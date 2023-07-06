В Рыбинске спустили на воду сторожевой корабль 4-го ранга проекта 03050 для Береговой охраны

Очередной сторожевой корабль 4-го ранга проекта 03050 (шифр Гюйс) для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ спущен на воду, торжественная церемония прошла в Рыбинске Ярославской области на верфях АО Судостроительный завод "Вымпел".
Новый сторожевой корабль, фактически катер, получил название "Буревестник", он входит в серию кораблей 4-го ранга проекта 03050 из семи единиц, строящихся в Рыбинске для Береговой охраны пограничной службы ФСБ. Всего за период 2018-2020 годов "Вымпел" построил и сдал ПСКР "Орлан", "Коршун" и "Кречет", "Гриф" и "Сарыч", которые несут службу на Черном море с базированием в Керчи. После достройки "Буревестник" также отправится на Черное море. Седьмой корабль серии находится в процессе постройки.
Церемония закладки ПСКР "Буревестник" состоялась 18 декабря 2020 года, передача заказчику запланирована на этот год, но точные сроки "Вымпел" не указывает.
Характеристики: водоизмещение полное - 131 тонна, длина габаритная - 30,8 м, ширина - 6,7 м, осадка при наибольшем водоизмещении - 2 м, скорость - 18 узлов, макс. дальность плавания - 2000 миль, автономность - 20 суток, мощность ГД - 3Х800 л.с ЯМЗ 8401, экипаж - 5 человек, вооружение - 1 пулемет.
Проект 03050 пограничного сторожевого корабля разработан конструкторским бюро ССЗ "Вымпел" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) и является дальнейшим развитием проекта 1496М1 "Ламантин" с учётом пожеланий пограничной службы РФ. ПСКР совмещает в себе качества патрульного корабля и буксира.
Кстати, ранее в Рыбинске построили и передали пограничникам патрульный катер проекта 1496М1 "Ламантин" в речном исполнении. Катер может работать как на внутренних водных путях, так и в прибрежной зоне морей. Основные задачи - контроль пограничной зоны, задержание судов-нарушителей, доставка осмотровых групп, буксировка судов водоизмещением до 500 тонн.