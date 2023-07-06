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Болгария собралась продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» на фоне продолжающегося конфликта

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Болгария собралась продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» на фоне продолжающегося конфликта

Власти Болгарии в ближайшее время начнут переговоры с Украиной по вопросу о продаже Киеву реакторов, которые ранее предназначались для недостроенной АЭС «Белене». Соответствующее решение сегодня приняло Народное собрание Болгарии.


По утверждению издания The Wall Street Journal, сумма сделки составит около 650 млрд долларов, что покроет расходы, которые в свое время понесла Болгария на приобретение реакторов российского производства. За продажу реакторов проголосовали 155 депутатов, против – 73 депутата.

С предложением продать Украине оборудование российского производства ранее выступили представители правящей в Болгарии коалиции партий во главе с партиями «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союз демократических сил». В список продаваемого оборудования включили два реактора, четыре парогенератора, четыре циркуляционных насоса.

Российское оборудование сейчас невозможно использовать для завершения строительства атомной электростанции «Белене», поскольку из-за санкций против РФ в Болгарии не могут работать российские специалисты. Те средства, которые будут получены от Украины за реакторы, пойдут на оплату работ по возведению новых реакторов на действующей АЭС «Козлодуй», а осуществлять эти работы, само собой, будет компания из США – Westinghouse.

Таким образом, мы видим здесь сразу несколько впечатляющих моментов: США «отжали» рынок атомной энергетики в Болгарии, так как работать на нем теперь будет американская компания; Болгария останется без новой атомной электростанции и, соответственно, с меньшими и более дорогими запасами энергии; Украина расплатится «чужими» деньгами за приобретение оборудования, которое непонятно как будет использовать на фоне продолжающейся специальной военной операции ВС РФ.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Nikolai Karaneschev
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:03
    +5
    А зачем российское оборудование для АЭС какалам?Странная сделка
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:44
      0
      Болгария собралась продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» на фоне продолжающегося конфликта

      А что Киев, который сам на несколько поколений укрорейховцев в долгу, как в шелку, способен сам за это оборудование Болгарии чем-то заплатить?! Интересно чем и кто за Киев по оплате перед Болгарией ПОРУЧИТЕЛЕМ станет?

      Явно это мутная сделка какая-то!
      1. Грэг Миллер
        Грэг Миллер Сегодня, 17:48
        +1
        Бессмыслица какая-то... У лохлов нет денег на такую покупку, да и не зачем она им... Никакого применения этим реакторам они найти не смогут, кроме того, что перепродадут РосАтому...
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:16
        -1
        Заплатит Запад.
        Заплатит как всегда обещаниями (как с Игналиной).
        Но вот ТВЭЛы Westinghouse в нашем реакторе могут оказаться "подарком" всей Европе.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:04
    0
    Те средства, которые будут получены от Украины за реакторы, пойдут на оплату работ по возведению новых реакторов на действующей АЭС «Козлодуй», а осуществлять эти работы, само собой, будет компания из США – Westinghouse.
    Заработает компания Westinghouse, остальные получат символические откаты yes
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:41
      -2
      Цитата: oppozite28
      Заработает компания Westinghouse, остальные получат символические откаты

      Самое смешное, что АЭС они не построят - не умеют. Желающие - могут посмотреть на 20 лет постройки реакторов Вогтль в США. Не построенвы, и врядли будут. Они давно разучились строить реакторы, и якобы американские в Китае - пришлось выгонять Вестингаус и совместно с Росатомом полностью перерабатывать схему, достраивало СП Китай-Росатом, НЕ американцы, они так и не смогли. Вестингаус НИХРЕНА не строит. Нигде, точней не построил, контракты-то есть. А вот АЭС - НЕТ
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 18:16
        +2
        Цитата: Bingo
        Вестингаус НИХРЕНА не строит. Нигде, точней не построил, контракты-то есть. А вот АЭС - НЕТ

