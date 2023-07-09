Калькризе. Поле битвы, музей, рядовые ужасы античной войны и детектив 2000-летней давности

Местность
В 1988 году отставной майор английской армии, а ныне археолог-любитель Тони Кланн обнаружил в районе горы Калькризе, что недалеко от Оснабрюка, пригоршню монет и несколько миндалевидных предметов. При дальнейшем изучении последние оказались свинцовыми снарядами для пращи, употреблявшимися в римской армии.
Все началось с этих неприметных кусочков металла. Музей Varusshlacht. Фото автора.
Данный факт всколыхнул научно-историческое сообщество. О том, что окрестности Калькризе могут быть местом битвы в Тевтобургском лесу говорили уже очень давно. В частности, такой версии придерживался знаменитый историк Т. Моммзен. Однако до сих пор поиски не давали ничего, что можно было бы связать с битвой двухтысячелетней давности, кроме некоторого количества монет. И вот, наконец, первая находка оружия.
Так началась более чем 30-летняя эпопея раскопок, позволившая пролить свет на многие обстоятельства знаменитой битвы. Были найдены тысячи артефактов, включая несколько уникальных, а для их экспозиции в Калькризе был построен музей Varusschlacht.
Время беспощадно не только к людям и творениям их рук. Природные ландшафты также меняются до неузнаваемости. Две тысячи лет назад в одном километре к северу от горы или, скорее, холма Калькризе простиралось огромное болото. Его топкие участки кое-где подступали к подножию горы, оставляя проход шириной буквально 100 метров, доступный для человека.
Склоны горы Калькризе в силу особенностей рельефа могли задерживать воду, образуя обводненные террасы. Даже сейчас на склонах горы скапливается немало воды. Такая же ситуация была и 2000 лет назад. О том, что во время сражения шел дождь, нам известно из описания римского историка Диона Кассия. Для армии с огромным обозом, в котором были также дети и жены легионеров (об этом тоже известно из Кассия), даже невысокая (110 м) гора стала непреодолимым препятствием.
Таким образом, узкая полоска земли между северным склоном и болотом становилась идеальным местом для засады. Армия, оказавшаяся в данном регионе, будет вынуждена залезть в это природное бутылочное горлышко.
Реконструкция местности. Римская армия шла с востока на запад. Музей Varusshlacht. Фото автора.
Вид на северный склон горы Калькризе. Справа (соответствует направлению на север) виден тот самый проход и ограда места археологических раскопок. Болото, точнее – низменность в современном виде, находится еще дальше к северу. Между склоном и проходом находится овраг, поросший лесом. Парк Varusshlacht. Фото автора.
Сообщения античных авторов о дремучих непроходимых лесах в Германии в случае Калькризе не подтверждаются. Палинологический анализ находок показал пыльцу растений видов гусиная лапка, кочедыжник, вьюнок, овес и горох. События должны были произойти в период с июля по сентябрь.
В 1992 году в Калькризе был найден колокол, покрытый остатками растений. Специалисты выявили, опять-таки, овес, горох, папоротник-кочедыжник и частуху. Последние два растения характерны для болотистой местности. Таким образом, окрестности горы были как минимум частично покрыты посевами сельхозкультур уже две тысячи лет назад, и основным препятствием были не леса, а упомянутые выше болота и вода на склонах.
Местность Калькризе неохотно расстается со своей добычей. Кислотные почвы эффективно растворяют органику. Но в некоторых местах на поверхность выходят известняки, и тогда при толике удачи археологов ждут мрачные находки.
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Фрагмент коллективного захоронения. Всего найдено восемь ям с останками. Фото автора. Музей Varusschlacht
Из описания Тацита мы знаем, что римские солдаты Германика, оказавшись на месте битвы, устроили коллективное захоронение павших товарищей.
Итак, присутствовавшее здесь войско на шестой год после поражения Вара предало погребению останки трех легионов, и хотя никто не мог распознать, прикрывает ли он землей кости чужих или своих, их всех хоронили как близких, как кровных родственников, с возросшей ненавистью к врагам, проникнутые и печалью, и гневом.
