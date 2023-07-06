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Украинский премьер рассказал о планах Киева создать «после войны с Россией» профессиональную контрактную армию

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Украинский премьер рассказал о планах Киева создать «после войны с Россией» профессиональную контрактную армию

После войны с Россией Украина перейдет на полностью контрактную армию, отказавшись от призыва. С таким заявлением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.


Киев сделает ставку на профессиональную контрактную армию, призыв на срочную службу будет отменен. При этом все военнообязанные будут должны проходить обучение по различным военным специальностям, чтобы создать необходимый резерв на случай последующих конфликтов. Все это будет введено после войны, которую, судя по заявлениям Шмыгаля, Украина планирует выиграть.

После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будет создано два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения по определенным военным специальностям

- заявил украинский премьер.

По его словам, украинская армия на поле боя доказала, что является одной из сильнейших в мире, так будет и в будущем. Первоочередная задача - это перейти на стандарты НАТО полностью, избавившись от "советской системы". Все должно быть по западным образцам, от техники с оружием до планирования операций. Также планируется нарастить производство оружия и техники, как для собственной армии, так и для поставок на экспорт.

Отдельно поднимали вопросы военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления. Мы строим новую страну, которая должна быть безопасной и защищенной

- добавил премьер.
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33 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:41
    +14
    Феерично. Страна дышит на ладан, доживая последние дни, причем живя на чужие деньги, контрнахрюк пошел укропу за щеку, при даже тотальной мобилизации набрать получается только откровенных старперов, а он тут Нострадамуса включил и на кофейной гуще гадает, что будет через сотню лет)))
    Нажористая у них там конопля уродилась... Или ее еще не разрешили?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:46
      +5
      Цитата: Bingo
      Нажористая у них там конопля уродилась... Или ее еще не разрешили?

      Да давно "цветет и пахнет" без всяких разрешений. Разве что теперь полиция не ищет и не штрафует. )))
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:49
      -7
      Цитата: Bingo
      Феерично. Страна дышит на ладан, доживая последние дни...

      Разве? Ну в том что некоторые территории де факто Украина потеряет , это медицинский факт, но и после этого она останется очень большим государством. Что касается ее экономики, то не сомневайтесь в Украину будут вложены громадные днньги.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 19:53
        +5
        Это не вернёт людей, призывать тупо некого будет, а профессионалы, может, живые и останутся
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 19:54
        +13
        в Украину будут вложены громадные днньги.
        С 93го туда было вложено много( включая бесплатный фактически газ). Итог- беднейшая страна Европы. И почему в этот раз будет по другому? Наверное страны Европы горят желанием за свои деньги вырастить себе конкурента?
      3. Tusv
        Tusv Сегодня, 19:55
        +4
        Цитата: Арон Заави
        Что касается ее экономики, то не сомневайтесь в Украину будут вложены громадные днньги.

        Что касается бабла, почему то Украинская дочерняя фирма Цепелин, не безысвестной компании Caterpiller почему то поперлась к Нам в 2014 году. С чего ты решил, что янки с пулеметами на окраину будут гнать производителя:?
      4. paul3390
        paul3390 Сегодня, 19:57
        +6
        не сомневайтесь в Украину будут вложены громадные днньги.

        Позвольте полюбопытствовать - кому и главное зачем это понадобится?? what
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 20:10
          +6
          кому и главное зачем это понадобится?
          Бытует мнение ( в определенных кругах laughing ), что из украины при помощи "плана Маршалла №2" сделают образец процветающей европейской страны, чтобы на нее заглядывались регионы России и мечтали "вырваться из цепей Москвы" и тоже разбогатеть-запанувать. В реальности экспериментально было доказано, что из укропов европейская держава- как из фекала боеприпас wassat ибо за 30 лет при своих ресурсах, газе, населении, оставшейся от СССР инфраструктуре они бы построили себе если не вторую Францию, то вторую Польшу, если бы были на это способны. Но , как говорят они сами, маемо що маемо.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 20:50
            +1
            Цитата: Болторез
            Бытует мнение ( в определенных кругах ), что из украины при помощи "плана Маршалла №2" сделают образец процветающей европейской страны, чтобы на нее заглядывались регионы России и мечтали "вырваться из цепей Москвы" и тоже разбогатеть-запанувать. В реальности

