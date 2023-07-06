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«Украинцы даже не говорят спасибо»: французские обозреватели раскритиковали механизм помощи ВСУ

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«Украинцы даже не говорят спасибо»: французские обозреватели раскритиковали механизм помощи ВСУ

Военная помощь, оказываемая киевскому режиму со стороны Евросоюза, фактически является насосом, через который средства развитых стран Западной Европы перетекают в американский карман.


Французская аналитическая организация Mars Group раскрыла механизм перераспределения финансов в пользу США на страницах издания La Tribune. Он выглядит следующим образом: отдельные государства ЕС вносят взносы в общею «кассу» (Европейский фонд мира, ЕФМ), из которой выплачивается компенсация «по декларативной цене» странам, помогающим ВСУ посредством поставок своих вооружений:

Вот так некоторые страны Центральной Европы воспользовались этим, чтобы избавиться от своих старых советских запасов за счет западноевропейских налогоплательщиков – Германии, Франции, Италии.

«Загвоздка» состоит в том, что ничто не обязывает «доноров» техники приобретать заменяющее оборудование у европейских поставщиков.

Вот так Польша получила свои первые американские танки Abrams взамен списанных T-72. Варшава не заказала ни одного европейского танка. Это паразитизм. ЕФМ – это инструмент, который позволяет делать практически все, что угодно. При этом украинцы даже не говорят спасибо

- критически поясняют аналитики.



Как указывается, ЕФМ, в основном финансируемый Германией, Францией и Италией, субсидирует закупку Польшей американского и корейского оборудования взамен старых советских запасов, от которых она избавляется в пользу Украины.

Действительно ли Венгрия ошибается, блокируя в настоящее время такой абсурдный инструмент [как ЕФМ]? Такова реальность «Европы, которая защищает Европу»: как омела (полупаразитический кустарник) защищает дерево, на котором она паразитирует

- отмечают обозреватели.

Не менее плачевна, по их мнению, ситуация с поставками боеприпасов ВСУ:

В течение нескольких месяцев некоторые европейские комиссары выступали с трибуны, обещая Украине миллионы снарядов и тысячи ракет на сумму не менее двух млрд евро. Впечатляет! Что это на самом деле? Ничего.

Как поясняется, на сегодняшний день ЕС не профинансировал никаких дополнительных боеприпасов, кроме тех, которые уже были поставлены в рамках ЕФМ. При этом французский налогоплательщик заплатил за снаряды, выпущенные ВСУ из САУ Caesar, дважды: посредством взноса Парижа в ЕФМ (18%) и за расходы, связанные с доставкой на Украину.

На самом деле, за крокодиловыми слезами европейских комиссаров по поводу страданий украинского населения и помимо экономических возможностей, которые предоставляет качественная, дешевая и легко интегрируемая рабочая сила, предлагаемая украинскими беженцами, скрывается стремление ЕС расширить границы за счет Украины

- полагают французские обозреватели.

Чтобы избежать паразитизма отдельных стран и структур ЕС, севших на шею развитых государств Евросоюза, предлагается действовать в обход европейских институтов. Как поясняют авторы, необходимо работать в рамках НАТО в качестве суверенного государства, не обремененного обязательствами перед третьей стороной.

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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:04
    +2
    До французов может начнет доходить ,с кем они имеют дело,и где они находятся?Хотя,вряд ли..
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:09
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Хотя,вряд ли..

      В День взятия Бастилии посмотрим.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:38
        +1
        Цитата: Егоза
        В День взятия Бастилии посмотрим.

        Полагаете, еще одну тюрьму штурмовать будут?
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:19
      +1
      Они и так прекрасно знают. И я думаю они заметили, что буйство на улицах закончилось как по щелчку пальцев, прямо как протесты блм, и дальше стоит ждать только закручивания гаек
  2. blackcat
    blackcat Сегодня, 19:13
    +3
    Эт как в анекдоте : " мальчик , а что надо сказать тёте" , мальчик : " тетя , дай ещё!" am
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 19:35
      +1
      - А что надо сказать дяде?
      - "Дядя, ты д у р а к ?" hi
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:17
    +4
    Спасибо? Ха-ха-ха. Лягушатники плохо знают эту публику. Шаровары получили столько подарков от Российской империи/СССР да и саму государственность, а сейчас они благодарят за это Россию. Шаровары скакавшие от турков к шведам потом к поленьям - это генетические предатели.
  4. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 19:21
    +2
    Ой, а почему такое удивление recourse амеры/европа годами приучали шароварников к мысли, что весь мир вращается вокруг них. 404ые политики не стесняясь говорят - мы знаем что у вас на складах: вы нам должны…. Не надо эуропэйцам теперь удивляться - теперь лечить придется
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:37
    +2
    На четвертые сутки индеец Острый Глаз заметил, что в камере одной стены нет.
    Меркель "ушли" потому, что в ответ на требование увеличить оборонный бюджет до 2% она заявила - легко, с условием закупки у немецких производителей.
    Так что Евро-попка устраивает себе садо-мазо, за свой счет накачивая деньгами американо-корейских конкурентов
  6. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:42
    +2
    А вы как бы ждете благодарности от украинцев...??? Ну вы "лягушатники" и даете...??? От самых "вяликих" прародителей человечества и благодарности...??? Это вы за все что они у вас взяли должны ещё их же и благодарить... Вот такая у любителей халявы извечная натура... Вы бы для начала их получше узали, а потом бы за них и вписывались... Ну или у нас бы спросили... Мы же с ними 300 лет бок о бок жили - так что знаем...
  7. Болторез
    Болторез Сегодня, 19:44
    +1
    качественная, дешевая и легко интегрируемая рабочая сила, предлагаемая украинскими беженцами
    Прошлись бы обозреватели по променаду в Ницце,где эта самая рабсила с гэканьем ходит,в абибасы разодетая laughing . Они не работать в Европу едут, а жить.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 20:10
    0
    Французы и укры достойны друг друга. Что не благодарные укры, которым все мало и никакой благодарности. Что французы сбывающие свои военные неликвиды и жалующиеся, что мало на свое старье получают.