Археологи дополняют это свидетельство указанием, что в такие братские могилы попало множество костей, принадлежавших мулам и лошадям разгромленной армии. Полные скелеты отсутствуют, на костях имеются следы укусов и трещины, как будто они некоторое время лежали на поверхности. Судебная медицина делает вывод, что с момента смерти до захоронения прошло от 3 до 10 лет. Это полностью согласуется с известием Тацита. Некоторые найденные обломки костей можно идентифицировать как женские, предположительно, это были жены легионеров, разделившие судьбу армии.
Слева. Маска римского всадника. Калькризе. Видны отверстия для крепления к шлему. Большинство исследователей склоняются к тому, что такие маски были не боевыми, а, скорее, парадными. Фото автора. Музей Varusschlacht.
Справа. Древнерусская маска, найденная в Изяславле. Реконструкция П. А. Васина. Автор реконструкции считает, что такие маски восходят к римским образцам через византийские древности. В отличие от римских аналогов, сомневаться в их боевом назначении не приходится – две известные маски такого типа найдены в слоях пожаров, относящихся к монгольскому погрому. Приводится по: Васин, Лемешко «Личины»
Стена. Ключевая находка или источник заблуждений?
Большим сюрпризом стало обнаружение в 1990 году остатков вала, не упомянутого античными писателями.
Вал проходил по северному склону горы Калькризе и простирался на 400 метров. Археологи считают, что этот вал – дело рук германцев, а не римлян. Простираясь с востока на запад, вал не перерезал дефиле между горой и болотом поперек, как можно было бы подумать, а почему-то был вытянут параллельно предполагаемому движению римлян.
Возможно, атакующие хотели таким образом еще больше сузить проход, или укрепили склон горы, который выглядел более доступным, или даже устроили противнику «золотой мост», предлагая римлянам бросить все и устремиться в проход, пока они будут безнаказанно забрасывать их метательными снарядами на протяжении почти полукилометра. Предполагаемая высота вала – 4 м. Темные пятна в слое почвы указывают, что по верху, вероятно, проходил плетень.
Как уже говорилось, почва вокруг не способствует сохранению органики. Однако съеденные землей тела оставляют после себя отложения фосфатов. В результате почва приобретает бледно-желтый цвет, а если фосфатов особенно много – ярко-оранжевый. Вблизи вала пробы показывают повышенное содержание фосфатов.
Вид на стену, точнее – на место, где она была, с севера (со стороны прежнего большого болота). Северный склон горы начинается за стеной. Видно, что гора практически не возвышается над лесом. Земля перед стеной выровнена, но это результат деятельности крестьян, много лет срезавших дерн, и эрозии. Две тысячи лет назад поверхность здесь была очень бугристой. Ограда возведена вокруг мест археологических раскопок. Фото автора. Парк Varusschlacht
Итак, находка вала как будто свидетельствует в пользу версии о засаде в узком дефиле. В таком виде наша история успела попасть на страницы книг и статей, посвященных сражению.
Однако археология не стоит на месте.
Контрольные бурения в прилегающем к стене парке Калькризе выявили остатки рвов v-образного профиля к северу, востоку и западу от стены. Характерный профиль, укрепления как минимум с трех сторон, неужели это он? Римский лагерь, последнее прибежище легионов Вара!
По новой трактовке, римская армия не просто вошла в бутылочное горлышко у подножия горы, но и разбила там лагерь. «Германская» стена, видимо, была построена до битвы и оказалась прямо на территории римского лагеря. Рядом с ней было нечто вроде усадьбы.
Трудно сказать, что именно произошло дальше. Получается, что лагерь был удачно расположен, прикрыт с севера болотом, а с юга горой с водными барьерами и укреплен по всем правилам. Тем не менее он был взят германцами, как об этом свидетельствуют находки братских могил. Да уж, объем работы еще предстоит проделать колоссальный.
С валом связана еще одна странность.
