Новость так себе… Если пошли такие тезисы, значит ракеты в пути или уже на территории Украины

Власти США приняли решение о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.В настоящее время, по утверждению издания, остается получить лишь одобрение президента США Джо Байдена для начала осуществления поставок ракет на Украину. В действительности, если сейчас сообщается о принятии такого решения, значит оно было принято значительно раньше.- пишет Telegram-канал «Репортер Руденко».Обычно, если западные страны заявляют о том, что собираются в обозримой перспективе передать Украине какие-либо ракеты, это действительно означает, что они уже и так либо переданы, либо их доставят в самое ближайшее время. Дальность запуска таких ракет составляет примерно 300 километров.Передача дальнобойных ракет ATACMS создает дополнительные риски для российских территорий, в том числе расположенных и на значительном удалении от линии фронта. Нет сомнений, что, получив в распоряжение такие ракеты, киевский режим постарается интенсифицировать нанесение ударов как минимум по ключевым объектам на территории новых регионов России.Не исключено, что и Крымский полуостров станет мишенью для переданных США ракет. России следовало бы дать адекватный ответ не только Украине в случае применения ракет против российских городов и населенных пунктов, но и Соединенным Штатам за передачу нацистскому режиму подобных видов вооружений.