Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность

Среди возвращенных двое офицеров, 41 военнослужащий рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и ГПСУ, а также гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона

Очередной обмен военнопленными состоялся между Россией и Украиной, домой вернулись 45 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.По данным российского военного ведомства, обмен произошел по формуле "45 на 45", в настоящее время возвращенным из плена бойцам оказывается первичная медицинская и психологическая помощь, позднее их самолетами ВКС РФ доставят в Москву в лечебные учреждения Минобороны. Бойцов встречал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, занимающийся вопросами обмена. Другие подробности отсутствуют.- говорится в сообщении.Последний обмен состоялся в прошлом месяце, 11 июня нашим удалось вернуть из украинского плена 94 российских военных.В Киеве также подтвердили обмен заявив, что из российского плена вернулось 45 человек из состава ВСУ, Нацгвардии, пограничной службы и теробороны.- заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.