Находки римского снаряжения на месте раскопок в целом редки, как будто победившие германцы очень тщательно прошерстили все в поисках ценностей. Однако в районе вала концентрация римских предметов вооружения неожиданно даже аномально высока. Найдены остатки шлемов, умбонов щитов, наконечников копий, застежки плащей.
Означает ли это, что после битвы вал стал выставкой трофеев победителей? Нам известно, что греки ставили тропайон из взятого оружия и доспехов на месте победы. Так же поступали римляне, например Германик минимум дважды ставил трофеи в германских землях. Было ли нечто подобное у самих германцев?
Видно, как находки тяготеют к области вала. По обе стороны от вала в изобилии находят германскую керамику. Что касается германского снаряжения, то найдено лишь два предмета, но даже их атрибуция неоднозначна. Фото автора. Музей Varusschlacht
Cold case – античный «глухарь» и одноименная выставка в Varusschlachtmuseum
В 2018 году при раскопках в районе вала металлодетектор выдал особенно сильный сигнал. Из земли был вырезан фрагмент весом несколько сотен килограммов и направлен на детальное изучение в институт Фраунхофера.
Почти два года слой за слоем археологи и специалисты лаборатории института извлекали находки.
Их взорам предстали железная цепь три метра длиной и элементы доспеха высокой степени сохранности. Рядом с находкой на месте раскопок были найдены пилум, римский амулет и еще кое-что.
Римские железные путы для пленников. Большая петля предназначена для шеи, две малых – для запястий рук. После наложения пут на шею и руки в проушины устройства вкладывался прут и фиксировался чем-то вроде шплинта сзади. Varusschlacht музей. Фото автора
Длинная железная цепь, римский доспех, металлические путы для пленных. Что вообще тут произошло?
Реконструкция событий. На римского солдата, еще живого или мертвого, надевают римские же путы – фиксатор, и подвешивают с помощью цепи. Возможно, для подвешивания использовались ремешки доспеха. Varusschlacht музей. Фото автора
Сложно сказать, была ли это форма жертвоприношения или несчастного просто повесили в качестве трофея. Вероятно, живого трофея, иначе зачем понадобились металлические путы. Тацит говорит о принесенных в жертву пленниках:
Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным стволам. В ближних лесах обнаружились жертвенники, у которых варвары принесли в жертву трибунов и центурионов первых центурий.
И упоминает повешенных, но без подробностей:
С какого возвышения произнес речь Арминий, сколько виселиц для расправы с пленными и сколько ям было для них приготовлено.
А что же доспех?
А вот он. Самая древняя лорика сегментата да еще и в наилучшей сохранности. Вес реконструированного доспеха – 10 кг. Varusschlacht музей. Фото автора
Что еще?
Выставка Cold case не ограничивается экспонатами, найденными у Калькризе. Дана ретроспектива ламинарных доспехов, начиная с копии доспеха Дендры. А для иллюстраций ужасов войны устроители составили некоторую антологию находок на местах других массовых захоронений.
Массовое захоронение из Рибемон-сюр-Анкр, где были обнаружены останки сотен мужчин возрастом от 20 до 40 лет. В третьем веке до нашей эры одно из галльских племен одержало победу над соседями. Кости рук и ног примерно 350 человек были выложены квадратом. Остальные кости были уничтожены. Рядом находилась братская могила примерно на 100 человек. Их скелеты были практически целыми, но черепа отсутствовали. Римские авторы сообщали, что головы врагов были у кельтов ценным трофеем. Somme Patrimoine специально для выставки Cold сase. Varusschlacht музей. Фото автора
Слева направо. Фрагменты сегментаты из Корбриджа. English Heritage Trust для выставки Cold case.
Реконструкция находки из Корбриджа по П. Коннолли.
Реконструкция доспеха на базе находок из Корбриджа.
