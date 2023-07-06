Представитель МИД России назвала фейком информацию о прошедших в апреле «секретных переговорах» бывших чиновников США с Лавровым

Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ

Информация о том, что в апреле 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел какие-то «секретные переговоры» с бывшими чиновниками американской администрации, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Ранее ряд СМИ сообщал, будто бы Лавров провел некие «переговоры» с бывшими американскими чиновниками. На них, по утверждению источников, обсуждалась ситуация на Украине, а целью переговоров было заложение основы для последующего мирного урегулирования украинского конфликта. Интересно, что источники западная пресса так и не назвала.- заявила Мария Захарова.Отметим, что подобные сообщения о каких-то «переговорах», которые якобы ведут российские власти с Западом, часто запускаются в медийное пространство зарубежной прессой. Не очень понятна цель, с которой распространяются данные фейки – то ли просто стремление заработать на «горячей информации», то ли желание дискредитировать руководство РФ перед собственным народом, который после полутора лет специальной военной операции не очень готов приветствовать «договорняки» с непонятными последствиями.В то же время известно, что определенные контакты у России с западными странами, включая и США, сохраняются, в том числе и по украинскому вопросу. Например, нельзя исключать вероятности таких контактов по ситуации вокруг Запорожской АЭС.