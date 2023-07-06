Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Для повышения эффективности украинской ПВО необходимы истребители F-16

Украина продолжает требовать от западных спонсоров как можно быстрее поставить F-16 Воздушным силам ВСУ, в Киеве считают, что данный самолет кардинально поменяет ситуацию на поле боя. На Украине из американского истребителя делают очередную вундерваффе.
Сейчас в Киеве давят на то, что F-16 якобы является очень эффективным средством для борьбы с российскими крылатыми ракетами и может защищать различные критические объекты в ночное время. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, если бы у Украины были на вооружении F-16, то Россия вряд ли бы нанесла удар по Львову, поскольку этот самолет создан специально, чтобы бороться с ракетами и дронами-камикадзе.
(...) это самолет, который создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны и перехватывать такие типы воздушных целей, как крылатые ракеты или дроны-камикадзе. (...) нам нужен самолет, который мог бы уничтожать эти цели на маршруте следования
- заявил Игнат.
По его словам, стоящие на вооружение Воздушных сил ВСУ советские истребители МиГ-29 и Су-27 не способны бороться с современными крылатыми ракетами, потому что они уже устарели и не имеют необходимого для этого вооружения. В то же время F-16 более современный истребитель с мощным вооружением, способным сбивать российские ракеты.
Поэтому мы ожидаем от всех партнеров решительных шагов (по поставкам Украине F-16), поскольку каждый день промедления приносит такие последствия, которые мы видели сегодня во Львове
- добавил Игнат.
Между тем, судя по последним заявлениям западных партнеров Украины, в этом году истребители Украина не получит, названные сроки - начало следующего года. Запад даже не начал обучение украинских пилотов, это признали в Киеве. Пока не будут подготовлены пилоты, технический персонал и инфраструктура для размещения самолетов, F-16 на Украину поставлены не будут.