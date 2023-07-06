Западная пресса: «Поставка вертолетов Ми-171 Бенину сорвана конфликтом на Украине»

Однако многочисленные трудности помешали «Вертолетам России» передать два гражданских Ми-171Э Бенину. Поставка сорвана. Российские власти не выдали компании экспортные лицензии. В результате неясно, когда и будут ли вообще вертолеты доставлены в Бенин

Эта неудача является ударом по силам безопасности Бенина, которые изо всех сил пытаются сдержать растущую угрозу со стороны вооруженных групп на севере страны