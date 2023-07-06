Болгария собралась продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» на фоне продолжающегося конфликта

Власти Болгарии в ближайшее время начнут переговоры с Украиной по вопросу о продаже Киеву реакторов, которые ранее предназначались для недостроенной АЭС «Белене». Соответствующее решение сегодня приняло Народное собрание Болгарии.По утверждению издания The Wall Street Journal, сумма сделки составит около 650 млрд долларов, что покроет расходы, которые в свое время понесла Болгария на приобретение реакторов российского производства. За продажу реакторов проголосовали 155 депутатов, против – 73 депутата.С предложением продать Украине оборудование российского производства ранее выступили представители правящей в Болгарии коалиции партий во главе с партиями «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союз демократических сил». В список продаваемого оборудования включили два реактора, четыре парогенератора, четыре циркуляционных насоса.Российское оборудование сейчас невозможно использовать для завершения строительства атомной электростанции «Белене», поскольку из-за санкций против РФ в Болгарии не могут работать российские специалисты. Те средства, которые будут получены от Украины за реакторы, пойдут на оплату работ по возведению новых реакторов на действующей АЭС «Козлодуй», а осуществлять эти работы, само собой, будет компания из США – Westinghouse.Таким образом, мы видим здесь сразу несколько впечатляющих моментов: США «отжали» рынок атомной энергетики в Болгарии, так как работать на нем теперь будет американская компания; Болгария останется без новой атомной электростанции и, соответственно, с меньшими и более дорогими запасами энергии; Украина расплатится «чужими» деньгами за приобретение оборудования, которое непонятно как будет использовать на фоне продолжающейся специальной военной операции ВС РФ.