Британская пресса: Президент США прилагает усилия, направленные на скорейшее вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден в ходе визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Вашингтон заявил последнему о том, что «с нетерпением ожидает» скорейшего одобрения заявки этой страны на вступление в НАТО. Об этом сообщает The Guardian.Как отмечает британское издание, подобные слова оптимизма в этом вопросе, прозвучавшие из уст главы американского государства именно сейчас, не случайны. Всё дело в том, что он по-прежнему сомневается в готовности Анкары дать согласие на ратификацию заявки Стокгольма о членстве в альянсе до предстоящего саммита стран-членов Организации Североатлантического договора, пройдёт который уже на следующей неделе в Вильнюсе.Во время своего выступления в Овальном кабинете американский лидер заверил главу шведского правительства в том, что полностью поддерживает Швецию на этом пути.Кристерссон же, в свою очередь, выразил слова благодарности Байдену за сохранение «трансатлантического единства» после начала боевых действий на Украине, высоко оценив «усилия» американского президента в этом направлении (заявка не одобрена лишь двумя странами - Турцией и Венгрией).Также остаётся пока неясным вопрос и о том, намерен ли Джо Байден лично связаться напрямую со своим турецким и венгерским коллегами перед саммитом.Несмотря на все заверения шведских властей в выполнении всех выдвинутых Анкарой требований касательно находящихся на территории этого государства членов оппозиционных курдских движений – Рабочей партии Курдистана (турецкие власти считают её террористической группировкой), на её пути к вступлению в альянс появилась ещё одна серьёзная загвоздка. Связана она с недавними нашумевшими событиями вокруг сожжения около мечети в шведской столице Корана, напоминают авторы публикации.Как уточняет британская газета, накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к своему турецкому коллеге с просьбой поддержать Швецию, подчеркнув «важность поддержания единства и сплочённости в рамках данного военно-политического блока».