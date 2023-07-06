Дмитрий Рогозин: Доставленная из серой зоны британская ракета Storm Shadow отправлена на одно из российских оборонных предприятий

Благодарю бойцов добровольческого отряда БАРС-11 и командование подразделения "Царских волков" в Запорожской области, лично полковника Артура Бацева (позывной "Питон") за проявленное мужество. Нашим парням пришлось доставать матчасть Storm Shadow из "серой зоны" (...) под артобстрелом. Противник попытался предотвратить захват (...), направив на перехват свою ДРГ, но парни справились с поставленной задачей

Трофейная британская крылатая ракета Storm Shadow отправилась на одно из российских оборонных предприятий для изучения. Об этом в своем ТГ-канаде сообщил Дмитрий Рогозин.Несработавшая британская ракета упала в серой зоне на Ореховском участке Запорожского направления и наши бойцы течение двух дней проводили операцию по ее доставке на наши позиции. И это все под непрерывным обстрелом со стороны ВСУ, также пришлось вступить в бой с украинской ДРГ, которая пыталась предотвратить эвакуацию британского боеприпаса.По словам Рогозина, прекрасно сработали бойцы добровольческого отряда БАРС-11, именно они и вытащили ракету с серой зоны. На данный момент она уже отправилась на одно из оборонных российских предприятий, где над ней поработают специалисты и вытащат все, что можно и нужно.- заявил Рогозин добавив, что основную ценность представляет система управления британской ракеты. По его словам, изучение ракеты поможет российскому ВПК найти против нее эффективные средства противодействия.