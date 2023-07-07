Споры, опыт и польза: легкие БПЛА серии «Добрыня»

Общий вид "Добрыни" первой версии
Стремясь удовлетворить потребности вооруженных сил, российская оборонная промышленность в прошлом году начала активнее развивать направление беспилотных авиационных комплексов. К работам в этом направлении присоединяются новые участники, предлагающие те или иные образцы. Так, Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в прошлом году показал свой собственный БПЛА «Добрыня». Этот проект закономерно привлек внимание, но не все отзывы и оценки были положительными.
Еще один коптер
Летом прошлого года стало известно, что предприятия из состава Концерна ВКО «Алмаз-Антей» занимаются разработкой перспективных беспилотников. Как выяснилось позже, создается сразу несколько таких образцов разного назначения и с отличающимися характеристиками.
Первый результат таких работ показали в ноябре. «Обуховский завод» (г. Санкт-Петербург) из состава «Алмаз-Антей» впервые представил новый малый БПЛА под названием «Добрыня». Это был квадрокоптер традиционной схемы с электрической двигательной установкой и видеокамерой, обеспечивающей вид от первого лица.
Сообщалось, что в существующем виде «Добрыня» обладает достаточно высокими летными характеристиками и предназначается для ведения наблюдения с воздуха. В военной сфере он может решать задачи разведки и корректировки огня. Также возможно гражданское применение – как для решения серьезных задач мониторинга или поиска, так и в соревнованиях БПЛА. В перспективе беспилотник должен был получить новые возможности, в т.ч. устройства для несения и сброса боевой нагрузки.
На момент первой демонстрации изделие «Добрыня» уже находилось в серийном производстве. «Обуховский завод» освоил выпуск ряда новых деталей, а прочие компоненты получал от смежников, в т.ч. отечественных. На площадке завода осуществлялась сборка БПЛА и комплекта в целом. До конца 2022 г. собирались собрать около тысячи изделий.
Громкая реакция
Появление первого БПЛА от концерна «Алмаз-Антей» не осталось незамеченным, однако он получил не только положительные оценки. Так, ряд отечественных блогеров, связанных с вопросами беспилотной авиации, раскритиковал проект и обвинил его разработчиков в махинациях, направленных на извлечение выгоды.
Утверждалось, что «Добрыня» подозрительно похож на один из серийных коммерческих БПЛА китайского производства. Кроме того, писали, что все основные компоненты аппарата – двигатели, аккумулятор, контроллер, радиосистемы и т.д. – тоже имеют иностранное происхождение. Из этого следовал вывод, что проект является российским лишь номинально. При этом складывали стоимость перечисленных компонентов, и на основании этого утверждали о завышенной стоимости «Добрыни».
Впрочем, в блогах приводилось и иное мнение, а затем ситуацию прокомментировало руководство завода-разработчика. Главный конструктор проекта Егор Щербаков в интервью для РИА Новости рассказал, что «Добрыня» является полностью собственной разработкой «Обуховского завода». Его создавали на основе популярной и удачной концепции легкого FPV-беспилотника, но конкретные модели за образец не брались. Ввиду отсутствия собственного опыта, разработчики использовали чужие идеи.
Специально для «Добрыни» были разработаны рама, корпус-кожух, кейс и т.д. Также отечественными являются полетный контроллер и программное обеспечение к нему. В ходе отработки проекта использовались двигатели и аккумуляторы отечественных и иностранных производителей. Камеру, радиосистемы, контроллер двигателей и некоторые другие элементы пришлось заказать за рубежом. Степень локализации, рассчитанная по методикам Концерна, достигает 70%. В дальнейшем ее могут дополнительно увеличить.
Таким образом, первоначальные оценки БПЛА «Добрыня» от блогеров основывались на неполной информации и предположениях, далеких от действительности. Официальный комментарий от компании-разработчика ответил на все основные вопросы и прояснил ситуацию.
Дальнейшее развитие
Первый вариант «Добрыни» прошел испытания, по результатам которых проект был доработан. Весной 2023 г. представили обновленный беспилотник «Добрыня-2». Он сохраняет основные особенности предшественника, но избавлен от «детских болезней» и отличается улучшенными характеристиками. Также появились новые режимы работы и т.д.
За счет совершенствования аппаратной и программной части комплекса улучшили летные характеристики. Максимальная скорость полета выросла до 120 км/ч. Возможен автоматический полет по более сложному маршруту с увеличенным количеством контрольных точек. При этом полет может осуществляться и при отсутствии сигналов навигационных спутников.
«Добрыня-2» получил новую камеру с улучшенными характеристиками, позволяющую вести полноценную разведку. Также внедрили собственный пульт управления с экраном для вывода видеосигнала. БПЛА предыдущей модели комплектовался готовым пультом и планшетным компьютером. Радиоканалы передачи видеосигнала, телеметрии и команд защищены от помех и зашифрованы.
