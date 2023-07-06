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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Для повышения эффективности украинской ПВО необходимы истребители F-16

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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Для повышения эффективности украинской ПВО необходимы истребители F-16

Украина продолжает требовать от западных спонсоров как можно быстрее поставить F-16 Воздушным силам ВСУ, в Киеве считают, что данный самолет кардинально поменяет ситуацию на поле боя. На Украине из американского истребителя делают очередную вундерваффе.


Сейчас в Киеве давят на то, что F-16 якобы является очень эффективным средством для борьбы с российскими крылатыми ракетами и может защищать различные критические объекты в ночное время. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, если бы у Украины были на вооружении F-16, то Россия вряд ли бы нанесла удар по Львову, поскольку этот самолет создан специально, чтобы бороться с ракетами и дронами-камикадзе.

(...) это самолет, который создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны и перехватывать такие типы воздушных целей, как крылатые ракеты или дроны-камикадзе. (...) нам нужен самолет, который мог бы уничтожать эти цели на маршруте следования

- заявил Игнат.

По его словам, стоящие на вооружение Воздушных сил ВСУ советские истребители МиГ-29 и Су-27 не способны бороться с современными крылатыми ракетами, потому что они уже устарели и не имеют необходимого для этого вооружения. В то же время F-16 более современный истребитель с мощным вооружением, способным сбивать российские ракеты.

Поэтому мы ожидаем от всех партнеров решительных шагов (по поставкам Украине F-16), поскольку каждый день промедления приносит такие последствия, которые мы видели сегодня во Львове

- добавил Игнат.

Между тем, судя по последним заявлениям западных партнеров Украины, в этом году истребители Украина не получит, названные сроки - начало следующего года. Запад даже не начал обучение украинских пилотов, это признали в Киеве. Пока не будут подготовлены пилоты, технический персонал и инфраструктура для размещения самолетов, F-16 на Украину поставлены не будут.
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12 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:39
    +1
    Интересно какая следующая просьба укрорейха будет после ф-16. А на этом они точно не остановятся.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 21:42
      0
      Когда провал "контрнаступа" будет очевиден, то будут просить ООН ввести "миротворцев". Или напрямую войска наты.
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:45
      0
      Цитата: Лешак
      Интересно какая следующая просьба укрорейха будет после ф-16. А на этом они точно не остановятся.

      Хотят ещё F-15, F/A-18 и еврофайтер тайфун, Игнат недавно заявлял. Ещё думаю захотят ДРЛО E-2C, ракеты JASSM, базовые с дальностью 370 км думаю поставят.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 22:59
      0
      Вообще то F-16 это истребитель-бомбардировщик. Конечно он вполне может использоааться и как истребитель , но все таки в ситуации ВСУ это не эффективное приложение средств.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:43
    -2
    Чтобы он перехватывал крылатые ракеты надо самолёт ДРЛО, и постоянно держать звено истребителей в воздухе, что то я сомневаюсь что это реально 24/7, учитывая что F-16 б/у, их явно не много передадут, значит нагрузка будет большая.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 21:53
      0
      Американцы дают ВСУ раннее предупреждение о пусках
      КР. Сложно вычислить куда именно они направятся.
      Но поднять вовремя (не рано и не поздно) в воздух истребители
      есть время.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 22:42
        0
        Стало быть раз истребители взлетят ловить кр, то перед калибрами надо пускать Р37М. А еще должны прилетать герани по аэродромам, чтоб Ф-16 некуда сесть было.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:44
    -1
    Дайте им сразу "пингвинов"! И авианосец.


    -Твой кот три дня орал так, что сигнализация на машинах подпевала!!!! Что случилось?
    -Кастрировал.
    -?????
    -Аккуратно, потихоничку, маленькими кусочками
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:46
    0
    А техников по обслуге тоже по ускоренной программе будут готовить? Или они в комплекте идут???
    1. Oscar Mike
      Oscar Mike Сегодня, 21:51
      0
      Набирают волонтёров, неизвестно есть ли согласившиеся.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 21:55
      0
      Да. Об этом писали. Одновременно с летчиками
      будут проходить обучение и техники.
      Первые группы будут обучаться в Дании.
  5. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 22:17
    0
    Цитата: игнат
    (...) это самолет, который создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны и перехватывать такие типы воздушных целей, как крылатые ракеты или дроны-камикадзе. (...) нам нужен самолет, который мог бы уничтожать эти цели на маршруте следования
    Его Боженька явно наказал и язык в пустую голову вложил … переживать не будем. Много раз говорили: им ненадолго мешать - они сами себе все испортят: от них скоро шарахаться будут