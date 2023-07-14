Военное обозрение
Войти Регистрация

Возможно, России стоит идти в кильватере Японии

24
Возможно, России стоит идти в кильватере Японии

Сегодня мы поговорим о японском подводном кораблестроении, имея в мыслях российское. После краха проекта российских неатомных подводных лодок проекта 677 «Лада» и следующих из него проектов «Амур», которые остались без движителя с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), все, что остается на вооружении у ВМФ РФ – это откровенно древние (пусть и бывшие когда-то лучшими) «Варшавянки» и недомурыженные в плане постройки лодки проекта 677, но без ВНЭУ.


Ситуация сильно так себе, российские подводные силы на Балтике, которая становится морем НАТО, смотрятся просто убого. ОДНА подводная лодка в составе Балтийского флота (Б-806 «Дмитров», 1986 года выпуска) вызывает не то чтобы непонимание, а, скорее, оторопь.


На Черном море ситуация количественно лучше, там все-таки семь подводных лодок, но одна – это «Палтус», находящаяся на службе более 20 лет, остальные все те же «Варшавянки». Намного лучше, чем ничего на Балтике, но тем не менее, оптимизма немного.

В сегодняшнем мире важно не только количество подводных лодок, но и качество. Цифры хороши в аналитике у «экспертов», но на деле (как очень часто демонстрируется в СВО) качественная техника играет намного более важную роль, нежели старая, но превосходящая количественно.

Однако вернемся к подводным лодкам.

Их эволюция пережила несколько очень своеобразных моментов, первый из которых – появление атомных субмарин. Казалось, что атомоходы просто вытеснят дизель-электрические лодки из составов флотов, как это произошло в США. Да, американский военный флот полностью отказался от использования ДЭПЛ и если им нужны на учениях такие лодки, то они их просто арендуют у союзников по НАТО вместе с экипажами.

Но у США огромная береговая линия двух океанов, и использование ДЭПЛ действительно неэффективно. Проще выставить где-то там, в океане, завесу из атомных монстров. Им там будет, где развернуться. А у многих стран, оперирующих в небольших акваториях типа Северного, Балтийского, Красного, Черного, Желтого и других подобных морей, просто негде оперировать огромными атомными подводными лодками. И применение ДЭПЛ более чем оправдано.

Оказалось, что ДЭПЛ все-таки имеют преимущества перед атомаринами именно при работе в прибрежной зоне или в условиях мелководных (по меркам подводных лодок) акваторий. ДЭПЛ менее шумные, им не нужна глубина в километр, меньше размеры – в общем, идеальное оружие мелководья.

Есть и минусы, без этого никак. Главный недостаток – это потребность во всплытии для зарядки аккумуляторов. От этого не уйти никуда, тем более, что шнорхель проблемы не решает – на перископной глубине лодка прекрасно видна с борта самолета или (бич современности) разведывательного БПЛА. И противолодочный самолет, равно как противолодочный беспилотник – это очень неприятное явление для подводной лодки последние 100 лет.

Именно потому конструкторы в разных странах начали возвращаться к тому, о чем думалось им еще в годы Второй Мировой войны: как сделать лодку более независимой от частых всплытий.

И в 90-е годы прошлого века родился новый класс, который получил название НАПЛ – неатомные подводные лодки. Вообще ДЭПЛ, дизель-электрическая лодка, она тоже неатомная, но просто решили разделить так: ДЭПЛ это одно, а НАПЛ – это другое.

Разницей стал двигатель лодки. У НАПЛ это все тот же дизель, но в паре с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) на базе двигателя Стирлинга, например.


В итоге конструкторы разных стран создали два типа НАПЛ с ВНЭУ.

Второй тип – это то, что применяют на своих лодках «Тип 212А» и «Тип 214» немцы.


Дизельный двигатель для движения в надводном положении или под шноркелем с одновременной зарядкой батарей и в подводном на электромоторах, получающих энергию от водородно-кислородных топливных элементов. Очень своеобразный и не лишенный положительных и отрицательных моментов, способ.

