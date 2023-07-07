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События во Франции показали, что там нет ни свободы, ни равенства, ни братства

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События во Франции показали, что там нет ни свободы, ни равенства, ни братства

На прошлой неделе вспыхнули самые ожесточённые за последние годы столкновения во Франции, в ходе которых протестующие подожгли автобусы и сожгли фасад бассейна, строящегося к Олимпийским играм 2024 года в рабочем пригороде Парижа. Именно в этом месте 7 лет назад Эммануэль Макрон впервые заявил, что баллотируется в президенты.


Была причина, по которой Макрон выбрал этот район, чтобы объявить о своей кандидатуре в 2016 году. Его речь, усеянная обещаниями «действовать и защищать самых слабых» с рабочими местами, была началом попыток нынешнего президента Франции справиться с одной из самых неразрешимых проблем: кажущаяся непреодолимой социальная и экономическая пропасть, отделяющая жителей бедных пригородов от остальной Франции.

На протяжении десятилетий сотни пришедших в упадок французских городов, таких как Обервилье, с большим количеством мигрантов, бедностью, высоким уровнем безработицы среди молодежи, переполненным государственным жильем, а в некоторых случаях с бандами и наркотиками, были нацелены на улучшение французскими лидерами.

Одна из недавних попыток включала размещение спортивных олимпийских объектов в нескольких из них. Но более широкий провал последовательных планов и подрыв доверия жителей к государственным институтам, от полиции до мэров, превратили такие пригороды в пороховые бочки.

Искрой для последнего взрыва ярости стал заснятый на видео смертельный выстрел полицейского в 17-летнего мальчика североафриканского происхождения в Нантере. В течение почти недели после убийства кадры с молодыми людьми, сжигающими автомобили, сталкивающимися с полицией, грабящими магазины и поджигающими общественные здания от мэрий до ресторанов, крутились на экранах по всему миру.

Тем не менее, этот «социальный пожар» является очень публичным и болезненным укусом для Франции, страны, как она сама о себе говорит, «свободы, равенства и братства». События показывают, что во Франции ни осталось ни братства, ни равенства, ни свободы, если всё это вообще когда-то там было.

Пригороды, построенные для размещения рабочих в 1960-х и 1970-х годах, с годами начали привлекать иммигрантов и стали синонимом лишений и напряженности этнического плана. А обещания Макрона решить вопросы с бедностью и безработицей так и остались пустыми словами.
Автор:
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28 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:16
    +13
    Долой кровавый режим Макрона!
    Свободу Франции!
    Французы, вы великолепны!
    Срочно завезти печеньки на площади Парижа!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:21
      +3
      Во Франции каждый год протесты, с пенсионной реформой бьются какой год, забастовки по любому поводу. У нас зато тишь и благодать. Особенно равенство девать некуда.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 08:58
        +1
        Цитата: ASAD
        Во Франции каждый год протесты, с пенсионной реформой бьются какой год, забастовки по любому поводу. У нас зато тишь и благодать. Особенно равенство девать некуда.

        Где вы были в 90? Все кто их прошёл, давно понял, что чем больше политики обещают дать, тем больше потом они отнимут.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: Victor_B
      Долой кровавый режим Макрона!
      Свободу Франции!
      Французы, вы великолепны!
      Срочно завезти печеньки на площади Парижа!

      Печеньки - это конечно хорошо, нужно обеспечить финансирование радикалов, наладить поставки наркотиков (майданного чая), оружия, организовать расстрел снайперами протестующих и полиции.
      За французский МАЙДАН!!! drinks drinks drinks good
    3. Alex_Rarog
      Alex_Rarog Сегодня, 09:20
      0
      Засыпаем денег Марине Лепен) ну и печенья пусть с Захаровой раздают)))
  2. seamen2
    seamen2 Сегодня, 08:16
    +3
    *А обещания Макрона решить вопросы с бедностью и безработицей так и остались пустыми словами*.
    макарону некогда-он юкрейн спасает.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:32
      0
      День взятия Бастилии похоже не пройдет впустую... yes
  3. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 08:18
    +4
    Вчера Стрелков прокомментировал события во Франции, то к чему приводит политика насыщения страны чуждыми ее культуры мигрантами и предупредил, об этой угрозе и для России, которая уже переросла любые дозволенные рамки.
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 08:31
      +3
      Цитата: Monster_Fat
      политика насыщения страны чуждыми ее культуры мигрантами

