Построенный для Балтийского флота МРК «Буря» испытал зенитное вооружение в рамках завершающего этапа госиспытаний

Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт" провел проверку зенитного вооружения в рамках завершающего этапа государственных испытаний. Как сообщила пресс-служба Минобороны, МРК отстрелялся из корабельной версии зенитного комплекса "Панцирь-М".
В настоящее время МРК "Буря" находится на одном из морских полигонов Балтийского флота, где проходит государственные испытания. На борту корабля сдаточная команда завода, экипаж и приемная комиссия флота. На каком именно этапе находятся госиспытания не сообщаются, но по неофициальной информации, это уже заключительная часть. МРК войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.
В рамках государственных испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят (...) испытания корабля (...) Цель испытаний - всесторонняя проверка качества построенного корабля и соответствия его тактико-технических характеристик утверждённому проекту
- говорится в сообщении Минобороны.
МРК "Буря" проекта 22800 был заложен на судостроительном предприятии "Пелла" в Отрадном в декабре 2016 года, спущен на воду 23 октября 2018 года. Является четвертым кораблем проекта и третьим серийным, строящимся на ССП "Пелла". Всего предприятие должно предать флоту семь МРК проекта 22800 "Каракурт".
Корабль проекта 22800 "Каракурт" имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение – 800 т. Максимальная скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль. Автономность 15 дней. Предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Основное оружие - ракетный комплекс "Калибр".