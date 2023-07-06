Власти США приняли решение о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.
В настоящее время, по утверждению издания, остается получить лишь одобрение президента США Джо Байдена для начала осуществления поставок ракет на Украину. В действительности, если сейчас сообщается о принятии такого решения, значит оно было принято значительно раньше.
Новость так себе… Если пошли такие тезисы, значит ракеты в пути или уже на территории Украины
- пишет Telegram-канал «Репортер Руденко».
Обычно, если западные страны заявляют о том, что собираются в обозримой перспективе передать Украине какие-либо ракеты, это действительно означает, что они уже и так либо переданы, либо их доставят в самое ближайшее время. Дальность запуска таких ракет составляет примерно 300 километров.
Передача дальнобойных ракет ATACMS создает дополнительные риски для российских территорий, в том числе расположенных и на значительном удалении от линии фронта. Нет сомнений, что, получив в распоряжение такие ракеты, киевский режим постарается интенсифицировать нанесение ударов как минимум по ключевым объектам на территории новых регионов России.
Не исключено, что и Крымский полуостров станет мишенью для переданных США ракет. России следовало бы дать адекватный ответ не только Украине в случае применения ракет против российских городов и населенных пунктов, но и Соединенным Штатам за передачу нацистскому режиму подобных видов вооружений.