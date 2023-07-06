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Построенный для Балтийского флота МРК «Буря» испытал зенитное вооружение в рамках завершающего этапа госиспытаний

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Построенный для Балтийского флота МРК «Буря» испытал зенитное вооружение в рамках завершающего этапа госиспытаний

Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт" провел проверку зенитного вооружения в рамках завершающего этапа государственных испытаний. Как сообщила пресс-служба Минобороны, МРК отстрелялся из корабельной версии зенитного комплекса "Панцирь-М".


В настоящее время МРК "Буря" находится на одном из морских полигонов Балтийского флота, где проходит государственные испытания. На борту корабля сдаточная команда завода, экипаж и приемная комиссия флота. На каком именно этапе находятся госиспытания не сообщаются, но по неофициальной информации, это уже заключительная часть. МРК войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.
 
В рамках государственных испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят (...) испытания корабля (...) Цель испытаний -  всесторонняя проверка качества построенного корабля и соответствия его тактико-технических характеристик утверждённому проекту

- говорится в сообщении Минобороны.

МРК "Буря" проекта 22800 был заложен на судостроительном предприятии "Пелла" в Отрадном в декабре 2016 года, спущен на воду 23 октября 2018 года. Является четвертым кораблем проекта и третьим серийным, строящимся на ССП "Пелла". Всего предприятие должно предать флоту семь МРК проекта 22800 "Каракурт".

Корабль проекта 22800 "Каракурт" имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение – 800 т. Максимальная скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль. Автономность 15 дней. Предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Основное оружие - ракетный комплекс "Калибр". 
Использованы фотографии:
http://forums.airbase.ru
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6 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 18:27
    0
    Хорошая новость. Кораблю 7 футов под килем!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:33
      +1
      ЗРК «Заслон-Редут» довели до ума.Тоже хорошая новость. Полимент — это радар, а «Редут» — ракетный комплекс. Однако парочка «Полимент-редут» устанавливается только на фрегатах. А на корветах используется РЛС «Заслон».«Заслон» долго доводили до ума. Однако теперь его довели до ума, и он может решать посильные задачи. Конечно, он уступает во всем новейшему «Полименту». Например, дальность «Заслона» — 200 км, а «Полимента» — 400 км.

      Новейший комплекс ЗРК «Заслон-Редут» сбил сверхзвуковую противокорабельную ракету. ЗРК «Редут» стоит на десятке наших кораблей — фрегатов и корветов. Корвет «Резкий» сумел уничтожить цель на безопасном для корабля расстоянии.
      Сообщает Мин.Обороны:

      «Корвет "Резкий" сбил средствами ПВО противокорабельную крылатую ракету "Москит". Пуск ракеты "Москит" был осуществлен с ракетного катера Р-20. Военнослужащие радиотехнической боевой части корвета вовремя обнаружили цель и уничтожили ее».

      https://dzen.ru/a/ZJwI0zut4xxhaLCy
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 18:28
    +1
    Еще один корабль, который сдадут к дню флота. На заднем плане стоит флагман БФ эсминец 956 Настойчивый.
    1. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 18:34
      +1
      Хорошо видна салютная 45-миллиметровка!
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:31
    0
    итого 7 ЛЕТ ЛЕПИЛИ этот мощный самый большой корабль в мире. Я без мата еле сдерживаюсь.
  4. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 18:35
    +1
    По-моему, Панцирь-М для такого корабля - самое то. Что-то более крупное с вертикальным стартом на него, наверное, не впихнуть.