Вот так некоторые страны Центральной Европы воспользовались этим, чтобы избавиться от своих старых советских запасов за счет западноевропейских налогоплательщиков – Германии, Франции, Италии.

Вот так Польша получила свои первые американские танки Abrams взамен списанных T-72. Варшава не заказала ни одного европейского танка. Это паразитизм. ЕФМ – это инструмент, который позволяет делать практически все, что угодно. При этом украинцы даже не говорят спасибо

Действительно ли Венгрия ошибается, блокируя в настоящее время такой абсурдный инструмент [как ЕФМ]? Такова реальность «Европы, которая защищает Европу»: как омела (полупаразитический кустарник) защищает дерево, на котором она паразитирует

В течение нескольких месяцев некоторые европейские комиссары выступали с трибуны, обещая Украине миллионы снарядов и тысячи ракет на сумму не менее двух млрд евро. Впечатляет! Что это на самом деле? Ничего.

На самом деле, за крокодиловыми слезами европейских комиссаров по поводу страданий украинского населения и помимо экономических возможностей, которые предоставляет качественная, дешевая и легко интегрируемая рабочая сила, предлагаемая украинскими беженцами, скрывается стремление ЕС расширить границы за счет Украины

Военная помощь, оказываемая киевскому режиму со стороны Евросоюза, фактически является насосом, через который средства развитых стран Западной Европы перетекают в американский карман.Французская аналитическая организация Mars Group раскрыла механизм перераспределения финансов в пользу США на страницах издания La Tribune. Он выглядит следующим образом: отдельные государства ЕС вносят взносы в общею «кассу» (Европейский фонд мира, ЕФМ), из которой выплачивается компенсация «по декларативной цене» странам, помогающим ВСУ посредством поставок своих вооружений:«Загвоздка» состоит в том, что ничто не обязывает «доноров» техники приобретать заменяющее оборудование у европейских поставщиков.- критически поясняют аналитики.Как указывается, ЕФМ, в основном финансируемый Германией, Францией и Италией, субсидирует закупку Польшей американского и корейского оборудования взамен старых советских запасов, от которых она избавляется в пользу Украины.- отмечают обозреватели.Не менее плачевна, по их мнению, ситуация с поставками боеприпасов ВСУ:Как поясняется, на сегодняшний день ЕС не профинансировал никаких дополнительных боеприпасов, кроме тех, которые уже были поставлены в рамках ЕФМ. При этом французский налогоплательщик заплатил за снаряды, выпущенные ВСУ из САУ Caesar, дважды: посредством взноса Парижа в ЕФМ (18%) и за расходы, связанные с доставкой на Украину.- полагают французские обозреватели.Чтобы избежать паразитизма отдельных стран и структур ЕС, севших на шею развитых государств Евросоюза, предлагается действовать в обход европейских институтов. Как поясняют авторы, необходимо работать в рамках НАТО в качестве суверенного государства, не обремененного обязательствами перед третьей стороной.