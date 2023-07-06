Украинский премьер рассказал о планах Киева создать «после войны с Россией» профессиональную контрактную армию

После войны с Россией Украина перейдет на полностью контрактную армию, отказавшись от призыва. С таким заявлением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Киев сделает ставку на профессиональную контрактную армию, призыв на срочную службу будет отменен. При этом все военнообязанные будут должны проходить обучение по различным военным специальностям, чтобы создать необходимый резерв на случай последующих конфликтов. Все это будет введено после войны, которую, судя по заявлениям Шмыгаля, Украина планирует выиграть.
После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будет создано два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения по определенным военным специальностям
- заявил украинский премьер.
По его словам, украинская армия на поле боя доказала, что является одной из сильнейших в мире, так будет и в будущем. Первоочередная задача - это перейти на стандарты НАТО полностью, избавившись от "советской системы". Все должно быть по западным образцам, от техники с оружием до планирования операций. Также планируется нарастить производство оружия и техники, как для собственной армии, так и для поставок на экспорт.
Отдельно поднимали вопросы военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления. Мы строим новую страну, которая должна быть безопасной и защищенной
- добавил премьер.