        за 2018, 2019 год две станции в Китае они запустили, про переработку - не слышал, что такое возможно-из амерских российские делать, там не переделывают, а строят рядом наши, рядом с РАБОТАЮЩИМИ амерскими.. плюс-сколько реакторов на АПЛ и авианосцев у них стоит? а так сейчас Китайцы в лидерах и уверено впереди.. все хорошо в меру, любить амеров особо не за что, но неудачников из них тоже не стоит делать..
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 17:09
    +3
    Болгария собралась продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» на фоне продолжающегося конфликта

    belay А нафига козе баян?! Тем более другой модели?!
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:09
    +3
    сумма сделки составит около 650 млрд долларов,

    не миллиардов, а миллионов!
  5. Дес
    Дес Сегодня, 17:13
    +1
    Из анонимной статьи в новостном разделе сайта: " По утверждению издания The Wall Street Journal, сумма сделки составит около 650 млрд долларов, что покроет расходы, которые в свое время понесла Болгария на приобретение реакторов российского производства." То есть Болгария ещё и заработает на сделке? И кто даст столько денег Украине? Удивительно.
  6. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 17:23
    +8
    1. 650 миллиарда очевадная ошибка. Скорее 650 миллиона.
    2. Болгария ничего не получит. Просто зависят стоимость американских реакторов для Болгарии на 650 миллиона или заставят списат етих денег как ето било в Ирак и Ливии.
    3. Болгария потеряет и вся подготовленая площадка для АЕС Белене которая нельзя продат и использоват и стоит больше чем обородувание.
    4. После российской победе Россия проибретет ето оборудование бесплатно.
    5. В прошлом году государственая АЕС Козлодуй(2 ВВЕР 1000) заработала только прибиль более 4 миллирада долара только за один год. Все ети деньги правительство подарило частним бизнесом, главним образом из ЕС и США, как компенсации за дорогую електроенергию.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 18:01
      0
      Россия не сможет приобрести это оборудование, все неработающие реакторы российского производства США повреждают и приводят в непригодное состояние. Так было и в Армении и в Крыму. Наивно полагать, что США оставят эти реакторы целыми для России.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:38
    -1
    Какая глупость. Автор не представляет ни реактор, ни вообще что такое АЭС.
    Это не считая того, что на украине денег нет.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:38
    +1
    laughing Сказочный бред.
    1) Откуда у Украины 650 млрд? И что за сумма такая дикая, может миллионов все-таки?!
    «Олкилуото-3» стоит 11 миллиардов евро

    2) Нахрена Украине реактор, когда у них нет топлива российского, а американское туда не лезет?
    3) Нахрена вообще бандерлогам реактор - у обезьян по их монтажу специалистов НЕТ вообще. по обслуживанию еще туда-сюда, но демонтаж и монтаж - это совсем другая опера, это как шинмонтаж заставить машины производить
    1. Наган
      Наган Сегодня, 18:58
      0
      Цитата: Bingo
      2) Нахрена Украине реактор, когда у них нет топлива российского, а американское туда не лезет?

      Так скакуасы уже губищи раскатывают на предмет того, чего и сколько они получат по репарациям. Наверно и топливо включат в список. Или уже включили. До момента оргазма им осталось всего ничего - выиграть войну, а потому - гребем с улиц всех, кто под руку попадет, и вперед в контрнаступ.
  9. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:39
    +2
    Оборудование для АЭС болгары сразу заминированным продают? А иначе зачем оно украм? Только для того, чтобы Россию обвинить. Страна не в том состоянии экономически, чтобы станции строить.
  10. багатур
    багатур Сегодня, 18:06
    0
    АЕС по российсйкий проект в ЕС больше невъзможно строит. Ети реактори нам не нужни...
  11. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 18:26
    0
    Болгары хотят поиметь 404 недостроеными реакторами.Достроить не могут,так хоть втюхать кому-нибудь.Понятно,что на особых условиях,в кредит или в обмен на сало.Болгары хотят денег и понимают,что другого варианта может не быть.В общем-только бизнес.