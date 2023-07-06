В отношении известного украинского журналиста СБУ выдвинула обвинение в госизмене

Лидер запрещённой на Украине «Партии Шария» Анатолий Шарий проходит по подозрению в подготовке и распространении постановочных видеороликов с допросами украинских военнопленных. Об этом сообщили в СБУ. Как утверждает украинское силовое ведомство, Шарий якобы оказывал содействие России в этом, давая личные подсказки ФСБ касательно того, какие вопросы следует задавать пленным ВСУ с тем, чтобы затем «правильно» смонтировать видео подобного рода.Так, в качестве «весомых доказательств» СБУ приложило к материалам дела ещё и звуковые файлы, где человек, чей голос напоминает речь украинского оппозиционного политика, даёт рекомендации, что следует говорить пленным.Более того, уверены в Службе безопасности Украины, Шарий выходил на связь с российскими силовиками посредством бывшего главы винницкой полиции Антона Шевцова, которому ещё в начале 2023 года предъявили подозрение в осуществлении государственной измены.В этом контексте, также стоит напомнить и о том, что украинские силовики ещё 2 года назад впервые сообщили украинскому журналисту о подозрении в госизмене и дискриминации. Теперь обвинение выдвинуто заочно.Между тем, в мае прошлого года испанский суд приступил к рассмотрению вопроса, связанного с экстрадицией видеоблогера, запрос на которую подал офис генерального прокурора страны. Однако уже спустя некоторое время, по данным СМИ, судебная инстанция вынесла постановление о прекращении данного дела в отношении подозреваемого.Для справки: Анатолий Шарий – украинский журналист, видеоблогер, а также основатель одного из интернет-изданий и «Политической партии Шария».На Украине любой человек, который хоть слово несогласия с киевским режимом позволил себе высказать в то или иное время, тут же объявляется «агентом Кремля»