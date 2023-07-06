На вооружении ВСУ замечено корабельное орудие 2М-3 на шасси «КамАЗ»

Благодаря публикациям в социальных сетях на вооружении ВСУ был замечен очередной продукт «народного творчества» украинских военных – советское корабельное 25-мм орудие 2М-3 1950-х годов, установленное на шасси грузовика «КамАЗ».2М-3 было разработано между 1945 и 1949 годами для вооружения различных небольших боевых кораблей, подводных лодок и гражданских судов, поддерживающих военно-морской флот. Производство пушек 2М-3 и 2М-8 началось в 1953 году и продолжалось до 1984 года. Конструкция основана на более ранней 25-мм автоматической пушке 84-КМ.Обычно установка приводится в действие гидравликой, но ручное управление установлено в качестве резервного. Орудия имеют воздушное охлаждение, но при длительном ведении огня охлаждаются с помощью водяного шланга. Скорострельность составляет 450 оборотов в минуту, эффективная дальность стрельбы – в среднем 2500 метров, но 1700 метров при ведении огня по воздушным целям. Ресурс ствола составляет около 12 000 выстрелов.Меняющийся ландшафт морской войны требовал более совершенных и универсальных систем вооружения. В результате пушки 2М-3 и 2М-8 постепенно были сняты с вооружения, уступив место более современному вооружению.2М-3 применяется и российскими военными, будучи установленной на шасси МТ-ЛБ.