В МИД России решили закрыть генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге и объявил персонами нон грата девять финских дипломатов

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге более не сможет продолжать свою работу, так как российские власти отозвали согласие на его деятельность. Соответствующее решение приняло Министерство иностранных дел Российской Федерации.С 1 октября 2023 года финское консульство в северной столице будет закрыто. Напомним, что в настоящее время в России работает всего два дипломатических представительства Финляндии – это посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге. После закрытия консульства останется всего одно финское дипломатическое представительство.Кроме того, девять финских дипломатов, работавших в России, объявлены персонами нон грата. Им также придется уехать из страны. В основном, речь идет о сотрудниках посольства Финляндии и консульства в Санкт-Петербурге.Как сообщили в МИД РФ, данные решения приняты в качестве ответа на недружественную политику Финляндии в отношении нашей страны. Ранее девять российских дипломатических работников были высланы из Финляндии.Президент Финляндии Саули Ниинисте раскритиковал действия властей РФ и заявил, что сейчас готовится аналогичная мера – закрытие генерального консульства России в финском городе Турку. Ранее власти Финляндии ужесточили правила въезда в страну для российских граждан, включая предпринимателей, абитуриентов учебных заведений и даже собственников недвижимости на территории страны.Напомним, что Финляндия, пытавшаяся проводить относительно нейтральную политику даже в годы холодной войны, в последнее время заняла ярко выраженную антироссийскую позицию и вступила в Североатлантический альянс.