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В МИД России решили закрыть генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге и объявил персонами нон грата девять финских дипломатов

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В МИД России решили закрыть генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге и объявил персонами нон грата девять финских дипломатов

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге более не сможет продолжать свою работу, так как российские власти отозвали согласие на его деятельность. Соответствующее решение приняло Министерство иностранных дел Российской Федерации.


С 1 октября 2023 года финское консульство в северной столице будет закрыто. Напомним, что в настоящее время в России работает всего два дипломатических представительства Финляндии – это посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге. После закрытия консульства останется всего одно финское дипломатическое представительство.

Кроме того, девять финских дипломатов, работавших в России, объявлены персонами нон грата. Им также придется уехать из страны. В основном, речь идет о сотрудниках посольства Финляндии и консульства в Санкт-Петербурге.
Как сообщили в МИД РФ, данные решения приняты в качестве ответа на недружественную политику Финляндии в отношении нашей страны. Ранее девять российских дипломатических работников были высланы из Финляндии.

Президент Финляндии Саули Ниинисте раскритиковал действия властей РФ и заявил, что сейчас готовится аналогичная мера – закрытие генерального консульства России в финском городе Турку. Ранее власти Финляндии ужесточили правила въезда в страну для российских граждан, включая предпринимателей, абитуриентов учебных заведений и даже собственников недвижимости на территории страны.

Напомним, что Финляндия, пытавшаяся проводить относительно нейтральную политику даже в годы холодной войны, в последнее время заняла ярко выраженную антироссийскую позицию и вступила в Североатлантический альянс.
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5 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 18:13
    +4
    Давно пора... Может и за других, ещё не тронутых, недругов возьмёмся...???
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:16
    0
    К-а-а-акже т-а-а-ак?.. Куд-д-д-а же пристроить выбывших чухонцев?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:21
    0
    Цитата: Андрей Николаевич
    К-а-а-акже т-а-а-ак?.. Куд-д-д-а же пристроить выбывших чухонцев?

    В Анадыре им самое место: пусть там консульство открывают.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:23
    +2
    Самое смешое, что все началось с того, что после вступления в НАТО, Россия сама начала свои представительства в Финляндии закрывать, финики так подохренели в стиле "а нас за що"? А Россия продолжила сокращать взаимодействие с рыбой-чухонью, и дальше будет весьма интересно, учитывая, что их экономика на торговлю с нами очень сильно завязана, причем это как с Триболтами - мы без их товаров проживем, а они без наших денег - нихрена)))
    Так что Триболтика расширяется на четвертый болтик - т.к. их товары Европе не нужны тоже
  5. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 18:25
    +4
    Финны готовят аналогичную меру , закрытие консульства в городе Турку .
    А почему бы их не опередить , самим закрыть ?
    Пусть бесяться .