новых территорий РФ, которые Киев уже не сможет вернуть.

В NBC News подчеркивают, что несмотря на конфиденциальность и неофициальность вышеупомянутых встреч, в Кремле и в Белом доме прекрасно осведомлены об их результатах.

Как сообщает американский канал, главной целью этих мероприятий является подготовка почвы к дипломатическому урегулированию текущего конфликта, который, по мнению специалистов, Запад хочет завершить уже этой осенью, после контрнаступления ВСУ.

Кроме того, неофициальные переговоры оставляют открытым канал связи между Россией и США. В материале говорится, что по крайней мере один бывший американский чиновник побывал в России для обсуждения войны на Украине.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:08
    0
    Ой как интересноооо, а вдруг не врут recourse
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 16:09
      0
      Ой как интересноооо, а вдруг не врут

      А вдруг врут?
      1. Lemur2023
        Lemur2023 Сегодня, 16:12
        0
        Вполне может что нет. Война всем надоела, кроме Зели и его кодлы, так что все может быть.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:20
          0
          Вполне может что нет. Война всем надоела, кроме Зели
          ...да зеля кукла-отстой....речь идёт об дележе внау между западом и востоком...своих задач по разделу РФ с помощью бойни западу не удалось, средств для своих нужд не хватает..вот и появилась идея с РФ договариваться
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 16:08
    +1
    Наброс на вентилятор. Переговоры идут, но они жутко конфеденсиальные! Жутко секретные!.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:09
    0
    NBC News: Между США и Россией идут конфиденциальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине
    Никаких переговоров! Янки, гоу хоу! (что значит не знаю, но надеюсь обидное для них) feel
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 16:16
      -2
      поговорить есть о чём
      им обидно будет когда наш подводный беспилотник Посейдон в 50 мегатонн обнаружат в Нью-Йоркском заливе или в Темзе
      его даже трогать нельзя - а то сдетонирует - всё таки 50 мегатонн
      придется нам отправлять в Нью-Йорк или Лондон вспомогательное судно Звездочка
      забирать совершенно случайно заблудившийся Посейдон
      коих у нас 32 - кто знает где другие еще там заблудились и их еще не нашли
      а если рванёт - то СПРН то никах ракет не видела - то это НИЧЕЙНЫЙ фугас рванул
      базы ПРО в Польше и Румынии - просто детский лепет
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:16
    +1
    МИД в лице Захаровой- фейки не комментируем.Вы на состав переговорщиков с нашей стороны посмотрите( по американской версии) ,это не переговлрщики это заговорщики какие-то.Там Чубайс,Ходорковский ,Каспаров случаем в этих переговорах не участвуют - в воспалённых умах американских журналистов.Американский пипл схавает
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:16
    0
    "...люди из российской внешнеполитической сферы" - случайно не абрамовичи эти люди? Пугает, что наши могут пойти на переговоры, особенно после "стамбульского мутняка" 22 года
  6. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 16:20
    0
    Случайное совпадение?

    "Основная задача, как отмечают источники - убедить граждан России, что условия мирного договора являются победой в СВО. Поскольку поставленные президентом 24 февраля задачи по денацификации и демилитаризации всей Украины достичь невозможно, ход спецоперации патриотическое общество оценивает неудовлетворите льно, власти будут стараться убедить граждан во мнении "частичный успех лучше, чем ничего", - пишут авторы ПУЛа.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:22
    -1
    Вброс зачётный, для тех кто не пользуется своим мозгом.
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:22
    +1
    Хорошо бы, чтобы так и было.
    Надо прекращать конфликт. Нет ничего дороже жизни наших русских парней.
  9. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:23
    0
    Слава богу что на Окраине есть "непослушный" Зеленский, который сам себе запретил любые переговоры с Россией до полной победы... Das ist fantastisch!!!
  10. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 16:24
    +1
    О каких переговорах может идти речь, верховный озвучил цели и задачи так называемой СВО, а они не достигнуты, дипломатия конечно дело хорошее, ну где та грань между дипломатией и предательством. В наших и заподных СМИ сплошная ложь, врут все, начиная от мала и до велика, извиняюсь за выражение сплошной срачь.
  11. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:28
    0
    Брехня. Весь запад держат за яйца матрасы, а им этот конфликт- лучший подарок от России. Ведь гейропа и все остальные теперь готовы жрать их мусор, лишь бы в нем не было ничего российского. И матрасы, как опытные сутенеры, не собираются отпускать своих новых шл-х, не выжав из них весь товарный вид. Так что СВО будет длиться до тех пор, пока в гейропе еще есть хоть что-то ценное для п-ндосов, будь то деньги на тот хлам, что они называют оружием, или производственные мощности для угона на свой пиратский остров за лужей.
  12. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:29
    0
    Цитата: yuliatreb
    а они не достигнуты


    Какие вы видите предпосылки к тому, чтобы в нынешней ситуации они могли быть достигнуты?