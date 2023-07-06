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На вооружении ВСУ замечено корабельное орудие 2М-3 на шасси «КамАЗ»

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На вооружении ВСУ замечено корабельное орудие 2М-3 на шасси «КамАЗ»

Благодаря публикациям в социальных сетях на вооружении ВСУ был замечен очередной продукт «народного творчества» украинских военных – советское корабельное 25-мм орудие 2М-3 1950-х годов, установленное на шасси грузовика «КамАЗ».


2М-3 было разработано между 1945 и 1949 годами для вооружения различных небольших боевых кораблей, подводных лодок и гражданских судов, поддерживающих военно-морской флот. Производство пушек 2М-3 и 2М-8 началось в 1953 году и продолжалось до 1984 года. Конструкция основана на более ранней 25-мм автоматической пушке 84-КМ.

Обычно установка приводится в действие гидравликой, но ручное управление установлено в качестве резервного. Орудия имеют воздушное охлаждение, но при длительном ведении огня охлаждаются с помощью водяного шланга. Скорострельность составляет 450 оборотов в минуту, эффективная дальность стрельбы – в среднем 2500 метров, но 1700 метров при ведении огня по воздушным целям. Ресурс ствола составляет около 12 000 выстрелов.

Меняющийся ландшафт морской войны требовал более совершенных и универсальных систем вооружения. В результате пушки 2М-3 и 2М-8 постепенно были сняты с вооружения, уступив место более современному вооружению.
2М-3 применяется и российскими военными, будучи установленной на шасси МТ-ЛБ.

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18 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:31
    +1
    А что не на базе комбайна? все равно зерновая сделка тютю и комдайнов будет много лишних! good Дарю идею бесплатно laughing
    1. ian
      ian Сегодня, 19:50
      -1
      Все просто. Комбайн не может быстро тикать.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:59
      +1
      А что не на базе комбайна? все равно зерновая сделка тютю и комдайнов будет много лишних!

      В сети есть видео как наши вертолётчики уничтожают комбайн приняв его за танк всук.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:32
    -1
    Так,это наши умельцы установили башню на мотолыгу..Думаю,что на Камаз ,тоже..Да и не думаю,что у всук в загашниках ЭТО было..Может,затрофеино?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:57
      +4
      У укров по крайней мере имеются (имелись) катера проекта 1204 с такими пукалками. А их ещё на всякие тральщики ставили и прочие недокорабли. Наверняка такого добра по складам много
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:32
    +5
    Против Геранек. Ночью спит, потому как радара и прожектора не имеет)))
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:34
    +5
    Ну мы то понятно, обновляем пушки на своих кораблях, а где укры находят свой корабельный металлолом, да еще и с пушками...???
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:43
      +4
      Этим добром все чудо- верфи СССР и России были забиты.В случае войны ,производилось вооружение гражданских судов.Честно говоря до первого боя в современных условиях.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:37
    +5
    А МТЛБ ни кто крылья с бомбо держателями приделать не пробовал,в корму два реактивных движка? laughing
    1. Jager
      Jager Сегодня, 20:31
      0
      Тссс, не палите "Мирный Советский Трактор"! soldier laughing
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:37
      0
      Через сто лет увидим млтб с лазерными пушками, а ещё через 30 тысяч лет на него наконец прикрутят с десяток болтеров
  6. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 19:47
    +9
    Скорострельность 450 оборотов в минуту....это кто такие статейки пописывает и почему редакторы этот бред пропускают????
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:58
      +2
      Ну пушка нарезная, снаряд в стволе делает обороты...
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:58
      +3
      это кто такие статейки пописывает
      Возможно тот, кто только что читал, сколько оборотов написано на бутылке. laughing
  7. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:48
    +2
    Скорострельность - 450 оборотов в минуту???? Статейки ради буковок?
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 19:54
      +1
      Цитата: Buyan
      Скорострельность - 450 оборотов в минуту???? Статейки ради буковок?

      Ну че Вы? Ну классно же! laughing
    2. maximaniak
      maximaniak Сегодня, 20:00
      +1
      Да ладно вам, оборотов в минуту... Просто автор сюда пишет и на Автовзгляд)) И тут и там херово получается, правда)
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:33
    0
    recourse думаю, через месяц увидим шведские бронзовые пушки из под Полтавы wassat