            ...сделали уже... Из Триболтийских Вымиратов - денег жалко стало. А на них денег на два порядка меньше было надо, тупо по населению. А потом догнали - и еще раз сделали из Грузии. Между выбором "витрину - ИМ, или конюшню - НАМ" выбирать будут всегда конюшню, а эти без витрины поскачут, вон как Вымираты на своих развалинах рыбозаводов
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 21:14
              0
              Из Триболтийских Вымиратов - денег жалко стало.
              У самой слабой из трех-Латвии реальный подушный ВВП выше российского в полтора раза. Так что тут пример не подходит.
      5. alexoff
        alexoff Сегодня, 20:04
        +6
        Да видно очередь до горизонта вкладывателей, с 2014 года вкладывали. К 2022 году аж 7 миллионов человек официально были трудоустроены на постоянную работу, аж 12 миллионов налогоплательщиков (кстати при Пеце было больше), насколько я помню за весь 2021 год новых трамваев на всю Украину появилось порядка 25 штук, причем штук 15 - списанные из ЕС и отремонтированные. Помогут как Вьетнаму помогали, там тоже юг процветал
      6. БойКот
        БойКот Сегодня, 20:43
        +2
        не сомневайтесь в Украину будут вложены громадные днньги.
        китайцы в мотор сич вложили, теперь другим советуют. Чтоб не одним дураками выглядеть.
      7. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 21:13
        0
        Цитата: Арон Заави
        то касается ее экономики, то не сомневайтесь в Украину будут вложены громадные днньги.

        деньги будут вложены отнюдь не в экономику
    3. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 19:59
      -2
      Да их штаты и ес будут финансировать.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:09
        +4
        Шмыгаль: ...украинская армия на поле боя доказала, что является одной из сильнейших в мире. Первоочередная задача - это перейти на стандарты НАТО полностью, избавившись от "советской системы".

        Не буду комментировать фантазии Шмыгаля по украинской перспективе, а просто отмечу его логику winked Если укро-армия сильнейшая, то это именно - основа советской системы.
        А, избавляться нам с вами придётся вместе и "дружно". Вам, от советской системы, а нам от вас. bully
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 20:34
        +2
        Только для одной задачи и по минимуму, причем в кредит. У них таких украин девать некуда, своим не хватает, держи карман шире какгрится
  2. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:41
    +4
    А точно будет, из кого создавать? Рагулья хватит?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:41
    +3
    Что у них останется после войны,лучше бы подумали..
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:42
    +2
    Время попугаев... бла бла бла... резерва все меньше и мееьше
  5. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 19:44
    +4
    Конечно, будут они служить в профессиональной контрактной армии. Только в российской
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:47
    +4
    это называется план Ы, когда нету успехов вообще то просто начинаем сочинять красивые планы..
  7. NG inform
    NG inform Сегодня, 19:48
    +3
    Какая ещё Украина? Даже если прямо сейчас остановить боевые действия у неё ожидаемое население будет меньше, чем у Белоруссии.
  8. Denis812
    Denis812 Сегодня, 19:51
    +3
    Дениска, конечно, в ударе.
    Было бы кого переводить на контракт после такого конфликта.
    У него погибших уже под сто тысяч минимум, без учёта "мега"контрнаступа, а он всё о "западных стандартах".
    Если вы заваливаете противника мясом, то надо использовать китайскую военную доктрину времён их войны с японцами. Ну или корейскую. На западе бы за 100К потерь министра сожгли бы в топке паравозной. :)
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:59
    +5
    Как показывает печальный опыт - типа профессиональная армия ложится максимум в первые пол года серьёзного конфликта. А скорее - ещё раньше. После чего - и начинается отлов на улицах граждан на предмет могилизации, ибо уже нет ни времени, ни кадров их хоть как-то подготовить..
  10. lukash66
    lukash66 Сегодня, 20:02
    +2
    Интересно, а кто будет в этой армии служить? Такими темпами скоро останутся только Оксанки.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 20:05
      +2
      Нет, ну а что... Представьте себе наступающую дивизию в красных стрингах :)
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 20:30
        0
        Цитата: Denis812
        Представьте себе наступающую дивизию в красных стрингах :)

        Только в желто-блакитных! Красный - не "наш "цвет! )))
        1. Denis812
          Denis812 Сегодня, 20:39
          0
          Чёрт возьми, что со мной такое. Конечно только в тряпочных цветах :) Спасибо, коллега!
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:05
    +4
    План то хороший.
    Но после него лучше отдохнуть, пока ум не очистится, а не сразу выступать.
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:13
    +2
    Обязательно. После войны украинцы смогут вступить в российскую армию.
    После жёсткого отбора конечно.
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:21
    +2
    Хорошая замануха - всех кто выживет в мясных штурмах и не потеряет ноги на минных полях запишем в контрактную армию, с большим натовскими зарплатами. А пока марш-марш на минное поле.
  14. Roust
    Roust Сегодня, 20:29
    +1
    Окраинки после войны от кого рожать будут для создания армии ?
  15. mavrus
    mavrus Сегодня, 20:54
    0
    Создать украинскую контрактную армию после "войны до последнего украинца".
    А из кого?