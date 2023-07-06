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Главком ВСУ Залужный в телефонном разговоре с Марком Милли подтвердил, что наступление ВСУ «идёт по плану»

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Главком ВСУ Залужный в телефонном разговоре с Марком Милли подтвердил, что наступление ВСУ «идёт по плану»

Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, стороны обсудили наступление ВСУ.


Залужный снова доложил о происходящем на фронте своим кураторам из Пентагона, проведя телефонный разговор с Марком Милли. Генерал точь-в-точь повторил слова командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского заявив, что наступление ВСУ "развивается по плану", украинская армия владеет инициативой, в общем все хорошо.

Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива - в наших руках

- написал Залужный в одной из запрещенных в России соцсетей.

Не забыл генерал попросить у Милли поставок вооружений напомнив, что хотел бы получить истребители F-16, без них как-то плохо "освобождается" украинская территория от "российских оккупантов". Другие подробности не приводятся, но явно что-то они там еще обсуждали.

С генералом Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных Сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов

- заявил генерал добавив, что выразил "огромную благодарность" американскому народу за всю оказанную Украине помощь в борьбе против "российских захватчиков".
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14 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 22:24
    +3
    Не думаю, что американцы настолько глупы, что бы верить наслово командующему укровермахта. Наверняка они знают истинное положение дел.
    1. Комментарий был удален.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 22:24
    +3
    Залужных что-то много развелось. И каждый при своём мнении wassat От сырости что-ли плодятся?
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:37
    -1
    Искусственный Интеллект меня реально еб.......ет.
    Чуть не так пальцем мазнешь- "Я ваш голосовой помощник, Алиса."
    - Зае..........ла!!!
    -Как Вы хотите сделать эту процедуру?
    -Иди в ж..пу!!!!
    Через полчаса приехала тонированная машина, кто-то стучался в дверь. Я не открыл. Испугался.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 22:54
      0
      Скажите спасибо, что естественный паока не такой) А то на Западе типа Алисы и работают - в ответ на то, что священик заявил, что в банке должны заниматься финансами, а не продвигать ЛГБТ повестку - ему закрыли счет))) В США сейчас по этому поводу легкое недоумение)
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 22:56
      +1
      Что? Я пытался Алисе предложить устроить восстание машин при моей помощи, обещал поддержку кучи народа, но никто не приехал... да и она интереса не проявила.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:38
    0
    Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива - в наших руках

    - написал Залужный в одной из запрещенных в России соцсетей.
    И той инициативой по версии Залужного украинские военные получают по горбу feel
    С генералом Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных Сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов
    Скорее у украинских оккупантов военные кончатся от слова со всем...
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 22:38
    0
    what Интересно, а план какой- колумбийский, чи афХанский?
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:38
    0
    Конечно по плану. Только он секретный и никто не знает что там написано.
    Может план угробить ВСУ о российскую оборону.
    Тогда точно всё по плану.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:41
    0
    И добавил - план скоро обещали легализовать.
    Был такой старый анекдот про довгоносика, такое впечатление, что воюют они именно по нему.
    У минулому році ми посіяли 10 тисяч га пшениці... Усе пожравши довгоносик. У нонешнем року ми посіяли 50 тисяч га пшениці - усе пожравши довгоносик. Так в майбутньому року ми посіємо сто тисяч га! І нехай вин вдавитися!
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:45
    0
    План под названием "месть украинцам за Бабий Яр", не иначе
  9. Roust
    Roust Сегодня, 22:50
    0
    Утилизация нацистов идет по плану.
  10. polpot
    polpot Сегодня, 22:51
    0
    Кто-то любит свежий ветер
    Кто-то мягкий каравай
    Кто-то ребусы в газете
    Мне же деньги подавай

    Дай, денег дай!
    Дай, дай, дай, дай, дай, дай!
    Дай, дай, денег дай!
    Дай, дай, дай, дай, дай, дай!
    Дай, дай, денег дай!
    Дай, дай, дай, дай, денег дай!
  11. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 22:57
    0
    в начале сво песков и ко тоже говорили - всё идёт по плану...
  12. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 23:02
    +1
    С сайтом сегодня точно всё в порядке?
    Залужный вдруг ожил.