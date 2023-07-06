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В состав ЧФ РФ 7 июля планируется ввести новый ракетный корабль, несмотря на закрытый для ВМФ Босфор

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В состав ЧФ РФ 7 июля планируется ввести новый ракетный корабль, несмотря на закрытый для ВМФ Босфор

7 июля 2023 года планируется официально провести церемонию подъема флага на корабле «Циклон» проекта 22800. После этого корабль будет официально введен в состав Черноморского флота ВМФ России.


Ранее стало известно, что 4 июля был подписан приемный акт на ракетный корабль, построенный керченским заводом «Залив». С ноября 2021 года корабль находился на испытаниях, и сейчас, пройдя все проверки, он войдет в состав Черноморского флота.

Малый ракетный корабль «Циклон» относится к проекту 22800 «Каракурт». Это серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга. По международной классификации, принятой на Западе, такие корабли относятся к классу малых корветов. Они приспособлены для ведения боевых действий в открытом море.

На вооружении таких кораблей находятся ракеты «Калибр-НК» (КРБД и ПКР). Кроме того, на кораблях устанавливаются артиллерийское вооружение и системы противовоздушной обороны. Начиная с третьего корабля серии «Каракурт», по данным открытых источников, на них устанавливается зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».

Несмотря на перекрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы, состав Черноморского флота ВМФ России продолжает увеличиваться. Учитывая военно-политическую обстановку в Черноморском регионе, наращивание боевой мощи Черноморского флота представляется в настоящее время одной из первоочередных задач в рамках развития российского Военно-морского флота в целом.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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1 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:24
    0
    Мне вот интересно, если "Охотник" может лететь в паре, ну например с СУ-35, то может быть имеет смысл обитаемые корабли снабжать пусть не эскадрой, но парой-тройкой морских БППА как в воздухе БПЛА?
    Работы им найдётся. Гидроаккустические буи по курсу и в кильватере ставить и что там под водой творится, слушать. Можно и с вражескими маломерками бороться. Вообще широкая такая тема.