Varusschlacht музей. Фото автора
Представлены фрагменты лорики сегментаты из Корбриджа. Датированы между 122 и 138 гг. н. э. Так назывемый «клад Корбриджа» содержал детали 12 сегментат, а также кузнечные инструменты. По каким-то причинам римляне в спешке покинули постоянный лагерь. Лорика сегментата из Корбриджа имела более широкие, а значит более надежные петли и более простую защиту в области плеч. Несмотря на прогресс, она все еще оставалась очень сложным доспехом. Так, легионный мастер в Корбридже неверно собрал пластины на спине
О том, что у германцев существовал собственный обряд выставления трофеев, могут свидетельствовать представленные на выставке остатки ламинарного доспеха из Штильфрида. В период маркоманских войн римский форпост был захвачен, а доспех, предположительно, закреплен для обозрения.
Слева. Женский череп, найденный в районе Регенсбурга. В третьем веке н. э. римская вилла подверглась нападению врагов. Тринадцати обитателям разбили головы. Женщина вдобавок была скальпирована. Тела бросили в колодец вместе с бытовыми вещами. Исторический музей Регенсбурга специально для выставки Cold case.
Справа. Местность Алкен Энге на севере Дании в первом веке до н. э. стала ареной кровавых разборок германских племен. Почти 400 человек пали в битве. Многие были убиты со спины – во время бегства или лежа лицом к земле. Их тела так и остались лежать. Но год спустя на место сражения снова пришли люди. Они разломали часть трупов вдоль, выварили кости и тщательно их отсортировали. На фото останки тазовых костей, принадлежавших четырем мужчинам. Четыре половинки нанизали на ветку, строго чередуя левую и правую стороны. Затем результат таких трудов утопили в озере. Музей Скандерборг для выставки Cold case. Музей Varusschlacht. Фото автора.
Слева. Бригантина из захоронения Висбю. Имеет некоторое сходство с античными сегментатами: крупные ламинарные пластины защищают нижнюю часть туловища. Видны заклепки крепления к наружному слою ткани или кожи, в отличие от сегментаты, где набор пластин фиксировался рядами ремней изнутри.
Справа. Голова, видимо, отрубленная, несмотря на кольчужный капюшон. Могильник Висбю. Исторический музей Стокгольма для выставки Cold case, музей Varusschlacht. Фото автора.
В 1361 году жители Готланда потерпели поражение от войск датского короля. В братских могилах найдены останки 800 человек, 25 пластинчатых доспехов, три наруча, 200 кольчуг. По каким-то причинам доспехи не заинтересовали победителей. Возможно, из-за интенсивного разложения (битва была в середине лета ) или просто такие доспехи уже тогда считались устаревшими. Находки из Швеции также представлены на выставке.
Заключение. О пользе легенд
Битва в Тевтобургском лесу стала своего рода визитной карточкой германского народа еще во времена Габсбургов. Битва широко использовалась в пропагандистских целях, прославляла доблесть германцев и служила неким манифестом о важности объединения. Со временем, когда слетела пропагандистская шелуха, появилось место для ревизионистских идей.
Скептики справедливо указывали на то, что успех не избавил германцев от дальнейших походов римлян, что Германик взял реванш в битве при Идиставизо и что такой успех германцам не удавалось повторить еще очень долго. Однако при этом зачастую забывается моральный аспект победы, которая дала мощнейший импульс к дальнейшему сопротивлению. Кроме того, потеря Римом территории между Рейном и Эльбой, которая, как казалось, вот-вот станет очередной провинцией, вполне очевидна.
Чтобы поквитаться с германцами, Германик привел в 15 году 8 легионов, а в 16 – не менее 12. Легионы поддерживала многочисленная ауксилия и речной флот. Еще один флот действовал в Северном море. Но даже этого оказалось недостаточно для покорения зарейнских областей.
Какой разительный контраст с покорением Галлии, когда 8 (изначально вообще 4) легионов Цезаря буквально раздавили сопротивление галлов. Возможно, именно крупного успеха и связанной с ним героической легенды галлам не хватило, чтобы отстоять независимость (аналогичная победа Амбиорикса была в разы скромнее). Что касается победителя римлян Арминия, то Тацит писал, что это имя германцы воспевали и в его время, то есть три поколения спустя.