События во Франции показали, что там нет ни свободы, ни равенства, ни братства

На прошлой неделе вспыхнули самые ожесточённые за последние годы столкновения во Франции, в ходе которых протестующие подожгли автобусы и сожгли фасад бассейна, строящегося к Олимпийским играм 2024 года в рабочем пригороде Парижа. Именно в этом месте 7 лет назад Эммануэль Макрон впервые заявил, что баллотируется в президенты.Была причина, по которой Макрон выбрал этот район, чтобы объявить о своей кандидатуре в 2016 году. Его речь, усеянная обещаниями «действовать и защищать самых слабых» с рабочими местами, была началом попыток нынешнего президента Франции справиться с одной из самых неразрешимых проблем: кажущаяся непреодолимой социальная и экономическая пропасть, отделяющая жителей бедных пригородов от остальной Франции.На протяжении десятилетий сотни пришедших в упадок французских городов, таких как Обервилье, с большим количеством мигрантов, бедностью, высоким уровнем безработицы среди молодежи, переполненным государственным жильем, а в некоторых случаях с бандами и наркотиками, были нацелены на улучшение французскими лидерами.Одна из недавних попыток включала размещение спортивных олимпийских объектов в нескольких из них. Но более широкий провал последовательных планов и подрыв доверия жителей к государственным институтам, от полиции до мэров, превратили такие пригороды в пороховые бочки.Искрой для последнего взрыва ярости стал заснятый на видео смертельный выстрел полицейского в 17-летнего мальчика североафриканского происхождения в Нантере. В течение почти недели после убийства кадры с молодыми людьми, сжигающими автомобили, сталкивающимися с полицией, грабящими магазины и поджигающими общественные здания от мэрий до ресторанов, крутились на экранах по всему миру.Тем не менее, этот «социальный пожар» является очень публичным и болезненным укусом для Франции, страны, как она сама о себе говорит, «свободы, равенства и братства». События показывают, что во Франции ни осталось ни братства, ни равенства, ни свободы, если всё это вообще когда-то там было.Пригороды, построенные для размещения рабочих в 1960-х и 1970-х годах, с годами начали привлекать иммигрантов и стали синонимом лишений и напряженности этнического плана. А обещания Макрона решить вопросы с бедностью и безработицей так и остались пустыми словами.