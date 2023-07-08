Радиоактивная провокация: Киев пытается маскировать провал наступления

Подготовка публики
Украинское руководство де-факто уже признало новые российские территории – Запорожскую и Херсонскую области, ДНР и ЛНР. По крайней мере, осознало невозможность захвата этих земель.
Именно в подтверждение этого была взорвана Каховская плотина, которая фактически поставила крест на прежнем уровне сельского хозяйства в Херсонской и Запорожской областях. Например, Краснознаменский оросительный канал после спуска водохранилища обмелел. В свое время он позволил выращивать на Херсонщине рис и фрукты в больших объемах. Сейчас это невозможно в принципе. Обмелевшие рукава Северо-Крымского канала могут парализовать сельское хозяйство Крыма и Херсонской области.
Если бы в команде Зеленского хотя бы на минутку надеялись захватить данные регионы, они бы никогда не отважились на подрыв дамбы. Своеобразная тактика выжженной земли, только гораздо изощреннее.
Главная страшилка Киева – гипотетический радиус поражения после катастрофы на ЗАЭС
Все вышесказанное автоматически ставит под угрозу Запорожскую АЭС – это еще один гражданский объект на территории России, катастрофа на котором угрожает сразу нескольким регионам. По крайней мере, так гласит украинская пропаганда.
Подрыв Каховской дамбы ударил и по станции. Обмеление пруда-охладителя должно было серьезно дестабилизировать работу АЭС, пусть и остановленной. На данный момент снижение уровня воды незначительное, что дает надежды на благоприятный исход. Если, конечно, ВСУ не осмелится атаковать энергоблоки.
Самый простой вопрос – зачем это нужно украинской стороне?
В непосредственной близости от крупных городов организация радиоактивного заражения подобна сумасшествию. Но не все так просто.
В первую очередь опасности ЗАЭС стали частью мощной пропаганды киевского режима. Не только для иностранной публики, но перед собственным населением продолжается шоу, где Россия – главный и самый кровожадный герой. Старый прием дегуманизации противника в высокотехнологичном приложении к атомной станции.
Абсурд ситуации неведом украинцам. С одной стороны, Россия восстанавливает Мариуполь семимильными шагами, а с другой – готовит заражение ядерным топливом не только новых регионов, но окружающих областей. Зеленскому нечем уже пугать своих граждан – все остальные страшилки о россиянах надоели и оказались фейком.
На Украине сейчас обучают мирных прислушиваться к сигналам гражданской обороны. Набат означает радиоактивное загрязнение, а паровозный гудок – эвакуацию. Если Киев таким образом вычищает города, то получается неплохо – после подобной рекламы потоки беженцев только возрастут.
Второй причиной, почему украинцы могут ударить по АЭС, является российский контроль над объектом. Киев смекнул, что во всех катастрофах на территории России автоматически обвиняют Кремль. Каховская дамба тому явное подтверждение. Если даже ВСУ выпустит десятки Storm Shadow с проникающей боевой частью по реакторам, за рубежом это однозначно расценят как российскую провокацию. Не помогут и видеокадры прилетов. Роль «бедной овечки» отлично эксплуатируется Киевом, и Кремль априори будет виноват во всем.
Маскировка не поможет
Главной причиной планируемых ударов ВСУ по энергоблокам Запорожской станции является мировой резонанс.
В НАТО стали сомневаться в способности Украины наступать и тем более занимать и удерживать территории. За этим может последовать снижение поддержки иностранным оружием и финансами. Поэтому и нужен резонанс мирового масштаба. Взбадривающее, так сказать, событие.
Отвлечь внимание западной публики от разгуливающих по Франции мигрантов с оружием. Как нельзя кстати, в этой ситуации подходит атомная электростанция – доморощенным «Белыми каскам» большего подарка и не надо. Еще можно было повторить сирийский театр с химическим оружием, но для этого нужна масса мирных жителей (желательно детей) и непрекращающиеся городские бои. Но время упущено – Мариуполь, Северодонецк и Артемовск освобождены, а разыгрывать постановку на полях Запорожья по меньшей мере глупо. Ядерные реакторы на левом берегу Днепра гораздо удобнее и пристреляны.
Стараниями МАГАТЭ о Запорожской АЭС знает весь мир и, в случае катастрофы, лишний раз пояснять не придется. Только вот атомная электростанция – это чрезвычайно крепкий орешек даже для продвинутого натовского оружия. И если ВСУ действительно намерены устроить ядерную катастрофу в Восточной Европе, то инициаторам можно посоветовать учить тщательнее матчасть.
В первую очередь все реакторы сейчас остановлены, но не заглушены. Это означает, что температура внутри горячей зоны не настолько высока, чтобы представлять опасность при внешнем воздействии. Проще говорят, не получится повторить Чернобыль, от слова совсем.
Ядерное топливо пока не вывезено, но на данный момент у ВСУ нет средства для гарантированного разрушения бетонной защиты и поднятия в воздух хотя бы нескольких килограмм оксида урана. Для полноценной катастрофы, о которой предупреждает своё население Киев, ВСУ должны несколько раз ударить по станции тактическими ядерными зарядами. Либо закидать станцию тяжелыми фугасными бомбами, но для этого нужно много авиации и пилотов-камикадзе. Горячую зону реактора, защищенную от падения пассажирского лайнера, по-другому не разрушить.
Есть еще вариант целенаправленного и длительного обстрела энергоблоков ракетами HIMARS и Storm Shadow, но и здесь можно надеяться лишь на разрушение второго контура реактора. Вода в магистралях и теплообменнике слаборадиоактивная, что приведет лишь к локальному загрязнению в пределах АЭС.
Не больше пользы и от обстрела хранилища ядерных отходов – многотонные бетонные саркофаги не получится расколоть даже с десятого раза. А если и получится, то радиоактивной начинки снова хватит лишь на территорию АЭС, не больше.
Все вышесказанное отлично понимают в украинских спецслужбах и армии, поэтому наверняка работают над альтернативным вариантом. Наиболее опасный из которых – распыление радиоактивных веществ над Энергодаром и Никополем. Либо в любом другом находящемся поблизости от АЭС городе – неважно, под чьим контролем. Сделать это несложно. Достаточно превратить несколько ракет РСЗО в «грязные бомбы», что серьезно повысит уровень радиоактивности.
Радиоактивные материалы, топливо или отходы у Киева имеются в достатке. Дальше по отработанной схеме – русские допустили аварию на Запорожской АЭС, уровень радиации растет, население необходимо эвакуировать, а иностранные спонсоры должны немедленно увеличить помощь.
Сколько своих граждан офис Зеленского готов погубить ради такого представления? Вопрос риторический, но для мирового резонанса масштабы трагедии должны быть большими. Все помнят американский пасквиль «Чернобыль» из пяти серий? Чтобы зацепить иностранного зрителя, киевскому режиму придется соорудить что-то подобное. Только в режиме реального времени и в жанре документалистики.
Чем дольше противник будет биться об оборонительные порядки Российской армии, тем больше у него будет соблазнов переломить ход событий ассиметричным образом. В этом плане инициатива в руках Украины, а также свобода действий и выбора методов. Самое трагичное, что эффективных рычагов воспрепятствовать этому у России нет.