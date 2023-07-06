Военное обозрение
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Дмитрий Рогозин: Доставленная из серой зоны британская ракета Storm Shadow отправлена на одно из российских оборонных предприятий

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Дмитрий Рогозин: Доставленная из серой зоны британская ракета Storm Shadow отправлена на одно из российских оборонных предприятий

Трофейная британская крылатая ракета Storm Shadow отправилась на одно из российских оборонных предприятий для изучения. Об этом в своем ТГ-канаде сообщил Дмитрий Рогозин.


Несработавшая британская ракета упала в серой зоне на Ореховском участке Запорожского направления и наши бойцы течение двух дней проводили операцию по ее доставке на наши позиции. И это все под непрерывным обстрелом со стороны ВСУ, также пришлось вступить в бой с украинской ДРГ, которая пыталась предотвратить эвакуацию британского боеприпаса.

По словам Рогозина, прекрасно сработали бойцы добровольческого отряда БАРС-11, именно они и вытащили ракету с серой зоны. На данный момент она уже отправилась на одно из оборонных российских предприятий, где над ней поработают специалисты и вытащат все, что можно и нужно.

Благодарю бойцов добровольческого отряда БАРС-11 и командование подразделения "Царских волков" в Запорожской области, лично полковника Артура Бацева (позывной "Питон") за проявленное мужество. Нашим парням пришлось доставать матчасть Storm Shadow из "серой зоны" (...) под артобстрелом. Противник попытался предотвратить захват (...), направив на перехват свою ДРГ, но парни справились с поставленной задачей

- заявил Рогозин добавив, что основную ценность представляет система управления британской ракеты. По его словам, изучение ракеты поможет российскому ВПК найти против нее эффективные средства противодействия.

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19 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:38
    +1
    Может и нам есть чем удивить англичан?Той же КР Х-50,которую одно время так начали бояться в Киеве?
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:43
    -3
    Об этом в своем ТГ-канаде сообщил Дмитрий Рогозин.

    Опять этот болтун "нарисовался".
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:47
      0
      Да задолбали на ВО пиарить этого утырка!! Косморсзрушитель, едрить ë в пять
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:49
      0
      Цитата: Дилетант
      Опять этот болтун "нарисовался".

      Всегда интересовался, а почему Маска так не называют? Оснований значительно больше. Начать с того, хотя бы, что это Маск - признаный судом мошенник, а не рогозин. Причем мошенничал не с ценными бумагами, а с липовым завиральным проектом "города на солнечной энергии". Только энергию он получал от двух спрятаных дизельгенераторов, на чем его и поймали, когда он на это пытался субсидии от правительства США выбить. Но вот Маск, с гиперлупами и Теслой на японских батарейках - не болтун...
      Что значит прокукарекал - а там хоть не рассветай, главное - сделать вброс, что Рогозин - болтун, а Маск - гений
      1. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 18:22
        0
        Вы не понимаете - это другое ! Маск из сияющего града на холме, а Рогозин .... А вообще, чем больше наши либерасты кого-то хают, тем, видимо, этот человек больше пользы стране приносит ... корёжит это их ))).
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:39
        0
        А кто в серой зоне сеял зерновые,оно само выросло.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:45
    -8
    По ходу, чисто поржать))) Нет, технику вероятного противника изучать надо, но это убогое бревно научить наших ничему, наверное, не способно - прошлый век. Когда калибры летают на 10 метрах, это бревно - на 340. Причем ме-едленно, недалеко и печально.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:15
      0
      Гм... На 30-40 метрах)))
      _____________________
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:48
    -3
    Дима Батут решил очередной раз попиариться.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:49
    -1
    Man sollte sie postwendend an die Absender nach LONDON
    schicken in Richtung Buckingham Palast, dann trifft man
    wenigstens mal die RICHTIGEN...!!
    Wahlweise käme als Empfängeradresse auch
    Downing Street Nr. 10 in Betracht...!!! am
  6. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:50
    +7
    Благодарю бойцов добровольческого отряда БАРС-11 и командование подразделения "Царских волков" в Запорожской области, лично полковника Артура Бацева (позывной "Питон") за проявленное мужество.

    Вот, то о чём вчера говорил в своём комменте в отношении военной цензуры. Язык вырывать надо за такие штуки, когда называют фамилию военнослужащего одновременно привязывая её к его позывному! am
    1. Drug67
      Drug67 Сегодня, 17:59
      +1
      Ну, он давно уже медийная личность.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:51
    0
    Молодцы ребята: бриттам и галлам настало время нервничать, их секреты попли в руки России.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 18:15
      -2
      Этим секретам как вы говорите, уже более 20 лет.
  8. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 17:52
    -5
    о, и это всплыло... заткните этот фонтан, дайте нам и фонтану отдохнуть... а это чудо можно министром обороны или на медицину поставить? все равно же о чем трепаться
  9. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:52
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    Может и нам есть чем удивить англичан?Той же КР Х-50,которую одно время так начали бояться в Киеве?

    Хотите её им передать для ознакомления? lol
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:18
      +1
      Мы же её создавали просто так.Чтобы была.Не для применения.А то вдруг кто то с обломками ознакомится.
  10. Болторез
    Болторез Сегодня, 18:17
    0
    вытащат все, что можно и нужно.
    Увязанный с детонатором акселерометр,точно определяющий наиболее подходящий момент подрыва БЧ.
  11. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:42
    +1
    И с Китайцами поделиться... они спецы в области копирования laughing