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Власти Турции подтвердили предстоящий визит президента Украины в Стамбул на фоне отказа России продлить зерновую сделку

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Власти Турции подтвердили предстоящий визит президента Украины в Стамбул на фоне отказа России продлить зерновую сделку

Завтра в Стамбуле состоится встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой украинского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщают средства массовой информации.


Мероприятие пройдет в стамбульском дворце Вахдеттин. Не исключено, что после встречи Эрдоган и Зеленский проведут и пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов. Но пока интересно то, что визит Зеленского состоится именно на фоне отказа России продлить зерновую сделку.

До 17 июля, когда истекает срок зерновой сделки, осталось всего 10 дней. В течение этого времени киевский режим, безусловно, попытается всеми силами сохранить существующее положение вещей и добиться продления зернового соглашения. Но поскольку Москва слушать представителей Киева не будет, да и они из-за своей позиции не будут к ней обращаться, Зеленский попытается продвинуть идею продления зерновой сделки через Эрдогана.

Между тем, Россия уже неоднократно обращала внимание на то, что ее интересы в рамках зерновой сделки не соблюдаются. Например, так и не разблокирован экспорт сельскохозяйственных удобрений, Запад создает препятствия для перечисления денег России. Ранее на это обращал внимание и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который прямо обвинил США и Великобританию в попытке сорвать зерновую сделку.

Если зерновая сделка не будет продлена, это станет серьезным ударом для киевского режима, который лишится значительной части своих доходов. Повысятся и риски ударов по портовой инфраструктуре Украины на фоне ухода из портов иностранных кораблей, которые ранее занимались перевозкой украинского зерна.
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10 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:26
    +2
    Зерновая сделка это прикрытие для поставки оружия на Украину через Одессу. Надо было ещё в первые дни СВО раздолбать там все причалы,не было бы и этой вынужденной сделки,чтобы не допустить блокады Калининградской области.
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 18:50
      +1
      Вы такими своими речами сеете смуту в умах наших граждан и тем самым усложняете переговорный процесс для правящей в России элитки...
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 18:50
      0
      Опять "продления" у Эрдогана клянчить будет... Ну а как еще оружие прямо к фронту подвозить? Нам конечно нужна "дружба" с Эрдоганом, но не до такой же степени?
      Эрдоган всегда как флюгер,
      То туда, а то сюда…
      Мнoгoвeктopнoстью будет
      Он нас поражать всегда…
      Куда дует нынче ветер,
      Вот туда и смотрит он,
      Самый опытный на свете,
      Балабол и фуфлогон…
      Так и будет он крутиться,
      Ну а как придет беда,
      Он к России обратится –
      Мол, с тобой я навсегда!!!
      Как с бедой ему поможем,
      Флюгер снова повернет-
      Он соврет вам, с хитрой рожей,
      Даже глазом не моргнет…
      Вот и жди пока обманет,
      Не должно так быть всегда…
      Коль сильнее мы не станем,
      Жди когда придет беда…
  2. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:32
    +2
    Скорее всего, учитывая опыт СВО, можно сказать, что просто обойдутся без участия России. И просто продолжат возить чтобы там ни было.
  3. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 18:33
    +2
    U nás v ČR vyšla zpráva, že EU informuje o Ukrajinském obilí a uvádí, že 80% obilí není určeno jako potravina pro lidi, ale vůbec neuvádí, k čemu by se mělo použít. Další zprávy už ne z EU říkají, že nyní Ukrajina nemá žádné nové obilí, že půdu vykoupili obchodníci ze západu a sami si obilí plné pesticidů prodají hlupákům!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 18:33
      +3
      Вот в Чехии вышел отчет, что ЕС информирует об украинском зерне и заявляет, что 80% зерна не предназначено в пищу для человека, но вообще не указывает, для чего оно должно быть использовано. В других сообщениях, уже не из ЕС, говорится, что сейчас в Украине нет нового зерна, что землю купили западные торговцы и они сами продадут дуракам зерно, набитое пестицидами!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:37
        +1
        Зерновая сделка это прикрытие для поставок оружия на Украину морем через Одессу.Алиби что якобы зерно возят.Никто там зерно не возит и не собирался.
  4. ian
    ian Сегодня, 18:35
    0
    Любая война это торговля. Особенно эта.
    "Мы сделаем вам плохо, если вы не сделаете нам хорошо"
    Мы так часто это говорили и так мало делали, что уже никто не верит в эти угрозы и не обращает внимания на эти слова...
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:37
    +3
    Я думаю, что в этой зерновой сделке есть тайные моменты, о которых мы даже не догадываемся.
  6. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 18:42
    0
    Продлят как миленькие. Там же партнёры и пр