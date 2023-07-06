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Более 40 взрывов над Белгородом: Российская ПВО отразила массированный удар ВСУ по городу

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Более 40 взрывов над Белгородом: Российская ПВО отразила массированный удар ВСУ по городу

Противник попытался нанести массированный удар по Белгороду, над городом работает российская система ПВО, сообщается о нескольких сбитых воздушных целях. Об этом в своем ТГ-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.


По предварительной информации, ВСУ атаковали Белгород с помощью беспилотников и РСЗО, также ракетный удар нанесен по Шебекино. Как сообщает ряд российских ресурсов, над Белгородом были замечены девять украинских беспилотников самолетного типа, шесть из них удалось сбить почти сразу, по остальным информации нет. Также над городом перехвачены снаряды РСЗО. Налет был действительно массированным, очевидцы насчитали более 40 взрывов над городом, причем ПВО продолжает работать.

Согласно официальным данным, пострадавших в ходе налета нет, имеется повреждение одного домовладения. Но это предварительные данные, экстренные службы продолжают обход домов.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении. Оперативные и аварийные службы на месте, идет подворовой обход

- заявил Гладков.

Это не первый удар со стороны Украины по Белгородской области за сегодняшний день, ранее ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате обстрела осколочное ранение брюшной полости получил мужчина, он скончался в машине скорой помощи. Огонь велся из минометов. За 5 июля регион обстреливали более 10 раз, в основном били артиллерией и минометами по приграничным селам и деревням.
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13 комментариев
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  1. Orso
    Orso Сегодня, 20:17
    +8
    Если это действительно так, то наши ПВОшники превзошли сами себя. Молодцы ребята! Так держать!
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:45
      0
      Цитата: al3x
      Если это действительно так, то наши ПВОшники превзошли сами себя

      Ты это не айяяй. Ну бегаем чуть чуть скромнее Усейна Болта. Но превзойти себя это пасквиль. Большинство из Нас имеет Гвардейский значок, что пожизненно. Нас просто так учили
  2. al3x
    al3x Сегодня, 20:18
    +14
    Видимо не особо хххлов напрягаем, раз у них остаётся время и силы для таких налётов.
    ПВО молодцы.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 20:22
      +1
      Вы не понимаете - это другое( Наши жилые дома уничтожать - это еще не красная линия, она наверное только на столе находится у командующего.(
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:43
        +2
        . Наши жилые дома уничтожать - это еще не красная линия, она наверное

        А что это сегодня началось? belay
        А операция не для того началась, чтобы предотвратить эти обстрелы?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:31
      +5
      Прекратить подобное можно только уничтожением украинства.Не уверен,что на это правое дело разрешатся наше руководство
  3. Roust
    Roust Сегодня, 20:23
    +4
    Дааа. Видимо, красные линии отодвинуты далеко на север, раз бомбёжки Белгорода, Курска уже обыденность. Печально. Давно бы Банковую и пол Львова сровняли с землёй, тогда им было бы не до наших городов.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:45
      +1
      И что изменится? Незнаю почему не уничтожили. Но что это изменит? Они сдадутся чтоли?
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 20:56
        0
        Изменится! Одно дело на коленях встречать фуры с чужими трупами, и совсем другое остаться без собственного дома с неясными перспективами.
        За погибших получают компенсации, а собственный разрушенный дом отстроится не скоро, это не далекий Мариуполь, где строят и восстанавливают.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:56
      -1
      Цитата: Roust
      Дааа. Видимо, красные линии отодвинуты далеко на север, раз бомбёжки Белгорода, Курска уже обыденность. Печально. Давно бы Банковую и пол Львова сровняли с землёй, тогда им было бы не до наших городов.

      Т/е разрушения Киева, Харькова и Львова должны понизить мотивацию стрелять по Белгороду и Курску?
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 20:34
    +4
    В Киеве неправильно поняли удар по Львову. Теперь так же мощно к ним прилетит снова и, возможно, не один раз.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:42
    +1
    Логично, на крупный город брошены реально крупные силы ПВО. Наши сделали, что должны были сделать, теперь очередь за наступательным вооружением - и массированые налеты на Запукрию, чтоб поняли, что делать нельзя в принципе - будет очень больно
  6. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 20:52
    -4
    Просто наша власть расписалась в своём бессилии защитить не только жителей Донбасса, но и России. Подумаешь Белгород, отселим если надо, как Шебекино! Главное ВАГНЕР в Москву не допустили!!! ДА! А ЧТО ТАМ у Ахмата на границе БО! ???Безопасность обеспечена? а Марьинку взяли!!!??? Как заявляли! А так всё идёт нормално, как планировал Верховный и Шойгу с Герасимым! Наверное сейчас думают на троих над введением зоны безопасности. Вот только Белгородцам что делать!???