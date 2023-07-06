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Представитель МИД России назвала фейком информацию о прошедших в апреле «секретных переговорах» бывших чиновников США с Лавровым

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Представитель МИД России назвала фейком информацию о прошедших в апреле «секретных переговорах» бывших чиновников США с Лавровым

Информация о том, что в апреле 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел какие-то «секретные переговоры» с бывшими чиновниками американской администрации, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.


Ранее ряд СМИ сообщал, будто бы Лавров провел некие «переговоры» с бывшими американскими чиновниками. На них, по утверждению источников, обсуждалась ситуация на Украине, а целью переговоров было заложение основы для последующего мирного урегулирования украинского конфликта. Интересно, что источники западная пресса так и не назвала.

Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ

- заявила Мария Захарова.

Отметим, что подобные сообщения о каких-то «переговорах», которые якобы ведут российские власти с Западом, часто запускаются в медийное пространство зарубежной прессой. Не очень понятна цель, с которой распространяются данные фейки – то ли просто стремление заработать на «горячей информации», то ли желание дискредитировать руководство РФ перед собственным народом, который после полутора лет специальной военной операции не очень готов приветствовать «договорняки» с непонятными последствиями.

В то же время известно, что определенные контакты у России с западными странами, включая и США, сохраняются, в том числе и по украинскому вопросу. Например, нельзя исключать вероятности таких контактов по ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел РФ
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9 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:10
    -2
    Какие еще " вашу" мать переговоры...??? Зеленский со своим "кварталом" ещё не все бабки на этой войне заработал, поэтому он и все переговоры до полной победы запретил, ну а это, сами понимаете - Das ist fantastisch!!!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:34
      +1
      Какие еще " вашу" мать переговоры...???


      Они со словом этим ложатся,со словом этим встают.Предел мечтаний. Как бы ни о чём переговариваться лет 100.Минск-2 вообще никого ничему так и не научил.Министерство глубоких озабоченностей и красных линий.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:10
    +1
    Так мы же сами перепечатывам американское враньё ,рассчитанное на своего избирателя.Нам что делать нечего,это их проблемы.Для начала переговоров по минимуму должен быть минимальный прогресс хотябы в дипломатических отношениях - который не наблюдается.Есть только процесс ,после которого назад дороги не будет.Как в каком-то фильме : Мочи,победит сильнейший.
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 17:11
    +4
    Вот ведь: в кои то веки проскочила информация, что в нашем МИДе хоть чем-то занимаются из своих непосредственных обязанностей, и та оказалась фейком! А не сократить ли штат МИДа раз в несколько, если им всё равно заняться нечем? Сэкономленные деньги можно ВПК отдать.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:29
      +2
      И в первую очередь потомственную номенклатурщицу Марию Захарову,ну её нафиг с вечными заявлениями на пустом месте.
  4. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 17:13
    +4
    конечно фейк)))после таких фейков и зерновые сделки продляются и навоз айфонами затаривается хэнд мэйд начальник Чукотки
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:15
    +3
    Попалась Захарова.
    Значит были переговоры.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 17:53
    +1
    Доболтались до передачи хххлам тактических ракетных комплексов, которые на 300-500км бьют. Когда твой начальник с озабоченностью выступит? Наши тылы теперь где-то в Подмосковье получается? Или скоро за Урал перебазируемся? Тьфу.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:53
    +1
    Редактор, где новость про захват трофейной Storm Shadow? На РВ невозможно обсуждать, там аудитория вся из психбольниц пишет. wassat