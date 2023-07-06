Источник назвал сроки выхода на ходовые испытания построенной для ТОФ пятой дизель-электрической подлодки «Можайск»

В начале августа после завершения достроечных работ у причальной стенки "Можайск" отправится на полигоны Балтийского флота для проведения цикла ходовых испытаний. До конца года корабль планируется передать в состав Военно-морского флота

Спущенная на воду в конце апреля 2023 года дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" находится на этапе достроечных работ, которые уже в ближайшее время завершатся. Подлодку уже начинают готовить к швартовным испытаниям, заявил информированный источник.Субмарина находится на завершающем этапе достройки, по планам судостроителей из "Адмиралтейских верфей", на заводские ходовые испытания подлодка отправится уже в начале августа этого года. Далее ЗХИ перейдут в государственные, передать "Можайск" в состав флота планируется до конца этого года. Планы вполне реализуемые, на "Адмиралтейских верфях" на строительстве "Варшавянок" уже давно руку набили.- приводит ТАСС слова источника.После передачи в состав флота "Можайск" останется на Балтийском флоте для отработки задач боевой подготовки, межфлотский переход на ТОФ запланирован на следующий год."Можайск" является четвертой серийной подлодкой, построенной в интересах ТОФ, после головной "Петропавловск-Камчатский" и серийных "Волхов", "Магадан" и "Уфа". Последнюю подлодку серии "Якутск", также заложенную в августе 2021 года, передадут флоту в следующем году, на этом серия будет закончена.На сегодняшний день три подлодки серии находятся на Дальнем Востоке и несут службу в составе Тихоокеанского флота. Это "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан". ДЭПЛ "Уфа" готовится к межфлотскому переходу, который должен состояться в этом году.