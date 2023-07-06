Военное обозрение
Войти Регистрация

Британская пресса: Президент США прилагает усилия, направленные на скорейшее вступление Швеции в НАТО

5
Британская пресса: Президент США прилагает усилия, направленные на скорейшее вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден в ходе визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Вашингтон заявил последнему о том, что «с нетерпением ожидает» скорейшего одобрения заявки этой страны на вступление в НАТО. Об этом сообщает The Guardian.


Как отмечает британское издание, подобные слова оптимизма в этом вопросе, прозвучавшие из уст главы американского государства именно сейчас, не случайны. Всё дело в том, что он по-прежнему сомневается в готовности Анкары дать согласие на ратификацию заявки Стокгольма о членстве в альянсе до предстоящего саммита стран-членов Организации Североатлантического договора, пройдёт который уже на следующей неделе в Вильнюсе.

Во время своего выступления в Овальном кабинете американский лидер заверил главу шведского правительства в том, что полностью поддерживает Швецию на этом пути.

Кристерссон же, в свою очередь, выразил слова благодарности Байдену за сохранение «трансатлантического единства» после начала боевых действий на Украине, высоко оценив «усилия» американского президента в этом направлении (заявка не одобрена лишь двумя странами - Турцией и Венгрией).

Также остаётся пока неясным вопрос и о том, намерен ли Джо Байден лично связаться напрямую со своим турецким и венгерским коллегами перед саммитом.

Несмотря на все заверения шведских властей в выполнении всех выдвинутых Анкарой требований касательно находящихся на территории этого государства членов оппозиционных курдских движений – Рабочей партии Курдистана (турецкие власти считают её террористической группировкой), на её пути к вступлению в альянс появилась ещё одна серьёзная загвоздка. Связана она с недавними нашумевшими событиями вокруг сожжения около мечети в шведской столице Корана, напоминают авторы публикации.

Как уточняет британская газета, накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к своему турецкому коллеге с просьбой поддержать Швецию, подчеркнув «важность поддержания единства и сплочённости в рамках данного военно-политического блока».
Использованы фотографии:
https://pixabay.com/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x
    al3x Сегодня, 21:37
    +1
    Если короля Швеции сожжëт, то процесс, может быть, ускорится laughing
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:40
    0
    Швеция к НАТО отныне близка так же, как Украина drinks
    Ну то есть, когда мусульманская Франция с Германией раком на горе свистнут)))
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:57
      0
      Первая шведская БМП SV90 уничтожена под Кременной.Видео по ссылке ниже.
      Однако в ходе российской СВО уже зафиксировал первый случай уничтожения SV9040 в лесистой местности под Кременной в ЛНР.Запись с БПЛА стала доказательством случившегося. На кадрах показано, как БМП перемещается по дороге, а затем пытается спрятаться в «зеленке». Однако за всеми этими маневрами наблюдали оппоненты через беспилотник.Когда БМП перестала «шевелиться», по ней был нанесен удар. В конце видео показано, как горит SV9040

      https://topcor.ru/36950-v-seti-pojavilos-video-pervoj-gorjaschej-shvedskoj-bmp-sv9040-v-zone-svo.html
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 22:25
      +2
      Ой, да всё у них там, в Европах, стоят раком и посвистывают..
  3. Johann Klassen
    Johann Klassen Сегодня, 23:23
    0
    Не живётся шведам мирно. Так и хочется на неприятности нарваться. Похоже что шведам такая жизнь надоела?