Первый – это то, что реализовали в своем проекте лодки «Готланд» шведы, а за ними начали повторять многие, в том числе и японцы. Дизель плюс двигатель Стирлинга, работающий на водороде.


И тут мы уходим от Балтики с ее шведскими и немецкими НАПЛ в сторону Тихого океана, где раздвигают воды японские подводные лодки.

Итак, японцы. Эти умнички не стали выдумывать ничего нового, а просто взяли и построили свой типа НАПЛ «Сорю» («Голубой дракон») с ВНЭУ, просто купив ее у шведов и наладив у себя лицензионное производство.


За 10 лет японские кораблестроители построили 10 лодок такого типа. А вот потом все пошло несколько в другую сторону.

Десять «драконов» с ВНЭУ исправно служили в рядах ВМС Японии (силами самообороны уже как-то такой флотище язык не поворачивается назвать), а вот 11 и 12 лодки, что называется, пошли по кривой дорожке.


Действительно, №11 «Орю» («Дракон-феникс», вошла в строй 5 марта 2020 года) и №12 «Торю» («Боевой дракон», в строю с 24 марта 2021 года) имели просто разительное отличие от предшественниц.

Двигатель Стирлинга и баллоны с водородом с лодок убрали, заменив на комплект литий-ионных аккумуляторов.

На самом деле аккумуляторы «по-взрослому» именуются как литий-никель-кобальт-алюминий-оксидные аккумуляторы производства компании GS Yuasa. Но литий и ионы там точно присутствуют наравне со всеми остальными потрохами, это факт.

Испытания показали, что литий-ионные аккумуляторы (для краткости) аккумуляторы способны на большее. Они обеспечили большую скорость подводного хода и более быструю зарядку. Правда, для них пришлось установить более мощные дизель-генераторы, но это не такая уж и проблема, как оказалось. И новые аккумуляторы смогли обеспечить автономность примерно на уровне с двигателем Стирлинга. Приятным бонусом было снижение уровня шумов.

«Орю» и «Торю» можно считать опытовыми подводными лодками, но ведь опыт оказался весьма успешным. Главное в нем – возможность отказаться от водорода, который является весьма взрывоопасным компонентом. Достаточно ознакомиться с процессом зарядки систем лодок с ВНЭУ водородом, чтобы понять – удовольствие в плане опасности взрыва еще то.

И понятно, что японское военно-морское ведомство приняло решение о строительстве нового класса японских подводных лодок, именно под такую силовую установку: старомодный дизель и новомодные литиевые аккумуляторы.

Проект получил название 29SS.


Головная лодка, получившая название «Тайгей» («Большой кит») была заложена в 2019 году и спущена на воду в 2020 году. «Тайгей» станет опытовой подводной лодкой, на которой будут отработаны не только работа энергосистем, но и новейшего гидролокационного оборудования и вооружений.

Одновременно идет процесс строительства других лодок этого класса. В марте 2023 года введена в эксплуатацию лодка SS-514 «Хакугей» («Белый кит»), в следующем году ВМС будут принимать SS-515 «Цзингей» («Стремительный кит»). SS-516 и SS-517 ждут, соответственно, в 2025 и 2026 годах. На эти лодки в Японии возлагают весьма большие надежды.

Конечно, в японском морском ведомстве понимают не только плюсы, но и минусы лодок, связанные с дороговизной, повышенным риском возгорания и отравления экипажа в случае разгерметизации литий-ионных батарей. Но плюсы в виде новейшего оборудования (особенно гидроакустическая станция на оптоволокне) и противошумных материалов нового поколения, конечно, перевешивают опасения по поводу аккумуляторов.

По сути же, «Тайгей» - это обычна ДЭПЛ, просто с аккумуляторами нового поколения. Просто кроме аккумуляторов еще много новшеств в плане противошумных покрытий, гидроакустики, снижения заметности для ГАС и РЛС противника (очень полезно при движении под шноркелем), новой системы боевого управления, комплексов разведки и связи.

