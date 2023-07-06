Военное обозрение
Войти Регистрация

«Желание есть, возможностей нет»: Минобороны Британии ищет потенциального разработчика собственной гиперзвуковой ракеты

13
«Желание есть, возможностей нет»: Минобороны Британии ищет потенциального разработчика собственной гиперзвуковой ракеты

После недавних заявлений Франции о проведении первого испытательного полета собственного гиперзвукового планера, британское командование обозначило желание идти в ногу со временем.


Военное ведомство страны выпустило предварительное информационное уведомление о том, что готово инвестировать 1 млрд фунтов стерлингов в компании, потенциально способные создать гиперзвуковую ракету в течение 7 лет.

Стоимость, указанная в этом документе, является приблизительной на данном этапе и подлежит постоянной корректировке в ходе реализации программы Team Hypersonics

- дается пояснение, за которым, по-видимому, скрывается готовность нарастить вложения в проект.

Согласно комментарию британского парламента, под гиперзвуковой ракетой понимается боеприпас, который в состоянии длительное время двигаться в атмосфере Земли со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, при этом будучи способным совершать значительные маневры, которые меняют направление [хода] ракеты.

Гиперзвуковые ракеты разрабатываются несколькими странами и были развернуты Россией и Китаем. У США также есть несколько программ создания гиперзвукового оружия и они проводят испытания. У Британии нет возможностей для создания гиперзвуковых ракет, но Минобороны объявило о желании обзавестись им

- отмечается в издании UK Defence Journal.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vadson
    vadson Сегодня, 17:15
    +1
    А мне бы дали а я бы спела wassat к "британским ученым" пусть обращаются. Ну и к нашим за нашим русским АВОСЬ. Тут без него никак wassat
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:44
      +1
      «Желание есть, возможностей нет»: Минобороны Британии ищет потенциального разработчика собственной гиперзвуковой ракеты


      Если серьёзно,то контракт отойдёт Зеленскому.Кому же ещё как не ему?Последней надежде англичан на мировое господство.Он вам за пару ночей начертит пепелац гиперзвуковой,главное чтобы из Колумбии вовремя подвезли для вдохновения.

      «Желание есть, возможностей нет»


      Так говорят про импотентов.
  2. flSergius
    flSergius Сегодня, 17:18
    +2
    Попробуйте англосаксы тут разработку заказать https://cdbtitan.ru/ Только кажется мне, пошлют вас русским матом )))
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:44
      +1
      Чё сразу пошлют. Я бы согласился
      . готово инвестировать 1 млрд фунтов стерлингов в компании, потенциально способные создать гиперзвуковую ракету в течение 7 лет.

      Пилить я умею. Пилой, лобзиком, да хоть надфилем. За семь лет я бюджет освою. А там хоть трава не расти. А гиперзвук... Ну если я не соображаю в нём request
      Я человек безотказный - просят сделать - никому не отказываю. Но и не делаю request
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:21
    +2
    Надо больше тратить на Украину и тогда от Англии вообще ничего не останется.
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 17:25
    +2
    имею возможность купить козу но не имею желания.... операция Ы))))
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:26
    +1
    У Британии нет возможностей для создания гиперзвуковых ракет, но Минобороны объявило о желании обзавестись им

    Британское МО с своими новыми авианосцами разобраться не может. Куда уж там гиперзвук....
  6. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:27
    +1
    Хочу купить корову, не имею возможностей...
  7. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 17:28
    +2
    Хочу заметить, оборонный бюджет Мелкобритании до начало СВО был больше чем у России! Да и сейчас они сопоставимы. Только вот , что смогла Россия добится с таким военным бюджетом и мелкобритания - это небо и земля.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:44
    +1
    laughing
    Один маленький вопрос - вы хоть МБР умеете делать? Оп-па, нихрена не умеют, у американцев берут в аренду! Какой вам, в дупу, гиперзвук, овцепасы криворукие? Занимайтесь тем, чем занимались на острове всегда - пасите овец, и не выеживайтесь.
  9. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:44
    0
    Вспомнил американских военных времён ВМВ после увиденных "Катюш". Мы тоже хотим иметь такое оружие. sad
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:20
    +1
    Пускай у своих подельников гиперзвук требуют. Американцы давно покорили гиперзвук. У них с гиперзвуковой скоростью работают печатные станки.
  11. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 18:25
    0
    "...имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания...." - классика !!