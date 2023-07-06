Военное обозрение
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Жители Львова говорят о том, что в ходе ударов поражены академия сухопутных войск, учебный артиллерийский центр и общежитие для военных

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Жители Львова говорят о том, что в ходе ударов поражены академия сухопутных войск, учебный артиллерийский центр и общежитие для военных

Украинские СМИ активно публикуют материалы о том, что по объектам во Львове сегодня ночью было несколько прилётов. При этом традиционно муссируется тема о том, что «удар был нанесён по гражданскому объекту». Украинская служба ГС ЧС публикует кадры с домом с оригинальной геометрией (со скруглёнными углами), у которого полуразрушена кровля.




При этом ракурс выбран такой, что можно видеть этот дом лишь с одного направления. Почему не демонстрируется обзор на 360 градусов?

А не демонстрируется он по той простой причине, что если бы камера была развёрнута в обратном направлении, то пользователи смогли бы увидеть, поражение какого именно объекта вызвало детонацию в районе улиц Стрыйская и Академика Андрея Сахарова (если местный режим её, конечно, не переименовал). Объектом этим является Национальная академия сухопутных войск Украины.



Один из корпусов занимает учебный артиллерийский центр вооружённых сил Украины вместе с казармами, арсеналом и вертолётной площадкой. На это обращают внимание сами жители Львова, отмечая, что именно этот объект и был поражён в результате удара. На нём и возникла детонация.



Но и то самое здание со скруглёнными углами, которое активно постят украинские СМИ с подачи официальных лиц, тоже сложно отнести к сугубо гражданским объектам. Длительное время большинство его помещений остались пустыми. Потом, учитывая близость указанного выше военного объекта, дом стал использоваться в основном как общежитие для военнослужащих. Местные жители сообщают, что в этом районе неоднократно квартировали и иностранные военные. Судя по всему, те, которые прибывали на Украину для инструкторской деятельности и для осуществления проверок.

Активное использование объекта жилого фонда военными начинается с 2014 года. Это подтверждается уличными фото поисковиков (Google и Яндекс) из этого района. Военнослужащие выходят из подъездов, находятся на улице в непосредственной близости от этого здания, стоят на остановках общественного транспорта. Фотографии с карт поисковиков датированы 2015-2018 годами. При этом сами львовяне говорят о том, что число военных в этом районе как минимум не снизилось (с тех пор).








«Групповое фото» с украинскими военнослужащими всё у того же здания (оно напротив).

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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:09
    +2
    Только вопрос, а почему этого не было сделано с 24.02.2022?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 16:17
      0
      Обманутых обманывали, вот почему. Они надеялись на переговоры ну и всякое такое:
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:09
    0
    Надо бы добавить.Там и Яворский полиоон недалече,перья петухи наверное успели почистить после прошлогоднеоо налета
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:11
    0
    Не-е-е... Жители Львова говорят "А нас за що", это им в пресс-службе МО РФ отвечают - "за академию сухопутных войск, учебный артиллерийский центр и общежитие для военных"
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:12
    0
    Львову и так, везло больше года. Почти не обстреливали. А теперь, пусть это львовское отребье, почувствует себя,, Донецком,, Мало Львов бомбят. За Донецк их надо бомбить- ежедневно. Чтобы они, как крысы- жили в подвалах, безвылазно.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:15
    0
    Больше трех не собираться!
    ..................................................
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:17
    +1
    Насколько я помню, страны НАТО развернули на Украине много эшелонов ПВО, одной установкой сразу целые области закрывают. И невероятные ракеты, которых надо опасаться! А как же ракеты до Львива в таком случае долетели?
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 16:24
    0
    Этот Львив самый рассадник прозападной бандеровщины, вот уж ляхи забрали бы его себе, меньше грязи бы оттуда лезло.