Очередной обмен военнопленными состоялся между Россией и Украиной, домой вернулись 45 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным российского военного ведомства, обмен произошел по формуле "45 на 45", в настоящее время возвращенным из плена бойцам оказывается первичная медицинская и психологическая помощь, позднее их самолетами ВКС РФ доставят в Москву в лечебные учреждения Минобороны. Бойцов встречал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, занимающийся вопросами обмена. Другие подробности отсутствуют.
Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность
- говорится в сообщении.
Последний обмен состоялся в прошлом месяце, 11 июня нашим удалось вернуть из украинского плена 94 российских военных.
В Киеве также подтвердили обмен заявив, что из российского плена вернулось 45 человек из состава ВСУ, Нацгвардии, пограничной службы и теробороны.
Среди возвращенных двое офицеров, 41 военнослужащий рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и ГПСУ, а также гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона
- заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.