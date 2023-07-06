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Демобилизовавшийся из ВСУ экс-генпрокурор Украины обвинил власти страны в тоталитаризме

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Демобилизовавшийся из ВСУ экс-генпрокурор Украины обвинил власти страны в тоталитаризме

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, в связи с обнаруженной у него инвалидностью демобилизовавшийся из ВСУ, обвинил власти страны в кампании, направленной на его дискредитацию.


Луценко, в период с 2016 по 2019 год занимавший пост генпрокурора Украины, с февраля текущего года проходил службу в рядах украинской армии в качестве командира взвода ударных беспилотников. По словам украинского экс-генпрокурора, он успел принять участие в боевых действиях на Артемовском направлении, а также Николаевской области и Киева. В каких боевых действиях в Киеве он принимал участие, Луценко, впрочем, не уточняет.

После демобилизации в комментарии ряду украинских изданий Луценко заявил, что столкнулся с массированной кампанией по своей дискредитации. Демобилизовавшийся экс-генпрокурор считает, что направленная против него волна негатива инициирована Офисом президента Украины. В то же время, Луценко добавил, что реально осознает имеющийся у него политический вес и не опасается направленной против него информационной кампании.

Луценко также обвинил украинские власти в стремлении к тоталитаризму и полном контроле над информационным пространством страны, отметив, что в рамках с первого дня российской спецоперации транслируемого по всем украинским телеканалам "единого телемарафона" свою позицию имеют возможность высказать лишь представители абсолютно контролируемой Зеленским правящей партии "Слуга народа".

Стоит отметить, что на фоне отмены Зеленским проведения на Украине любых выборов во время действия в стране военного положения, ни одна конкурирующая с правящей партией политсила не имеет ни малейших шансов перехватить политическую повестку и вместе с этим получить контроль над поступающими в страну западными денежными потоками.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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10 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:50
    +3
    Холопы начинают жрать друг- друга. Это исключительно украинская черта.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:52
      +2
      Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, в связи с обнаруженной у него инвалидностью демобилизовавшийся из ВСУ, обвинил власти страны в кампании, направленной на его дискредитацию.


      После демобилизации в комментарии ряду украинских изданий Луценко заявил, что столкнулся с массированной кампанией по своей дискредитации. Демобилизовавшийся экс-генпрокурор считает, что направленная против него волна негатива инициирована Офисом президента Украины.


      Такие статьи надо печатать на медицинских тематических сайтах,форумах ,но не на Военном Обозрении.
      laughing laughing laughing
      1. frruc
        frruc Сегодня, 18:37
        +1
        Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, в связи с обнаруженной у него инвалидностью демобилизовавшийся из ВСУ

        Жаль, что этому "дембелю" там череп не прострелили.
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:53
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Холопы начинают жрать друг- друга. Это исключительно украинская черта.

      То есть у нас всё по другому? Честные выборы,не тронутая и девственная конституция? Хватит гнать хайп и вам и тому кто выставляет такие статьи не про что! Много кандидатов сейчас на выбор? Из кого выбирать будем?
      1. frruc
        frruc Сегодня, 18:42
        0
        lis-ik .....То есть у нас всё по другому? Честные выборы,не тронутая и девственная конституция?

        Может Вы готовы назвать страну, где проходят кристально чистые и честные выборы ? Согласен, что РФ в этот список не входит.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:50
    +1
    "Відкосив від армії" и вытрепывается... А у хозяина разрешение спросил...???
    Луценко испугался
    И начал вдруг орать –
    «Я вам не нанимался
    С Россией воевать!!!»
    Ему сказали Штаты,
    Ты прекрати свой торг…
    Иди скорей в солдаты –
    Раз в морг, так значит…
    В морг…
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:55
    +2
    Луценко также обвинил украинские власти в стремлении к тоталитаризму и полном контроле над информационным пространством страны,

    Югик! А что ты сам творил будучи ген.прокурором? Еще остались свидетели! Не всех добил, сво...чь!
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:56
    +2
    Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, в связи с обнаруженной у него инвалидностью

    Разве раньше это не было заметно? У него давно головка бо-бо.
  5. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 18:03
    +2
    Луц это чел пороха. И поэтому и идут наезды.
    Борьба кланов обычная.
    А как луц это представлял иначе, тем паче в условиях военного времени в незалежной?
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:20
    +1
    Дискредитация Луценко это примерно как дискредитация Хантера Байдена - невозможный процесс, куда там дальше то?!