В целом – действительно новая подводная лодка со всеми вытекающими последствиями. Не из дешевых, стоимость одной лодки типа «Тайгей» - около 480 миллионов долларов США.

С вооружением тоже порядок. Шесть торпедных аппаратов, из которых можно выстрелить чем угодно: торпедой, противокорабельной ракетой UGM-84L Harpoon Block II подводного старта, выставить мины заграждения. Торпеды тоже новые! Говорят, что разработанные специально под эти лодки торпеды «Тип 18» на голову превосходят прежние торпеды «Тип 89».

Единственное, что пока у многих вызывает удивление – это чем там занимается такой огромный экипаж из 70 человек. Это вопрос, на который пока нет ответа. Эксперты говорят, что на «Тайгее» уровень автоматизации намного ниже, чем у российских лодок проекта 677, где экипаж ровно вдвое меньше, 35 человек. Сказать пока очень сложно, оставим этот момент до появления более подробной информации.

Что в итоге? В итоге лодка, сопоставимая российской «Ладой» в плане ходовых качеств и вооружения, но несколько более быстрая и менее шумная. Автономность, конечно, у японской лодки более впечатляющая, чем у нашей. Литий-ионные батареи обеспечивают и более высокую скорость под водой, и большую дальность хода.

Что касается шумности, тут эксперты говорят о том, что «Тайгей» по уровню шума сопоставим с немецкими лодками проекта 214, которые работают на топливных водородных элементах и намного превосходят шведские лодки на двигателе Стирлинга, не говоря уже о лодках «Agosta 90B» с паротурбинной установкой закрытого цикла, которые строят французы.

И немаловажно: исключены довольно трудоемкие и опасные моменты зарядки водородом энергетических элементов лодки.

Нам также имеет смысл присмотреться к подобному решению. Как известно, российские неатомные подводные лодки не используют ВНЭУ для движения под водой по причине полного их отсутствия. Без применения воздухонезависимых установок длительность непрерывного подводного плавания ДЭПЛ проекта 636.3 не превышает трех суток, по сравнению с 2–3 неделями у лучших иностранных субмарин с ВНЭУ. Это печально как в плане боевого применения, так и в плане экспорта. Российские подводные лодки, ранее представлявшие интерес для многих стран, теперь могут очень сильно потерять позиции на рынке не только в силу политики, но и в силу устаревания. Конкурентоспособность – это вещь, которая теряется очень быстро, и вчерашние пользователи и лизинговые эксплуатанты начнут воротить нос от тех же «Варшавянок».

Проблему отсутствия ВНЭУ на российских НАПЛ частично решает разработанный отечественными специалистами режим ускоренной зарядки аккумуляторов при помощи шноркеля и специальных малодымных генераторов повышенной мощности. Но это костыли, которые не решают сложившейся проблемы с невозможностью разработки российской ВНЭУ.

Кстати, тут стоит посмотреть на одного из лидеров мирового кораблестроения. Точнее, на ворвавшуюся в этот класс Южную Корею. Сегодня никто не станет спорить о том, что Южная Корея – реально лидер в этом плане.


Так вот там в 2021 году заложили головную НАПЛ проект KSS-III Batch-II c силовой установкой из дизеля и литий-ионных аккумуляторов. В 2022 году появились сообщения о том, что Китай начал работу по проекту перспективной НАПЛ для своих ВМС.

В общем, расклад такой: кому интересны работы с двигателем Стирлинга или водородными ячейками – тот занимается работами в этом направлении. Кто не хочет – работает в области литий-ионных аккумуляторов для ДЭПЛ.


И только в России продолжают строить дизель-электрические подводные лодки с свинцово-кислотными батареями… На уровне Второй Мировой войны.

