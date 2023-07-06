Жители Львова говорят о том, что в ходе ударов поражены академия сухопутных войск, учебный артиллерийский центр и общежитие для военных

Украинские СМИ активно публикуют материалы о том, что по объектам во Львове сегодня ночью было несколько прилётов. При этом традиционно муссируется тема о том, что «удар был нанесён по гражданскому объекту». Украинская служба ГС ЧС публикует кадры с домом с оригинальной геометрией (со скруглёнными углами), у которого полуразрушена кровля.При этом ракурс выбран такой, что можно видеть этот дом лишь с одного направления. Почему не демонстрируется обзор на 360 градусов?А не демонстрируется он по той простой причине, что если бы камера была развёрнута в обратном направлении, то пользователи смогли бы увидеть, поражение какого именно объекта вызвало детонацию в районе улиц Стрыйская и Академика Андрея Сахарова (если местный режим её, конечно, не переименовал). Объектом этим является Национальная академия сухопутных войск Украины.Один из корпусов занимает учебный артиллерийский центр вооружённых сил Украины вместе с казармами, арсеналом и вертолётной площадкой. На это обращают внимание сами жители Львова, отмечая, что именно этот объект и был поражён в результате удара. На нём и возникла детонация.Но и то самое здание со скруглёнными углами, которое активно постят украинские СМИ с подачи официальных лиц, тоже сложно отнести к сугубо гражданским объектам. Длительное время большинство его помещений остались пустыми. Потом, учитывая близость указанного выше военного объекта, дом стал использоваться в основном как общежитие для военнослужащих. Местные жители сообщают, что в этом районе неоднократно квартировали и иностранные военные. Судя по всему, те, которые прибывали на Украину для инструкторской деятельности и для осуществления проверок.Активное использование объекта жилого фонда военными начинается с 2014 года. Это подтверждается уличными фото поисковиков (Google и Яндекс) из этого района. Военнослужащие выходят из подъездов, находятся на улице в непосредственной близости от этого здания, стоят на остановках общественного транспорта. Фотографии с карт поисковиков датированы 2015-2018 годами. При этом сами львовяне говорят о том, что число военных в этом районе как минимум не снизилось (с тех пор).«Групповое фото» с украинскими военнослужащими всё у того же здания (оно напротив).