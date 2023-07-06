Военное обозрение
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В результате состоявшегося обмена из украинского плена возвращены 45 российских военнослужащих

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В результате состоявшегося обмена из украинского плена возвращены 45 российских военнослужащих

Очередной обмен военнопленными состоялся между Россией и Украиной, домой вернулись 45 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


По данным российского военного ведомства, обмен произошел по формуле "45 на 45", в настоящее время возвращенным из плена бойцам оказывается первичная медицинская и психологическая помощь, позднее их самолетами ВКС РФ доставят в Москву в лечебные учреждения Минобороны. Бойцов встречал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, занимающийся вопросами обмена. Другие подробности отсутствуют.

Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность

- говорится в сообщении.

Последний обмен состоялся в прошлом месяце, 11 июня нашим удалось вернуть из украинского плена 94 российских военных.

В Киеве также подтвердили обмен заявив, что из российского плена вернулось 45 человек из состава ВСУ, Нацгвардии, пограничной службы и теробороны.

Среди возвращенных двое офицеров, 41 военнослужащий рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и ГПСУ, а также гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона

- заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
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9 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 17:06
    +4
    Сколько же наших в плену... Тысячи... Когда мы (но скорее наши внуки) узнаем точные цифры - ком встанет в горле..........................................
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:18
      -5
      Сколько же наших в плену... Тысячи...

      А ваших это, пардон, кого...??? Вот укров в плену реально тысячи... Зеленский давно предлагает обменять всех на всех, включая тех гражданских, которых СБУ по подвалам прячет , но это нам крайне не выгодно...
      Солдаты ВСУ...,
      Все те, кто очень хочет жить,
      Вверх поднимайте руки... –
      И «зброю» надобно сложить,
      Отбросив все потуги!!!
      Вы убивали наш Донбасс,
      Аж, восемь долгих лет...
      Теперь же убивают вас –
      Вам оправданья нет!!!
      Всем тем, кто очень хочет жить,
      Сдавайтесь шустро в плен...
      Взамен вам могут предложить
      Лишь только смерть и тлен!!!
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 17:36
        0
        Только по открытым источникам обменяно больше тысячи человек русских пленных.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: isv000
      ком встанет в горле

      Ком уже стоит. Надеюсь, что не тысячи.
      Доблесть, плен и смерть солдата покрывает глупость генерала.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:23
      -1
      На счёт тысяч вы загнули,но в плен наших берут: не согласованность действий,потеря связи ,дрг.Если смотреть укровидео.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:06
    -1
    Хорошо,что наши живыми домой вернулись.А эти...Да снова пойдут в окопы..Деваться им некуда
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:24
      0
      Здоровые и раненые наверно пойдут, а если есть санитарные безвозвратные - получат компенсацию и их спишут по-белому.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:19
    0
    Главное, что наши вернулись. 45 спасённых жизней это очень хорошо
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:19
    +2
    С возвращение на Родину: к матерям, отцам; жёнам, детям. Пусть лечатся и отдохнут.