А наши потенциальные (Япония к союзникам точно не относится) противники, которые ошиваются недалеко от наших границ, используют более современные подводные лодки с тем же двигателем Стирлинга. Та же Япония имеет на вооружении десять таких лодок. С двигателем, созданным шведскими инженерами на основе принципа двигателя Стирлинга от фирмы Kockums, разработчика первой в мире работоспособной анаэробной энергетической установки для неатомных субмарин.

И на этом принципе сегодня работают лодки не только Швеции, но и Японии, Сингапура и Китая.

Дешевый принцип сжигания дизельного топлива в среде окислителя – кислорода, получаемого из сжиженного, с выведением выхлопа в воду и получения таким образом энергии, необходимой для движения лодки и обеспечения ее боеспособности.

Просто прекрасный метод для лодок, которые действуют на ограниченной размерами акватории небольших морей, с небольшими глубинами, где в принципе необязательно уменьшать акустический образ подводной лодки до минимума. Это касается и Балтики, и Черного моря, и Яванского моря и моря Сулавеси. Таким лодкам есть где применить себя.

И совершенно неудивительно, что в Швеции занимаются врезкой в корпуса подводных лодок дополнительного отсека с двигателем Стирлинга. Условия в том же Малаккском проливе идеально соответствуют условиям Балтики.

Японцы пошли дальше, их лодки внушительнее шведских, поскольку на них стоят две пары двигателей Стирлинга, а не одной, как на шведских. То есть, японские судостроители прошли весьма большой путь, доработав свои лодки применительно к условиям эксплуатации в Тихом океане, которые значительно отличаются от балтийских.

А ведь придется отвечать. И не только подводными лодками, хотя иметь на вооружении самые лучшие в мире корабли – это просто прекрасно. Как это было с «Палтусами» и «Варшавянками» в свое время. Но увы, к подводным лодкам необходимы еще и противолодочные корабли с новейшим гидроакустическим оборудованием, способным поймать очень тихую лодку.

Мир не стоит на месте, этому лучшее подтверждение появление не только шведских и немецких лодок, но и лодок нового поколения в других странах. И отсутствие в этом списке России одновременно настораживает и подталкивает к размышлениям на не самые радужные темы. А хотелось бы говорить об успехах российского подводного кораблестроения.

Возможно, нашим инженерам и конструкторам стоило бы встать в кильватер японским инженерам и освоить производство литий-ионных аккумуляторов для подводных лодок, раз двигатель Стирлинга оказался нам не по силам.

В конце концов, в повторении чужого успеха нет ничего зазорного, если на благо страны, не так ли?
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. сайгон
    сайгон Сегодня, 04:57
    -1
    Словом вывод из статьи - просто адмиралам хоца деньгу по иметь ! Все остальное фони ни чего более.
    Конечно флот не обходим кто спорит , только может моряцкие по перва придумают какой и зачем флот нужен . Конечно флот это вам не армейцы в сапогах флот это стратегия и флот это дорого , по этому и стоит думать в начале кто конкретно ВРАГ и ПРОТИВНИК ,как его уничтожить .
    Вот обдумав это и стоит флот создавать.( хотя вспомнив про флота РИ и СССР на Тихом океане становится грустно и тревожно).
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:03
    +7
    В конце концов, в повторении чужого успеха нет ничего зазорного, если на благо страны, не так ли?

