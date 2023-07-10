Возможности и преимущества САО 2С43 «Мальва»



Опытный образец "Мальвы". Фото ЦНИИ "Буревестник"

Разработка и испытания



Первое известное изображение изделия 2С43. Графика Russianarms.ru

Новая концепция



"Мальва" на параде, 2021 г. Фото Минобороны РФ

Желаемые преимущества



Огневые испытания, июнь 2021 г. Фото Минобороны РФ

Комбинированный подход

В течение нескольких последних лет НПК «Уралвагонзавод» занималась разработкой и испытаниями перспективного самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва». К настоящему времени опытное изделие прошло все необходимые испытания и подтвердило расчетные характеристики, что позволяет запускать производство. В обозримом будущем серийные самоходки поступят в строевые части и должны будут дать им определенные преимущества.С середины прошлого десятилетия ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород) из состава НПК «Уралвагонзавод» проводило опытно-конструкторскую работу с шифром «Набросок». Ее целью являлось создание нескольких новых образцов самоходной артиллерии, отвечающих современным требованиям к такой технике. В 2019 г. стало известно, что в рамках этой ОКР вместе с другими образцами создается 152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва».К моменту появления первых сообщений проект 2С43 «Мальва» дошел до стадии строительства опытного образца. В 2020 г. его в закрытом порядке показали руководству оборонного ведомства, а общественности представили ряд фотографий и общую информацию. В том же году опытное САО нового типа вывели на заводские испытания с целью проверки общих особенностей конструкции.Всего через несколько месяцев, весной 2021 г. прототип «Мальвы» передали министерству обороны для проведения государственных испытаний. Предполагалось, что все подобные мероприятия займут около полутора лет и завершатся до конца 2022 г. Точно уложиться в такие сроки не удалось, но отставание оказалось небольшим и не должно повлиять на общий ход работ.На фоне продолжающихся испытаний, в середине августа 2022 г., руководство «УВЗ» сообщило о старте нового этапа работ. На одном из предприятий корпорации запущено строительство опытно-промышленной партии изделий «Мальва». Количество и сроки изготовления этих самоходок не назывались.Наконец, в середине мая 2023 г. стало известно о завершении государственных испытаний. САО 2С43 подтвердило все расчетные характеристики. Руководство корпорации-разработчика высоко оценило эту боевую машину и выразило уверенность в скором начале поступления такой техники в войска.Таким образом, ОКР под шифром «Мальва» успешно завершается, и теперь решаются вопросы организационного и производственного характера. Это означает, что в ближайшем будущем «Уралвагонзавод» сможет начать производство новой техники, и армия получит еще одну современную самоходку. Ранее упоминалось, что поставки такой техники могут начаться в 2023-24 гг.В основе проекта «Мальва» лежит концепция высокомобильной облегченной артиллерийской системы на колесном шасси. Подобная техника уже разрабатывалась в нашей стране, но ни один такой проект не дошел до серии и эксплуатации. Теперь же взгляды заказчика и возможности разработчиков изменились, и изделие 2С43 имеет все шансы поступить на вооружение и дополнить САУ традиционного облика.САО «Мальва» построено на базе специального шасси БАЗ-6610-027 «Вощина». Это четырехосный полноприводный автомобиль высокой грузоподъемности. В передней части такого шасси размещены двухрядная кабина с местами расчета из пяти человек и силовая установка, центр отдан под установку различных агрегатов и боекомплекта, а в корме находится артиллерийская установка.Использованное шасси оснащено дизельным двигателем ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. С его помощью боевая машина массой 32 т способна развивать на шоссе скорость до 80 км/ч; запас хода – 1000 км. Шасси рассчитано на передвижение как по шоссе, так и по бездорожью. Впрочем, по подвижности на пересеченной местности оно уступает гусеничным машинам.Артиллерийская часть «Мальвы» отличается определенной простотой. В корме шасси открыто смонтирован верхний станок лафета с механизмами наводки. Обеспечивается стрельба в пределах переднего сектора шириной 60° при углах возвышения от -3° до +70°. Под артиллерийской системой находиься откидной сошник, передающий импульс отдачи на грунт.