Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, в связи с обнаруженной у него инвалидностью демобилизовавшийся из ВСУ, обвинил власти страны в кампании, направленной на его дискредитацию.
Луценко, в период с 2016 по 2019 год занимавший пост генпрокурора Украины, с февраля текущего года проходил службу в рядах украинской армии в качестве командира взвода ударных беспилотников. По словам украинского экс-генпрокурора, он успел принять участие в боевых действиях на Артемовском направлении, а также Николаевской области и Киева. В каких боевых действиях в Киеве он принимал участие, Луценко, впрочем, не уточняет.
После демобилизации в комментарии ряду украинских изданий Луценко заявил, что столкнулся с массированной кампанией по своей дискредитации. Демобилизовавшийся экс-генпрокурор считает, что направленная против него волна негатива инициирована Офисом президента Украины. В то же время, Луценко добавил, что реально осознает имеющийся у него политический вес и не опасается направленной против него информационной кампании.
Луценко также обвинил украинские власти в стремлении к тоталитаризму и полном контроле над информационным пространством страны, отметив, что в рамках с первого дня российской спецоперации транслируемого по всем украинским телеканалам "единого телемарафона" свою позицию имеют возможность высказать лишь представители абсолютно контролируемой Зеленским правящей партии "Слуга народа".
Стоит отметить, что на фоне отмены Зеленским проведения на Украине любых выборов во время действия в стране военного положения, ни одна конкурирующая с правящей партией политсила не имеет ни малейших шансов перехватить политическую повестку и вместе с этим получить контроль над поступающими в страну западными денежными потоками.