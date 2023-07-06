Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Для повышения эффективности украинской ПВО необходимы истребители F-16

(...) это самолет, который создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны и перехватывать такие типы воздушных целей, как крылатые ракеты или дроны-камикадзе. (...) нам нужен самолет, который мог бы уничтожать эти цели на маршруте следования

Поэтому мы ожидаем от всех партнеров решительных шагов (по поставкам Украине F-16), поскольку каждый день промедления приносит такие последствия, которые мы видели сегодня во Львове