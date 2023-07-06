Более 40 взрывов над Белгородом: Российская ПВО отразила массированный удар ВСУ по городу

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении. Оперативные и аварийные службы на месте, идет подворовой обход

Противник попытался нанести массированный удар по Белгороду, над городом работает российская система ПВО, сообщается о нескольких сбитых воздушных целях. Об этом в своем ТГ-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, ВСУ атаковали Белгород с помощью беспилотников и РСЗО, также ракетный удар нанесен по Шебекино. Как сообщает ряд российских ресурсов, над Белгородом были замечены девять украинских беспилотников самолетного типа, шесть из них удалось сбить почти сразу, по остальным информации нет. Также над городом перехвачены снаряды РСЗО. Налет был действительно массированным, очевидцы насчитали более 40 взрывов над городом, причем ПВО продолжает работать.Согласно официальным данным, пострадавших в ходе налета нет, имеется повреждение одного домовладения. Но это предварительные данные, экстренные службы продолжают обход домов.- заявил Гладков.Это не первый удар со стороны Украины по Белгородской области за сегодняшний день, ранее ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате обстрела осколочное ранение брюшной полости получил мужчина, он скончался в машине скорой помощи. Огонь велся из минометов. За 5 июля регион обстреливали более 10 раз, в основном били артиллерией и минометами по приграничным селам и деревням.