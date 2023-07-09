Калькризе. Поле битвы, музей, рядовые ужасы античной войны и детектив 2000-летней давности

Местность



Все началось с этих неприметных кусочков металла. Музей Varusshlacht. Фото автора.



Реконструкция местности. Римская армия шла с востока на запад. Музей Varusshlacht. Фото автора.



Вид на северный склон горы Калькризе. Справа (соответствует направлению на север) виден тот самый проход и ограда места археологических раскопок. Болото, точнее – низменность в современном виде, находится еще дальше к северу. Между склоном и проходом находится овраг, поросший лесом. Парк Varusshlacht. Фото автора.



Фрагмент коллективного захоронения. Всего найдено восемь ям с останками. Фото автора. Музей Varusschlacht

Итак, присутствовавшее здесь войско на шестой год после поражения Вара предало погребению останки трех легионов, и хотя никто не мог распознать, прикрывает ли он землей кости чужих или своих, их всех хоронили как близких, как кровных родственников, с возросшей ненавистью к врагам, проникнутые и печалью, и гневом.



Слева. Маска римского всадника. Калькризе. Видны отверстия для крепления к шлему. Большинство исследователей склоняются к тому, что такие маски были не боевыми, а, скорее, парадными. Фото автора. Музей Varusschlacht.

Справа. Древнерусская маска, найденная в Изяславле. Реконструкция П. А. Васина. Автор реконструкции считает, что такие маски восходят к римским образцам через византийские древности. В отличие от римских аналогов, сомневаться в их боевом назначении не приходится – две известные маски такого типа найдены в слоях пожаров, относящихся к монгольскому погрому. Приводится по: Васин, Лемешко «Личины»

Стена. Ключевая находка или источник заблуждений?



Вид на стену, точнее – на место, где она была, с севера (со стороны прежнего большого болота). Северный склон горы начинается за стеной. Видно, что гора практически не возвышается над лесом. Земля перед стеной выровнена, но это результат деятельности крестьян, много лет срезавших дерн, и эрозии. Две тысячи лет назад поверхность здесь была очень бугристой. Ограда возведена вокруг мест археологических раскопок. Фото автора. Парк Varusschlacht



Видно, как находки тяготеют к области вала. По обе стороны от вала в изобилии находят германскую керамику. Что касается германского снаряжения, то найдено лишь два предмета, но даже их атрибуция неоднозначна. Фото автора. Музей Varusschlacht

Cold case – античный «глухарь» и одноименная выставка в Varusschlachtmuseum



Римские железные путы для пленников. Большая петля предназначена для шеи, две малых – для запястий рук. После наложения пут на шею и руки в проушины устройства вкладывался прут и фиксировался чем-то вроде шплинта сзади. Varusschlacht музей. Фото автора



Реконструкция событий. На римского солдата, еще живого или мертвого, надевают римские же путы – фиксатор, и подвешивают с помощью цепи. Возможно, для подвешивания использовались ремешки доспеха. Varusschlacht музей. Фото автора

Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным стволам. В ближних лесах обнаружились жертвенники, у которых варвары принесли в жертву трибунов и центурионов первых центурий.

С какого возвышения произнес речь Арминий, сколько виселиц для расправы с пленными и сколько ям было для них приготовлено.



А вот он. Самая древняя лорика сегментата да еще и в наилучшей сохранности. Вес реконструированного доспеха – 10 кг. Varusschlacht музей. Фото автора

Что еще?



Массовое захоронение из Рибемон-сюр-Анкр, где были обнаружены останки сотен мужчин возрастом от 20 до 40 лет. В третьем веке до нашей эры одно из галльских племен одержало победу над соседями. Кости рук и ног примерно 350 человек были выложены квадратом. Остальные кости были уничтожены. Рядом находилась братская могила примерно на 100 человек. Их скелеты были практически целыми, но черепа отсутствовали. Римские авторы сообщали, что головы врагов были у кельтов ценным трофеем. Somme Patrimoine специально для выставки Cold сase. Varusschlacht музей. Фото автора



Слева направо. Фрагменты сегментаты из Корбриджа. English Heritage Trust для выставки Cold case.

Реконструкция находки из Корбриджа по П. Коннолли.

Реконструкция доспеха на базе находок из Корбриджа.

Varusschlacht музей. Фото автора



Слева. Женский череп, найденный в районе Регенсбурга. В третьем веке н. э. римская вилла подверглась нападению врагов. Тринадцати обитателям разбили головы. Женщина вдобавок была скальпирована. Тела бросили в колодец вместе с бытовыми вещами. Исторический музей Регенсбурга специально для выставки Cold case.

Справа. Местность Алкен Энге на севере Дании в первом веке до н. э. стала ареной кровавых разборок германских племен. Почти 400 человек пали в битве. Многие были убиты со спины – во время бегства или лежа лицом к земле. Их тела так и остались лежать. Но год спустя на место сражения снова пришли люди. Они разломали часть трупов вдоль, выварили кости и тщательно их отсортировали. На фото останки тазовых костей, принадлежавших четырем мужчинам. Четыре половинки нанизали на ветку, строго чередуя левую и правую стороны. Затем результат таких трудов утопили в озере. Музей Скандерборг для выставки Cold case. Музей Varusschlacht. Фото автора.



Слева. Бригантина из захоронения Висбю. Имеет некоторое сходство с античными сегментатами: крупные ламинарные пластины защищают нижнюю часть туловища. Видны заклепки крепления к наружному слою ткани или кожи, в отличие от сегментаты, где набор пластин фиксировался рядами ремней изнутри.

Справа. Голова, видимо, отрубленная, несмотря на кольчужный капюшон. Могильник Висбю. Исторический музей Стокгольма для выставки Cold case, музей Varusschlacht. Фото автора.

Заключение. О пользе легенд