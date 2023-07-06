Власти Турции подтвердили предстоящий визит президента Украины в Стамбул на фоне отказа России продлить зерновую сделку

Завтра в Стамбуле состоится встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой украинского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщают средства массовой информации.Мероприятие пройдет в стамбульском дворце Вахдеттин. Не исключено, что после встречи Эрдоган и Зеленский проведут и пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов. Но пока интересно то, что визит Зеленского состоится именно на фоне отказа России продлить зерновую сделку.До 17 июля, когда истекает срок зерновой сделки, осталось всего 10 дней. В течение этого времени киевский режим, безусловно, попытается всеми силами сохранить существующее положение вещей и добиться продления зернового соглашения. Но поскольку Москва слушать представителей Киева не будет, да и они из-за своей позиции не будут к ней обращаться, Зеленский попытается продвинуть идею продления зерновой сделки через Эрдогана.Между тем, Россия уже неоднократно обращала внимание на то, что ее интересы в рамках зерновой сделки не соблюдаются. Например, так и не разблокирован экспорт сельскохозяйственных удобрений, Запад создает препятствия для перечисления денег России. Ранее на это обращал внимание и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который прямо обвинил США и Великобританию в попытке сорвать зерновую сделку.Если зерновая сделка не будет продлена, это станет серьезным ударом для киевского режима, который лишится значительной части своих доходов. Повысятся и риски ударов по портовой инфраструктуре Украины на фоне ухода из портов иностранных кораблей, которые ранее занимались перевозкой украинского зерна.