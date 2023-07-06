Украинский премьер рассказал о планах Киева создать «после войны с Россией» профессиональную контрактную армию

После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будет создано два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения по определенным военным специальностям

Отдельно поднимали вопросы военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления. Мы строим новую страну, которая должна быть безопасной и защищенной