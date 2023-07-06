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Источник назвал сроки выхода на ходовые испытания построенной для ТОФ пятой дизель-электрической подлодки «Можайск»

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Источник назвал сроки выхода на ходовые испытания построенной для ТОФ пятой дизель-электрической подлодки «Можайск»

Спущенная на воду в конце апреля 2023 года дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" находится на этапе достроечных работ, которые уже в ближайшее время завершатся. Подлодку уже начинают готовить к швартовным испытаниям, заявил информированный источник.


Субмарина находится на завершающем этапе достройки, по планам судостроителей из "Адмиралтейских верфей", на заводские ходовые испытания подлодка отправится уже в начале августа этого года. Далее ЗХИ перейдут в государственные, передать "Можайск" в состав флота планируется до конца этого года. Планы вполне реализуемые, на "Адмиралтейских верфях" на строительстве "Варшавянок" уже давно руку набили.

В начале августа после завершения достроечных работ у причальной стенки "Можайск" отправится на полигоны Балтийского флота для проведения цикла ходовых испытаний. До конца года корабль планируется передать в состав Военно-морского флота

- приводит ТАСС слова источника.

После передачи в состав флота "Можайск" останется на Балтийском флоте для отработки задач боевой подготовки, межфлотский переход на ТОФ запланирован на следующий год.

"Можайск" является четвертой серийной подлодкой, построенной в интересах ТОФ, после головной "Петропавловск-Камчатский" и серийных "Волхов", "Магадан" и "Уфа". Последнюю подлодку серии "Якутск", также заложенную в августе 2021 года, передадут флоту в следующем году, на этом серия будет закончена.

На сегодняшний день три подлодки серии находятся на Дальнем Востоке и несут службу в составе Тихоокеанского флота. Это "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан". ДЭПЛ "Уфа" готовится к межфлотскому переходу, который должен состояться в этом году.
Использованы фотографии:
Адмиралтейские верфи
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5 комментариев
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  1. Грэг Миллер
    Грэг Миллер Сегодня, 19:14
    -3
    Ого!!! Но даже Северную Корею нам с такими темпами не догнать....
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 19:38
      -2
      Война сегодня - пока не затрагивает военно-морской флот, поэтому нужно строить НОВЫЕ поколения подводных лодок, такие, как Лада. А Варшавянка - это вчерашний день. В МО РФ - уже имеем множество провалов в ВС РФ(По БПЛА, Т-14, Су-57 и т.д.), а теперь - ожидаются провалы и в ВМФ РФ по подводному флоту...crying
  2. Normann
    Normann Сегодня, 19:20
    -3
    А ВНЭУ и доселе там(((проект Лада тому пример.
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:28
    +2
    Ещё одна лодка из серии "бесшумных" это здорово!!! Новые "черные дыры" по классификации американцев... По соотношению цена, качество, полезность на сегодня имеют полное право на полноценную жизнь... Ну и вообще - Все для фронта, все для победы!!!
  4. штурм
    штурм Сегодня, 19:46
    0
    ДПЛ для СФ и ТОФ нужно было изначально строить по изменённому проекту с дополнительной секцией оборудованной 16-20 ВПУ для ракет Калибр/Оникс/Циркон.
    Четыре Калибра запускаемые через ТА это практически ничто при встрече с Арли Берком или для ударов по береговым объектам.