    Всё оно так, только первым делом нужно посадить трёх своих «друзей»...
    Один «друг» успешно и безапелляционно избежал полагающейся ему кары...Ещё несколько просто путаются под ногами, демонстрируя российскому народу и миру дремучую тупость и рабскую преданность...
    К каком кильватере?! Скоро Россия может оказаться в заднице мировой экономики...Одним оружием победить нельзя! Нужны целеустремлённые люди с государственным мышлением, для которых стомиллионные доходы не являются самоцелью...
  3. mark1
    mark1 Сегодня, 05:33
    0
    На сколько я знаю , у нас крупносерийно производит литий-йонные аккумуляторы Лиотех (если по взрослому литий-железо фосфат), а что бы производить "в кильватере" литий-никель-кобальт-алюминий-оксидные , нужно новое производство с несколько иными технологиями (т.к.я не специалист на летящие тапки не обижусь, но с обоснованиями). И нужно и новое производство и эти самые новые технологии , и уже вчера (нужны то нужны, дык кто ж даст!). Для решения проблемы необходим рояль в кустах, готовый сыграть уже сейчас (а есть ли у нас необгаженные кусты с роялями по этой тематике то большая большая тайна)
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 05:41
      +8
      Литий ионные батареи, в отличие от обычных, очень критичны к току заряда и просто отлично горят даже под водой. А температура горения такая, что алюминий в лужицу плавает - Тесла не даст соврать. Так что, если не ставят массово эти батареи, значит есть причины. А не как здесь пытаются всех тупыми назвать
      1. ник7
        ник7 Сегодня, 06:21
        0
        Литий ионные батареи опасны


        Но литий-железо фосфатые батареи более стабильны чем литивые.
        Не строят флот потому что деньги на оборону идут по остаточному принципу поэтому денег не хватает. Упомянутые в статье страны США Япония и Швеция взимают налоги дифференцированные в зависимости от дохода, миллиардеры там платят больше чем обыватели, оттуда и больше денег на науку, ниокры, образование и оборону с подлодками.
        Элита в России является паразитической буквально высасывает соки из страны, от чего и происходят самые низкие уровни экономического роста, Бразилия скоро обгонит РФ по развитию, Индия уходит в отрыв, скоро древние технологии окончательно устареют и РФ превратится в папусию увы.
        Чтобы идти в кильваторе надо на личные доходы миллиардеров наложить 40% налог, на миллионеров 30%, также брать налог на мегаяхты и поместья заграницей. Налог с бензина понизить, но повысить экспортные пошлины на нефть.
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 07:24
        0
        Цитата: WhiteFallen
        А не как здесь пытаются всех тупыми назвать

        Тупыми - это проще...
        Весь вопрос в том, а нужны ли нам неатомные? Ведь не смотря на то, что автор статьи называет их "монстрами", "которым нужен километр глубины", есть вполне рабочие проекты небольших атомоходов в 4-5 тыс. тонн. Если не ударяться в гигантоманию и не пытаться вылепить Зумвальт, то на основе отечественных технологий вполне реализуем проект небольшой бюджетной атомной подводной лодки. Подобные корабли (с учетом опыта) могли бы строиться большой серией и не были бы "слишком дорогими игрушками", как Ясень.
        Варшавянки устарели, а НАПЛ, видимо буксует. Так стоит ли догонять уходящий поезд?
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 07:53
          0
          А сравнимы ли будут по шумности эти миниАПЛ с новейшими НАПЛ? Ведь само по себе водоизмещение - отнюдь не самоцель. Ядерный реактор не может обеспечить бесшумность на уровне движения под батареями, и в отличие от ДЭУ, его не заглушишь, даже лёжа на грунте.
  4. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 05:50
    +1
    Ну тут одно из двух - или яхты друзей размером с авианосец , или сами авианосцы . Всё сразу мы не потянем , мы не Америка , печатающая зелёные бумажки и впаривающая их всему миру , а ежели кто отказывается брать ....
    то вот тут то авианосцы и нужны.
    1. Таймень
      Таймень Сегодня, 06:53
      +4
      Да,уж.После советской системы "Тайфун",от которой США трясло в лихорадке,прийти к нулю,это надо постараться.Ничего не умеем,даже своровать у "дорогих партнёров" не умеем.Разучились всему,кроме воровства,кумовства и взяточничества.Позорище полнейшее.Эх................(одна цензура)
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 05:59
    +3
    Автономные малогабаритные транспортные Ядерные Энергетические Установки для установки на дизель-электрических ПЛ. Это еще одно направление увеличения автономности данных ПЛ и эта тема была хорошо отработана в СССР
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 06:48
      0
      Собственно - Стирлинг как и любой двигаель внешнего сгорания работает от перепада температур, ему в общем-то по хрен, откуда берётся тепло. Тогда - почему бы действительно вместо всех этих танцев с бубнами тупо не скрестить его с малогабаритной ЯЭУ, которые мы, слава Советской власти, вроде как делать пока умеем?
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 06:02
    +3
    Тут как не печально это признавать - Балтийский флот потерял всякий смысл. Бодаться на Балтике с НАТО по количеству судов - мы не можем в принципе. Всё наше что плавает - будет уничтожено в считанные дни. Значит - надо принять это как данность, и ставить на береговые ПКР и главное - дальнюю ракетоносную авиацию. Море не такое и большое, простреливается на раз. Лишь бы ракет хватило, да средств обнаружения..
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:36
      0
      Как будто во время Второй мировой Балтийский флот уже не потерял свой смысл? Море маленькое, насквозь простреливаемое.
  7. novoku
    novoku Сегодня, 06:10
    +3
    Странное впечатление от статьи. Помнится пяток лет назад была феерическая информация, что наши научные умы создали свое ВНЭУ, получающего водород из дизельного топлива. Помнится и характеристики заявлялись просто замечательные. Потом я эту теу особо не прокачивал -ну думал все идет по плану. А по статье выходит, что или были враки или бюджет урезали, или еще чего. В общем и научно-техническая разведка не впечатляет и конструкторская мысль буксует. А может все это есть - просто чтобы враг не догадался все шито-крыто...
    1. ник7
      ник7 Сегодня, 06:36
      +3
      информация, что наши научные умы создали свое ВНЭУ

