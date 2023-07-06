Главком ВСУ Залужный в телефонном разговоре с Марком Милли подтвердил, что наступление ВСУ «идёт по плану»

Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива - в наших руках

С генералом Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных Сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов

Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, стороны обсудили наступление ВСУ.Залужный снова доложил о происходящем на фронте своим кураторам из Пентагона, проведя телефонный разговор с Марком Милли. Генерал точь-в-точь повторил слова командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского заявив, что наступление ВСУ "развивается по плану", украинская армия владеет инициативой, в общем все хорошо.- написал Залужный в одной из запрещенных в России соцсетей.Не забыл генерал попросить у Милли поставок вооружений напомнив, что хотел бы получить истребители F-16, без них как-то плохо "освобождается" украинская территория от "российских оккупантов". Другие подробности не приводятся, но явно что-то они там еще обсуждали.- заявил генерал добавив, что выразил "огромную благодарность" американскому народу за всю оказанную Украине помощь в борьбе против "российских захватчиков".