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Западная пресса: «Поставка вертолетов Ми-171 Бенину сорвана конфликтом на Украине»

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Западная пресса: «Поставка вертолетов Ми-171 Бенину сорвана конфликтом на Украине»

Западноафриканское государство Бенин в последнее время столкнулось с нарастающей угрозой, исходящей со стороны «Аль-Каиды» и «ИГИЛ» [террористические организации, запрещены в РФ].


Как сообщается в западном издании Military Africa, в борьбе с ними правительство сделало ставку на армейскую авиацию. Планируется приобретение 10 вертолетов. Два из них – H125 – уже переданы Airbus. Предполагалось также закупить два российских Ми-171Э, перепрофилировав их под военные нужды.

Однако многочисленные трудности помешали «Вертолетам России» передать два гражданских Ми-171Э Бенину. Поставка сорвана. Российские власти не выдали компании экспортные лицензии. В результате неясно, когда и будут ли вообще вертолеты доставлены в Бенин

- указывается в прессе.

Как отмечает автор, «производственные линии [компании] были нарушены [вероятно, имеется в виду перегружены] конфликтом [на Украине]».

Эта неудача является ударом по силам безопасности Бенина, которые изо всех сил пытаются сдержать растущую угрозу со стороны вооруженных групп на севере страны

- пишет автор.

Со своей стороны отметим, что приведенное сообщение вызывает сомнения. Причина того, что сделка была сорвана (если это вообще имело место быть), может заключаться в затруднениях с оплатой вертолетов со стороны Бенина, вызванных западными санкциями против России. По крайней мере, подобные проблемы наблюдались в военно-техническом сотрудничестве с Индией, пока не был выработан механизм расчетов в обход доллара.
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3 комментария
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:34
    +3
    Это тоже самое если бы Сталин продавал новые истребители в 1943 году вместо того что бы посылать на фронт. Капитализм во всей красе. За прибыль готовы все продать.
  2. ian
    ian Сегодня, 18:43
    0
    Очень жаль конечно, что у Бенина проблемы не то с деньгами, не то с вертолетами. Но производственные мощности сейчас загружены другим. О себе надо думать...
  3. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 18:46
    +1
    Цитата: ian
    Очень жаль конечно, что у Бенина проблемы не то с деньгами, не то с вертолетами. Но продавать военную авиацию в разгар военной операции может или идиот, или предатель. Их конечно в нашей стране в избытке, но должна быть какая то грань....

    О чём вы вообще? Газпром рапортует о рекордных перекачках на территории украины. Мне вообще не понятно.как после этого мобилизованные ещё на фронте,а не под Кремлём?