      Потому что хвалиться надо по результату в "железе" а не картинками и проектами на бумаге. Просто у нас замечательно "втирают очки" про неимеющее аналогов, что бы компрадороскую элиту избрали ещё раз.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:18
    +1
    Склонен предполагать, что для России проще разработать АЭУ меньшего размера.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:25
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Склонен предполагать, что для России проще разработать АЭУ меньшего размера.

      Сегодня в России нет ни одного простого производства. У нас принцип: «всё делать через задницу», - отработан в мельчайших подробностях. О чём можно говорить, когда на самое обычное, не высокотехнологичное производство не могут найти рабочих (специалистов).
      Подтверждение слов - созданный «Москвич» по цене > 20 000 долларов.
  9. Pushkowed
    Pushkowed Сегодня, 06:32
    +5
    Автор упорно утверждает про наличие водорода на борту иностранных НАПЛ.

    Нет там никакого водорода.

    Есть только жидкий кислород (возможно, автор перепутал химические элементы).

    Двигатели Стрилинга и французские паровые турбины MESMA работают на обычном диз.топливе, на котором тарахтят и дизеля этих лодок. Только в качестве окислителя эти ВНЭУ используют жидкий кислород.

    Для лодок с топливными элементами, которые требуют именно водорода, никто даже не подумал хранить его на борту в баллонах в химически чистом виде. Он слишком летуч и может просачиваться даже сквозь кристаллическую решётку баллонов. Он хранится в химически связанном виде. Иными словами - производится прямо на борту путём разложения богатых водородом веществ.

    На немецких лодках таким веществом является гидрид лития (LiH). На испанских - этанол (C2H5OH). Для наших "Лад" пытались разработать установку крекинга, подобную испанской, только разлагать для получения водорода предполагалось не спирт (это в России-то!), а обычную соляру. Не вышло, увы.
  10. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 06:36
    +2
    Цитата: ник7
    литий-железо фосфатые батареи более стабильны чем литивые.

