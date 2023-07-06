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В отношении известного украинского журналиста СБУ выдвинула обвинение в госизмене

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В отношении известного украинского журналиста СБУ выдвинула обвинение в госизмене

Лидер запрещённой на Украине «Партии Шария» Анатолий Шарий проходит по подозрению в подготовке и распространении постановочных видеороликов с допросами украинских военнопленных. Об этом сообщили в СБУ. Как утверждает украинское силовое ведомство, Шарий якобы оказывал содействие России в этом, давая личные подсказки ФСБ касательно того, какие вопросы следует задавать пленным ВСУ с тем, чтобы затем «правильно» смонтировать видео подобного рода.


Так, в качестве «весомых доказательств» СБУ приложило к материалам дела ещё и звуковые файлы, где человек, чей голос напоминает речь украинского оппозиционного политика, даёт рекомендации, что следует говорить пленным.

Более того, уверены в Службе безопасности Украины, Шарий выходил на связь с российскими силовиками посредством бывшего главы винницкой полиции Антона Шевцова, которому ещё в начале 2023 года предъявили подозрение в осуществлении государственной измены.

В этом контексте, также стоит напомнить и о том, что украинские силовики ещё 2 года назад впервые сообщили украинскому журналисту о подозрении в госизмене и дискриминации. Теперь обвинение выдвинуто заочно.

Между тем, в мае прошлого года испанский суд приступил к рассмотрению вопроса, связанного с экстрадицией видеоблогера, запрос на которую подал офис генерального прокурора страны. Однако уже спустя некоторое время, по данным СМИ, судебная инстанция вынесла постановление о прекращении данного дела в отношении подозреваемого.

Для справки: Анатолий Шарий – украинский журналист, видеоблогер, а также основатель одного из интернет-изданий и «Политической партии Шария».

На Украине любой человек, который хоть слово несогласия с киевским режимом позволил себе высказать в то или иное время, тут же объявляется «агентом Кремля»
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15 комментариев
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  1. REXSTORZ
    REXSTORZ Сегодня, 17:49
    +4
    Анатолий решил в последнее время прогнуться по полной, но видно пока не заслужил прощение )
    "Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
    Пусть лучше он прогнется под нас."
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:59
      +4
      Эх Толя, Толя..., вот к чему приводит игра и вашим и нашим - оказался не нужен ни тем, ни другим...
      Шарий всегда был украинским националистом и только слепой этого не видел... Да он особо и не скрывал свои устремления, подчеркивая, что если бы он был на стороне Порошенко или Зеленского, России бы пришла хана, сильно преувеличивая свою значимость... Ну а мечтал Толя всегда о президенстве... А почему клоуну можно, а журналюге нельзя...??? Для этого и партию свою создал "Шария" (какой же он мелкотравчатый и мелочный...), основой которой должны были стать жители Юго-Востока... А тут раз и СВО и весь "Юго-Восток" Украины в составе России... Ах как тут Толя осерчал - стал срываться, злиться, обзываться... Мелкий, завистливый, злой, злопамятный... Только слепой мог этого не заметить... Он предал "Юго - Восток", а для "Запада" и "Центра" Украины он всё равно никогда своим не станет...Количество его подписчиков за прошедший год не выросло, а сейчас после его откровенного признания, надеюсь еще и сильно упадет... Я от него отписался 2-а года назад, чего и вам советую...
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 18:05
        +1
        Мелкий, завистливый, злой, злопамятный... Только слепой мог этого не заметить...

        Ни кого не напоминает? Из нашей властной верхушки? Хотя о чём это я? Там все такие.под стать верховному камраду.
        1. Lev_Russia
          Lev_Russia Сегодня, 18:25
          -2
          Ни кого не напоминает?

