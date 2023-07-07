10 июля 2012 года в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены изменения, согласно которым ежегодно 7 июля в нашей стране отмечается День воинской славы России – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 году.
Это морское сражение российских эскадр с превосходящими силами противника, закончившееся нашей победой, по праву вписано золотыми буквами в славную историю российского военно-морского флота. В честь победы в Чесменском сражении императрица Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово: «Былъ». В расшифровке лаконичная надпись означала:
Был турецкий флот, а нет его теперь!
Чесменская битва произошла с 5 по 7 июля (24-26 июня по старому стилю) 1770 года в одноименной бухте на западном побережье Турции. Перед этим в Средиземное море были направлены две эскадры балтийского флота под общим командованием графа Алексея Григорьевича Орлова с целью помощи морякам-черноморцам и отвлечения внимания турок. Эскадры включали в себя девять линкоров, три фрегата, бомбардирское судно, восемнадцать вспомогательных и транспортных кораблей. На вооружении российские корабли имели 820 орудий.
Обнаруженный на рейде в Чесменской бухте турецкий флот превосходил российский как по количеству судов, так и по пушечному вооружению почти в два раза. Он состоял из шестнадцати линейных кораблей, шести фрегатов, шести шебек (парусно-гребных судов), 13 галер и 32 малых судов, имеющих на вооружении в общей сложности 1430 орудий.
Сражение началось незадолго до полудня, когда в Хиосском проливе флагман турецкой эскадры «Реал Мустафа» был атакован «Святым Евстафием» под командованием адмирала Григория Спиридова. После обмена пушечными ударами, оба флагмана фактически потеряли управление, в результате чего произошло столкновение и вначале русский корабль, а затем и турецкий, взорвались.
Уже к 14 часам противник был вынужден отступить в Чесменский залив под прикрытие береговых батарей. Русские корабли заблокировали турецкую эскадру, не позволяя ей маневрировать. С этого момента и весь следующий день российские суда с большого расстояния методично расстреливали турецкие корабли.
В силу скученности и отсутствия простора, турки не могли в полной мере использовать количественное преимущество в орудиях, не рискуя попасть под «дружественный огонь». Не было у них возможности и беспрепятственно выйти из бухты, дабы развернуть полностью весь строй кораблей и скопом атаковать русский флот.
Вечером 6 июня, изрядно потрепав загнанную в ловушку турецкую эскадру с дальнего расстояния, несколько русских кораблей встали на якорь перед входом в бухту и вступили в бой с турецкими судами. Ночью, примерно в половине второго, взорвалось одно из суден противника. Русские для уничтожения турецких кораблей использовали в том числе брандеры, огонь перекидывался с одного судна на другое вблизи стоящее.
Битва длилась до восьми утра. Несмотря на то, что обе стороны понесли большие потери, Чесменское сражение закончилось победой российского флота. К утру сгорел весь турецкий флот за исключением одного линейного корабля и пяти галер, которые были захвачены русскими моряками. Турки потеряли убитыми и ранеными около 11 тыс. человек. Потери русских моряков составили 661 человек убитыми.
Благодаря успешному сражению, россиянам удалось нарушить связи между турецкими военными базами в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл. Это сыграло важную роль при заключении мирного договора с Османской империей на выгодных для России условиях.
На самом деле, считают историки, разработал план сражения и успешно реализовал его адмирал Григорий Андреевич Спиридов, фактически возглавивший этот морской поход. Но, как это довольно часто случается в российской истории, основные регалии и почести достались более высоко титулованной особе, приближенной к государыне, в данном случае графу Орлову.
За эту победу генерал-аншеф граф Алексей Григорьевич Орлов получил по высочайшему указу императрицы титул «Чесменский» и был награжден орденом Святого Георгия 1 класса. Адмирал Спиридов получил орден Св. Андрея Первозванного и еще 1060 душ крепостных.
Екатерина II, чтобы увековечить это событие, распорядилась создать в Большом Петергофском дворце Чесменский зал. В 1775 году был установлен Чесменский обелиск в Гатчине, а в 1778 году установлена Чесменская колонна в Царском Селе. В Санкт-Петербурге были построены в 1774-1777 годах Чесменский дворец, а в 1777-1778 годах Чесменская церковь.