В рамках проекта «Добрыня-2» продолжился процесс локализации производства. Появились новые отечественные детали, причем некоторые из них делает сам завод-изготовитель. В частности, используются двигатели собственного производства, более тихие при необходимой мощности. Также самостоятельно развивают программное обеспечение и создают для него новые модули.
24 июня агентство ТАСС со ссылкой на специалистов проекта «Ворон» рассказало о новых задачах и успехах «Добрыни». Так, «Обуховский завод» выполнил на базе этого БПЛА универсальную платформу для обучения операторов. Такие учебные комплексы уже поступили в войска и используются по назначению. С их помощью готовят пилотов для FPV-беспилотников разных моделей. Обучение занимает семь дней и охватывает три направления: воздушную разведку, сброс средств поражения и атаку прямым попаданием.
В ходе последней модернизации БПЛА стал боевым. Была разработана система для подвески и сброса нагрузки в виде легких средств поражения. За счет этих устройств «Добрыня-2» может работать как бомбардировщик или решать задачи барражирующего боеприпаса.
Особенности комплекса
БПЛА «Добрыня» всех версий представляет собой малый квадрокоптер традиционной компоновки. На общей крестообразной раме смонтированы винтомоторные группы и центральный фюзеляж с аппаратурой. Взлетная масса аппарата без батареи – ок. 500 г. При изготовлении аппарата широко используется трехмерная печать.
Кейс с беспилотником
Комплект поставляется в ударопрочном кейсе или в картонной коробке с ложементом. В зависимости от исполнения, он включает собственно БПЛА, пульт управления с экраном или с дополнительным планшетом, батареи с зарядным устройством и т.д. Извлечение беспилотника из кейса и подготовка к полету занимают несколько минут. После вылета можно поменять аккумулятор и/или подготовить новый.
Аппарат оснащается четырьмя электромоторами, тип которых зависит от модификации и исполнения. Во всех вариантах используются трехлопастные воздушные винты. Питание осуществляется от съемного литий-полимерного аккумулятора емкостью до 2600 мАч. БПЛА с двигательной установкой поздних версий способен развивать скорость до 120 км/ч и оставаться в воздухе не менее 15-17 мин. Дальность полета по запрограммированному маршруту, без участия оператора, достигает 20 км.
В носовой части фюзеляжа жестко установлена видеокамера разрешением не хуже 720 пикс. с углом обзора 120° и, в поздних версиях, с зумом. Она обеспечивает как общее наблюдение, так и пилотирование в FPV-режиме. Видеосигнал передается на пульт. При этом дальность связи при прямом управлении оператором ограничена 1500 м.
В ходе последней модернизации «Добрыня» получил устройство для подвеса и сброса мелких боеприпасов. Его конструкция и параметры пока открыто не демонстрировались и не уточнялись. Тем не менее, ясно, что БПЛА такого класса вполне способен быть носителем подобной нагрузки.
Опыт и польза
В целом проект «Добрыня», перерастающий в полноценное семейство беспилотников, представляет определенный интерес. В первую очередь, он показывает, что российская промышленность способна разрабатывать и собирать серийно легкие БПЛА, похожие на ведущие образцы этого класса. При этом речь идет не просто о сборке из доступных комплектующих, но о постепенном сокращении доли импортных деталей за счет собственных разработок.
Пульт управления, зарядное устройство и другие компоненты
Процесс создания новых агрегатов и ПО связан с известными трудностями. Их преодолевают за счет использования собственных идей и анализа иностранного опыта. Кроме того, приходится налаживать свое производство отсутствовавших ранее деталей и узлов, вплоть до наиболее сложных – двигателей и контроллеров.
Разработка оригинальных контроллеров и ПО имеет особое значение. С их помощью можно застраховать проект от негативного влияния извне. Третьим странам не удастся помешать производству таких изделий, а кроме того, они не смогут сделать в программной и аппаратной части комплекса «закладки». Кроме того, отказ от типовых иностранных решений может повысить устойчивость к основным видам подавления или борьбы.
Следует напомнить, что разработкой новых легких БПЛА с разными возможностями занимается не только Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В связи с повышенным интересом, в этом направлении работает целый ряд организаций, и предлагается множество новых разработок. Как следствие, «Добрыне» всех версий придется столкнуться с конкуренцией, причем «противниками» будут не только отечественные аналоги, но и иностранные образцы. Обойти по характеристикам и возможностям импортные изделия будет, как минимум, непросто.
Тем не менее, работы продолжаются, и все основные задачи успешно решаются. Кроме того, «Добрыня» избавляется от черт и особенностей, ранее вызвавших критику. По мере дальнейшего совершенства, доля иностранных компонентов упадет до минимума, а массовое производство по освоенным технологиям позволит снизить стоимость готового изделия. При этом «Обуховский завод» получит необходимый опыт в проектировании и производстве, который смогут использовать в следующих проектах.