          Да на тебя, ЦИПСОШНИК, сильно смахивает... Да на вашу "властную киевскую верхушку" - там действительно все такие... Стоит только глянуть на твои комментарии и сразу всё понятно... (кто не верит - зайдите и посмотрите - только дерьмо в нашу сторону) Что ж вас конспирации то так плохо учили?
          Неужели вам вот за ЭТО ещё и деньги платят...???
    2. ian
      ian Сегодня, 18:11
      +3
      И тут встрял и там. И с собачкой не срослось.... Где то с год назад чувак сдулся. Истерики стал устраивать в эфире, ерунду нести, вероятно почувствовал себя вершителем судеб мира. И как то сразу слился. И в\на его перестали смотреть, и тут стал неинтересен. Протух Шарик. Возможно это неуклюжая попытка разбудить к себе прежний интерес.....
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 17:50
    +3
    решили Толе помочь вернуть подписчиков, типа обвинения и тп.. а то последнее время Шарий такое несёт, что хоть уши затыкай))
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 18:23
      +1
      Цитата: палестинец
      решили Толе помочь вернуть подписчиков, типа обвинения и тп.. а то последнее время Шарий такое несёт, что хоть уши затыкай))

      Давно не смотрел,более года. После вашего комментария решил посмотреть из последнего. Посмотрел про Запорожскую АЭС. Чем он не прав? Всё по полкам разложил и с одной и с другой стороны. Если вы его считаете помойкой,как и Подоляка Юрий,у которого личные счёты, то опровергайте аргументированно. Глядя на всё происходящее,я реально начинаю сочувствовать президенту путину. Какие же тупые,жадные и ленивые скоты у него работают.
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 18:36
        +1
        Цитата: lis-ik
        ли вы его считаете помойкой,как и Подоляка Юрий,у которого личные счёты, то опровергайте аргументированно.

        Вынепонимаетеэтодругое)) "Этодругин", самый популярный перпарат на рынке)
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:50
    +2
    О, Шарик! На него Гринпис надо натравить - там вся сеть после взятия Бахмута за собаку переживает, которую Шарик в том случае трахнуть обещал)))
  4. hohohol
    hohohol Сегодня, 17:52
    +1
    Шарий давно протух и завонялся, обходить его надо как можно дальше, чтобы смрад не пристал.
    1. JD1979
      JD1979 Сегодня, 18:32
      +1
      Цитата: hohohol
      Шарий давно протух и завонялся, обходить его надо как можно дальше, чтобы смрад не пристал.

      А чё так? А, понимаю) Когда он разносит киевских клоунов он классный парень, а когда рассказывает как родственники Шойгу наживаются на откатах и завышенных ценах - то это другое))) это низзя)
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:52
    0
    Так, в качестве «весомых доказательств» СБУ приложило к материалам дела ещё и звуковые файлы, где человек, чей голос напоминает речь украинского оппозиционного политика, даёт рекомендации, что следует говорить пленным.
    ...может супруга пугачёвой решил подзаработать...оно такое...на финмели и повар баба
  6. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 17:54
    0
    Лица стёрты краски тусклы
    То ли люди то ли куклы
    Взгляд похож на взгляд, а тень на тень
    И я устал и отдыхая в балаган вас приглашаю
    Где куклы так похожи на людей
    Арлекины и пираты циркачи и акробаты
    И злодей чей вид внушает страх
    Волк и заяц тигры в клетке
    Все они марионетки
    В ловких и натруженных руках
    Волк и заяц тигры в клетке
    Все они марионетки
    В ловких и натруженных руках
    Кукол дёргают за нитки на лице у них улыбки
    И играет клоун на трубе
    И в процессе представленья
    Создаётся впечатленье
    Что куклы пляшут сами по себе
    Ах до чего порой обидно что хозяина не видно
    И в темноту уходит нить,
    А куклы так ему послушны
    И мы верим простодушно
    В то что кукла может говорить...
  7. роман66
    роман66 Сегодня, 17:56
    -3
    На Украине любой человек, который хоть слово несогласия с киевским режимом позволил себе высказать в то или иное время, тут же объявляется «агентом Кремля»

    И, Вообще-то, это правильно, во время войны
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 18:16
      +1
      А дайте пожалуйста ссылку,когда и кому шумеры объявляли войну?