Самоходка 2С43 вооружена 152-мм гаубицей 2А64, заимствованной у боевой машины «Мста-С». Орудие имеет нарезной ствол длиной 47 клб с развитым дульным тормозом и казенник с полуавтоматическим вертикальным клиновым затвором. Используется раздельно-гильзовый способ заряжания с применением механизма досылания.«Мальва» может использовать все виды боеприпасов для «Мсты-С» и показывает аналогичные боевые характеристики. Максимальная дальность стрельбы обычным снарядом – ок. 24 км; активно-реактивные или управляемые летят дальше. Боекомплект САО включает 30 выстрелов. Снаряды и гильзы перевозятся в центральной части шасси или на отдельной машине и подаются к орудию вручную.Изделие 2С43 должно было получить современную систему управления огнем, но точные сведения о ней пока отсутствуют. Вероятно, используется цифровая система с высокоточными средствами навигации, возможностью обмена информацией и автоматической выработки данных для стрельбы.Благодаря использованию новой концепции и правильному подбору компонентов, САО «Мальва» имеет ряд важных особенностей и преимуществ, которые представляют интерес для армии. В то же время, возникают определенные ограничения и даже недостатки. Однако грамотное использование новой техники и реализация ее преимуществ позволяет сократить влияние негативных факторов и уменьшить риски.Главные преимущества «Мальвы» связаны с использованием колесного шасси. Такая база упрощает и ускоряет переброску техники, а также позволяет ей быстрее перемещаться между позициями с использованием шоссейных или грунтовых дорог, а также по некоторому бездорожью. В частности, колесное шасси позволяет быстрее покидать опасный район и уходить из-под ответного удара. Опыт текущей Спецоперации показывает, насколько важной и ценной является скорость перемещения.В то же время, колесные машины имеют определенные ограничения по подвижности и проходимости, из-за чего в ряде ситуаций уступают гусеничным. Как следствие, организация применения «Мальвы» или иной подобной боевой машины требует учитывать дополнительные факторы и обстоятельства. В противном случае самоходка не сможет эффективно решить задачу.Высокая мобильность 2С43, среди прочего, обеспечена сокращением массы за счет отказа от полноценного бронирования. Из-за этого расчет и агрегаты подвергаются определенным рискам. Однако опыт эксплуатации других артиллерийских систем с открытым размещением орудия показывает, что такие угрозы не следует переоценивать.Кроме того, существуют простые и эффективные решения для защиты. К примеру, в ходе текущей операции выяснилось, что основную угрозу для артиллерии на закрытых позициях представляют легкие БПЛА с боевой нагрузкой. Для защиты от них техника получает специальные сетчатые экраны, устанавливаемые на некоторой высоте над корпусом. Машины по типу «Мальвы» вполне способны нести такую дополнительную защиту.Большим преимуществом системы 2С43 является высокая степень унификации с наличной техникой. Так, шасси Брянского автозавода широко распространены в нашей армии и имеется большой опыт их эксплуатации. Артиллерийская часть «Мальвы» заимствована у серийной «Мсты-С». С нуля разработаны и производятся только отдельные детали и компоненты. Такие особенности конструкции упрощают и удешевляют производство и эксплуатацию.Впрочем, и в такой унификации можно найти минусы. К примеру, САО 2С43 «составлено» из достаточно старых компонентов, и потому прорыва в тактико-технических характеристиках ждать не приходится – все параметры остаются на уровне актуальной техники.В целом речь идет о создании необычного для нашей армии, но достаточно интересного образца самоходной артиллерии. «Мальва» отличается от наличных САУ, но имеющиеся различия дают ей определенные преимущества, хотя и накладывают известные ограничения.Важно, что перспективное изделие 2С43 не рассматривается в качестве замены для существующих самоходок. Оно должно дополнить гусеничную технику и дать сухопутным войскам новые возможности. Комбинированный парк самоходной артиллерии на разной базе сможет эффективнее вести боевую работу в разных условиях и успешнее решать весь спектр возникающих боевых и огневых задач.К настоящему времени самоходное орудие 2С43 «Мальва» прошло все необходимые испытания и поступило в опытно-промышленное производство. Теперь новое САО может получить рекомендацию к принятию на вооружение, пойти в полноценную серию и поступить в войска. Это означает, что в течение нескольких следующих лет российская армия получит самоходку нового для себя класса, а вместе с ней ряд любопытных возможностей.