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В Рыбинске спустили на воду сторожевой корабль 4-го ранга проекта 03050 для Береговой охраны

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В Рыбинске спустили на воду сторожевой корабль 4-го ранга проекта 03050 для Береговой охраны

Очередной сторожевой корабль 4-го ранга проекта 03050 (шифр Гюйс) для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ спущен на воду, торжественная церемония прошла в Рыбинске Ярославской области на верфях АО Судостроительный завод "Вымпел".


Новый сторожевой корабль, фактически катер, получил название "Буревестник", он входит в серию кораблей 4-го ранга проекта 03050 из семи единиц, строящихся в Рыбинске для Береговой охраны пограничной службы ФСБ. Всего за период 2018-2020 годов "Вымпел" построил и сдал ПСКР "Орлан", "Коршун" и "Кречет", "Гриф" и "Сарыч", которые несут службу на Черном море с базированием в Керчи. После достройки "Буревестник" также отправится на Черное море. Седьмой корабль серии находится в процессе постройки.

Церемония закладки ПСКР "Буревестник" состоялась 18 декабря 2020 года, передача заказчику запланирована на этот год, но точные сроки "Вымпел" не указывает.

Характеристики: водоизмещение полное - 131 тонна, длина габаритная - 30,8 м, ширина - 6,7 м, осадка при наибольшем водоизмещении - 2 м, скорость - 18 узлов, макс. дальность плавания - 2000 миль, автономность - 20 суток, мощность ГД - 3Х800 л.с ЯМЗ 8401, экипаж - 5 человек, вооружение - 1 пулемет.

Проект 03050 пограничного сторожевого корабля разработан конструкторским бюро ССЗ "Вымпел" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) и является дальнейшим развитием проекта 1496М1 "Ламантин" с учётом пожеланий пограничной службы РФ. ПСКР совмещает в себе качества патрульного корабля и буксира.

Кстати, ранее в Рыбинске построили и передали пограничникам патрульный катер проекта 1496М1 "Ламантин" в речном исполнении. Катер может работать как на внутренних водных путях, так и в прибрежной зоне морей. Основные задачи - контроль пограничной зоны, задержание судов-нарушителей, доставка осмотровых групп, буксировка судов водоизмещением до 500 тонн.
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12 комментариев
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 21:58
    +1
    Теперь и катерок, с помпой, как авианосец встречать будем) с 1 пулеметом) 2,5 года катер строили
    1. al3x
      al3x Сегодня, 22:17
      +1
      Да, а потом над хххляцким москитным флотом ржать пойдем))) шутка)
  2. Crasher
    Crasher Сегодня, 22:00
    0
    Наш ответ новому американскому Арли Бёрку?
    1. Normann
      Normann Сегодня, 22:16
      +3
      Цитата: Crasher
      Наш ответ новому американскому Арли Бёрку?

      У этих судов крайне разные задачи, если троллите, что Вы и делаете, сильно толсто...
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:00
    +1
    Кросавчег!!! И, судя по обводам, мореходность должна быть очень приличная.
    1. Кем1972
      Кем1972 Сегодня, 22:09
      +1
      Скорость, правда не особо, как у Корвета 1861 года постройки
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 22:52
        0
        Цитата: Кем1972
        Скорость, правда не особо

        Зачем современным кораблям скорость? Дедвейд намного важнее. Десяток коптеров, пара морских беспилотников в торпедных аппаратах.
  4. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 22:19
    0
    Хоть бы сейчас кто-то про ПВО, ГАК и ангар для вертолёта не написал...
  5. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 22:24
    +2
    "СЗ Море" отправил семь заказов раза в четыре больше по габаритам.
    Чёй-то нигде не сообщается о достижениях..
    Быть может секретность. Хотя, все знают- что мы делали. По крайней мере в посёлке. Какая тут особая секретность?!.. feel
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 22:28
    +2
    Церемония закладки ПСКР "Буревестник" состоялась 18 декабря 2020 года, передача заказчику запланирована на этот год, но точные сроки "Вымпел" не указывает.

    Уже 2,5 года в постройке. Видимо сложный проект. И корпус очень на пр. 376 "Ярославец" похож. Правда, увеличенный в 1,5 раза. Но самое интересное, что "Ярославец", в былые времена, вооружен был солиднее.

  7. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 22:48
    +1
    Надо было назвать"Опасный" ))
  8. ermak124.0
    ermak124.0 Сегодня, 23:00
    +1
    18 узлов как-то... эээ.... Не маловато?