    но этого все еще мало для требований флота. И да , все вы сводите к популизму про яхты и кумовство - популизм чистой воды - открою вам тайну - что даже обычная варшавянка стоит дороже чем яхта олигарха. А вместе с обеспечением, вооружением , топливом и подавно. Если не ставят литиевые батареи - то по причине того , что в опытной эксплуатации они показали себя капризными. А капризные агрегаты в армии отлетают на раз-два. Японцы же ставят литий ионные батареи как компромисс - что б хоть как то дотянуться по возможностям к ядерным подлодкам. От варшавянок же требуется другое - охрана баз, проливов и поддержка развертывания сил флота - и по своей стоимости и массовости только варшавянки могут это обеспечить - вы же в курсе, что верфей, которые могут строить атомоходы, у нас по пальцам одной руки перечитать и они все забиты на 10 лет вперед ? Как всегда реальность далека от диванных вкукареков
    1. С.Викторович
      С.Викторович Сегодня, 07:54
      0
      К сожалению, существующая реальность вытекает из плачевного состояния научно-конструкторских организаций, ранее занимавшихся разработкой оборудования для ПЛ. Даже в послевоенном Союзе смогли разработать ПЛ с двигателями на перекиси водорода. Правда, тогда и выяснилось, что общий технологический уровень недостаточен для реализации безопасных технических решений.
      Мощностей "Адмиралтейских верфей", наверное, хватит для постройки необходимой серии, было бы что строить. В сложившейся ситуации стоит искать решения, позволяющие модернизировать построенные проекты до современного уровня. У флота должен быть шанс выдержать столкновение с реальным противником.
  11. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 06:52
    0
    Проблема отсутствия современных лодок для прибрежных акваторий - давно для флота критическая. За сорванные программы их создания, как обычно, никто не ответил.
  12. Наган
    Наган Сегодня, 07:13
    +2
    возможность отказаться от водорода, который является весьма взрывоопасным компонентом.
    А литиевые батареи настолько пожароопасны, что еще не знаешь, что хуже. В порту Ньюарка (Нью Джерси) уже почти неделю горит судно, загруженное автомобилями. Потушить не могут, потому что как минимум часть машин электрические, именно что на литиевых батареях. Двое пожарных погибли еще в первый день пожара. Когда то, что от них осталось, вытащили, это хоронить можно было только в закрытом гробу. Пожарные часто жалуются, что электромобили вспыхивают от малейшей деформации батареи, и даже от сильного сотрясения, и казалось бы незначительная авария становится более чем значительной, бывает что и с жертвами, потому что если двери клинит, из машины не выбраться. А дверные ручки Tesla в норме уходят заподлицо в дверь, и выдвигаются электроприводом когда компьютер сочтет, что надо выдвинуть. В общем, пока не будет найден способ быстро и эффективно тушить литиевые батареи, с ними лучше дела не иметь.
  13. Dimax-Nemo
    Dimax-Nemo Сегодня, 07:42
    0
    Меня всё-таки удивляет, почему все (с нами всё понятно) упёрто не хотят рассматривать в качестве единого двигателя для ПЛ агрегат, работающий на жидком унитарном топливе? Да, это та ещё дрянь, но до перекиси водорода или самого водорода с кислородом ей в этом смысле очень далеко. Да, эти установки не очень-то "масштабируются", однако у нас такая установка для "толстой" торпеды была, и там уже не так уж и мало л.с.

    Что касается "новомодных" аккумуляторов, то этот путь кажется очень заманчивым, однако, не надо забывать, что происходит с нашими телефонами на морозе. К сожалению, Россия - достаточно холодная страна. Эта проблема стоит достаточно остро, например, ещё несколько лет назад Маск сетовал, что не может использовать те же батареи в Тесле, что и китайцы в своих электромобилях. И это речь шла всё-таки в основном про американский рынок. Как будут ездить владельцы Теслы где-нибудь в Воркуте, его пока не очень заботит.
  14. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:43
    -1
    Если бы сво была бы на море, мы проиграли бы за пару месяцев и вот тогда бы высокие чины обратили бы внимание на флот и его проблемы! А так смотрю на флот все идёт по остаточному принципу и отстаём мы от всех всё больше и дальше :(