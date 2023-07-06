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ВМС США получили первый эсминец Arleigh Burke проекта Flight III

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ВМС США получили первый эсминец Arleigh Burke проекта Flight III

Заложенный 8 ноября 2019 года на верфи Huntington Ingalls Industries в Паскагуле, корабль USS Jack H. Lucas (DDG 125) был передан ВМС США 27 июня, став первым переданным флоту эсминцем проекта Arleigh Burke Flight III.


Как отмечается в издании Mer et Marine, решение о строительстве Flight III последовало после отказа от приобретения крейсеров следующего поколения CG(X). Эсминцы этого типа оптимизированы для защиты от баллистических ракет. Для этого они снаряжены новым радаром SPY-6V от Raytheon.

Гораздо более мощный и точный, чем предыдущий SPY-1, он сочетается с новой интегрированной боевой системой (хотя американцы долгое время предпочитали разделенные системы), которая позволяет обнаруживать, идентифицировать, преследовать и поражать одновременно несколько целей, будь то баллистические ракеты или сверхскоростные ПКР.

Одна из целей программы – иметь возможность обнаруживать и распознавать угрозы на гораздо большем расстоянии, в том числе, когда они имеют небольшие размеры.

С Flight III также появятся и другие усовершенствования, например, новые средства РЭБ. Газовые турбины General Electric LM2500, которыми до этого оснащались Arleigh Burke, заменены на более мощные MT30 от Rolls-Royce. Максимальная скорость превысит 30 узлов.

ВМС США также надеются установить лазерную систему на новые эсминцы, в частности, для борьбы с беспилотниками. Она будет дополнять традиционное вооружение: Flight III имеет 96 вертикальных ПУ для КР Tomahawk, ЗУР SM-2, SM-3, SM-6 и ESSM (последние находятся в четырехъярусном хранилище, то есть по 4 ракеты на ячейку), а также ракеты ПЛО VLA.

К ним следует добавить 127-мм орудийную башню, ЗАК Phalanx, два 25-мм орудия и две строенные пусковые установки для торпед. Ангар дополнительно позволяет разместить до двух вертолетов.

Немного длиннее своих предшественников, Flight III достигают 160 метров (по сравнению со 154-155 для предыдущих версий) при полном водоизмещении 9700 тонн по сравнению с 8300 т с для Flight I, 8400 т с для Flight II и 9500 т с для Flight IIA.

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11 комментариев
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  1. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 17:58
    0
    Ну нас Нахимов говорят есть уже который год. На Севмаше. Оснащенный самым современными оружием.
  2. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 17:59
    0
    Это сейчас какой-то космос для ВМФ РФ. Хотя казалось бы, 22350М будет сопоставим, но где он.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 18:03
      +4
      22350М пока даже в макете никто не видел.. щас главное для нас обычные 22350 на поток поставить
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:23
        +1
        Там главное силовую установку для 22350М построить и испытать.Так то для 22350М всё есть.
        1. incoggnoto
          incoggnoto Сегодня, 18:49
          0
          очень смелое заявление, еще раз в открытых источниках не разу ник то не видел макет 22350, каким образом тогда вы заявляете что у нас для него есть все кроме ГТУ? проект 22350 по факту далеко не новый, это проект нулевых, то есть в перспективном 22350М по мимо ГТУ многое будет отличатся от 22350..
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:01
    +4
    Арли Берк хорошая машина, но похоже, что после него у американских конструкторов кончились идеи. Зумволт - неудача; литоральные корабли тоже. Форд одна большая проблема...
    1. Jonny_Su
      Jonny_Su Сегодня, 18:04
      +2
      Они там в какой-то момент берега потеряли. Замволт - это же реально демонстратор технологий. Типа нашего корвета "Дерзкий Меркурий". Только они его до готовности довели, в отличие от нас.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 18:01
    0
    штука реально очень интересная, но при это безумна дорогая..
  5. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 18:14
    +1
    Наш флот грустно вздыхает. И что бы там не говорили урапатриоты и прочие, эта серия кораблей действительно мастхев.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 18:50
      0
      с чего это? да мы в отстающих в этом направлении, но говорить что все плохо я бы не стал.. если у вас есть что по факту предъявить то вперед..
  6. роман66
    роман66 Сегодня, 18:21
    0
    сверхскоростные ПКР.

    Прелесть какая