      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:35
        +2
        Старый анекдот.Два студента МГИМО иазговаривают.Ты какой язык изучаешь?Арабский.Хорошо-в Париж попадешь..
    2. Aken
      Aken Сегодня, 08:52
      -1
      Стрелков открыл мне глаза. Теперь буду знать.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:22
    +2
    Ещё осталось, что жечь??? belay ...............
    Жгут, жгут никак до тла не сожгут.... feel
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:23
    +1
    НИ свободы ни равенства ни братства ни собственно говоря французов гальского происхождения
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:23
    +2
    страны, как она сама о себе говорит, «свободы, равенства и братства»
    В том то и дело, что сама говорит, конечно через своих политиков. А для эмигрантов (кстати термин французского происхождения) Франция в числе других европейских стран сама открыла двери и окна - заходите, у нас толерантность. Правда перед эти успела поучаствовать в конфликтах на БВ и Северной Африке тем самым увеличив число беженцев. Да и Мали (западная Африка) в стороне от внимания французов осталось.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:27
    +5
    Как не понятное начало (до этого мигрантов отстреливали тысячами )и так резкое затухание, говорит об управляемом протесте .Кто то все это организовал .
    Интересно где наши протесты ,требования уважать права французов ,соблюдать толерантность. Что мы как пострадавшие, всегда оправдываемся .
    Пора уже МИДу поднять вопрос,хоть в ООН ,о кровавом режиме Макрона
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:51
      -2
      Надо наших правозащитников гнать к Французскому посольству на протесты. Кто откажется - объявить другом Путина, прилюдно, с показом в новостях, денег дать. Немного. Чтобы его свои правозащитники и зарезали.
  8. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:30
    +3
    а где-то есть, я что-то пропустил? Государство - инструмент подавления в руках правящего класса, о какой свободе и равенстве может идти речь?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:03
      -1
      Цитата: Hellcos
      а где-то есть, я что-то пропустил? Государство - инструмент подавления в руках правящего класса, о какой свободе и равенстве может идти речь?

      В ссср правящего класса небыло - подавление было. Видимо что-то не правильно с формулировкой.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:36
    +1
    События во Франции показали, что там нет ни свободы, ни равенства, ни братства
    . Да ну и фиг на них... у нас своих проблем, забот хватает, а наше общество не так что б готово собраться и сделать все как надо.
  10. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 08:37
    -3
    Во Франции никогда не было свободы, братства и единства. Даже в самые светлые для этой страны времена.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:58
      +1
      "Свобода - лишь пустой призрак, когда один класс людей может морить другой голодом. Равенство - пустой призрак, когда богатый путем скупок получает право над жизнью и смертью своих близких", - речь Жака Ру в Конвенте
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 09:12
        0
        В этом-то и дело. Интересно, а что он сказал [Жак Ру] в Ковенте про единство?
  11. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 08:39
    0
    Дали люмпенам выпустить пар раз в несколько лет, чего обсуждать то? У них ни организации ни ясных целей. Франция еще долго так стоять может.
  12. Погоны
    Погоны Сегодня, 08:44
    +1
    У нас зато в России всего этого добра навалом просто, да? lol
  13. Aken
    Aken Сегодня, 08:48
    +1
    североафриканского происхождения

    Во, как завернул. И как понимать? Он был негр, араб или бербер? То, что не француз - понятно.
  14. Жнец
    Жнец Сегодня, 09:00
    +1
    В капиталистическом западе ни в одной стране братства и равенства нет, это невозможно при такой рыночном устройстве. Пример, сша- оплот демократии и свободы. Какое там равенство? Второй пример-РФ- равные "были" только при совке
  15. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:01
    +3
    Еклмн.... У нас бы никто и не узнал, если бы где-то в Тамбове или Смоленске случаем замочили русского..... У нас просто быбы по пьяни детей машинами давят... И потом говорят, что ребёнок был выпивши... И ничего, небо на землю не упало и никаких волнений.
  16. faiver
    faiver Сегодня, 09:29
    +2
    События во Франции показали, что там нет ни свободы, ни равенства, ни братства
    - так их нигде нет hi