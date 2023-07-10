Кампания 1943 года на Русском фронте: ставка на «ничейный результат»

Танки «Тигр» 2-й моторизованной дивизии СС «Дас Райх» на марше на Курской дуге
Генералы предлагают активную оборону
Приступая к военному планированию кампании 1943 года, германское верховное командование довольно трезво оценивало свои силы и средства. Было понятно, что вермахт уже не может проводить крупные наступательные операции с далеко идущими целями, как в ходе кампаний 1941–1942 гг.
Вооруженные силы понесли тяжелые потери в живой силе и технике. Восстановить штатную численность дивизий было крайне сложно. Остро встала проблема нехватки опытных командиров и технических специалистов. Стабильно ухудшалась ситуация на Западе. Была проиграна кампания в Северной Африке. Враг готовился к высадке в Италии. Это требовало наращивания сил в Средиземноморье. На деморализованных итальянцев, которых побили и в России, и в Ливии, надежды не было. В Италии шло брожение, направленное против Муссолини. Рим взывал о помощи. Была проиграна подводная война: американцы клепали транспорты, эсминцы и авианосцы конвейерным способом, восстанавливая тоннаж флота быстрее, чем волки адмирала Дёница их топили.
Была проиграна война в воздухе. Англо-американская стратегическая авиация достигла Берлина и самых отдалённых районов Германской империи. Крупные массированные налёты противника стали для рейха обыденностью. Правда, воевать с русскими эти налёты не мешали. Боевой потенциал вермахта не снизился. Промышленность ушла под землю, армия и народ были преданы фюреру. От бомбёжек страдало гражданское население.
Поэтому генералитет рекомендовал Гитлеру перейти к стратегической обороне на Русском фронте и войне на истощение. Сокращать при необходимости линию фронта, маневрировать, проводить ограниченные наступательные операции и контрудары на отдельных участках фронта. Пользоваться более качественной боевой подготовкой вермахта. В итоге перемолоть Красную Армию, обескровить русских и сорвать предстоящее генеральное наступление противника. Затем перебросить сохранившиеся дивизии на Запад, для отражения возможного наступления англо-американских войск.
Так, Манштейн считал, что русские снова попытаются отбить Донбасс. Он предлагал сконцентрировать крупные силы в тылу северного крыла группы армий «Юг», дождаться удара русских на донбасском направлении, измотать врага упорной обороной, совершить запланированный и планомерный отход из Донецкого бассейна, пропустив врага к Азовскому морю и нанести внезапный мощный удар с северо-запада. Тем самым немцы могли разгромить сильную ударную группировку Красной Армии, и она на время утратила бы наступательные возможности. Понятно, что фюреру такая авантюра с оставлением Донбасса не понравилась.
Германские генералы уже не рассчитывали разгромить СССР, но надеялись, что русская армия истечёт кровью и утратит возможность проводить крупные наступления. Была надежда на «ничейные результат» и сепаратный мир со Сталиным. В крайнем случае, ряд генералов готов был пожертвовать фюрером, и заключить мир с Западом, и вместе воевать с большевизмом.
Танк Pz. Kpfw III дивизии СС «Дас Райх» и его экипаж на Курской дуге
Немецкие танкисты ремонтируют ходовую часть танка «Тигр» в ходе операции «Цитадель»
Курский выступ
Внимание Гитлера привлекла не реализованная до начала весенней распутицы идея Манштейна ликвидировать занятый русскими войсками, выдававшийся сильно на запад Курский выступ. Этот плацдарм удлинял немецкий фронт почти на 500 км и требовал крупных сил для удержания фронта на этом направлении. Кроме того, дуга перехватывала железные дороги, которые шли из района группы армий «Центр» в Харьков. Также выступ мог стать удобным плацдармом для наступления русских на северном фланге группы «Юг» и на южном фланге группы «Центр». С другой стороны, срезав этот выступ, немцы могли уничтожить крупные силы противника.
13 марта 1943 года фюрер подписывает оперативный приказ № 5 об упреждающем ударе по врагу. Гитлер предлагал «упредить их наступление в отдельных местах с целью навязать им, хотя бы на одном из участков фронта свою волю». Такой участок был на фронте группы армий «Юг». На остальных участках главная задача сводилась к обескровливанию наступающего противника. Группа армий «Север» готовила операцию на ленинградском направлении, группы «Центр» и «Юг» – планировали разгромить русских на Курском выступе. Группа армий «А» удерживала Кубанский плацдарм и позволяла высвободить силы для других фронтов.
Предварительно Гитлер хотел провести ряд частных операций на южном направлении. 22 марта командование группы «Юг» получило указание разработать план «Ястреб», чтобы силами 1-й танковой армии и группы «Кемпф» ударом на Купянск разгромить советский Юго-Западный фронт. Через два дня фюрер дал Манштейну указание продумать более масштабный вариант под кодовым названием «Пантера» с целью разгрома русских войск в районе юго-восточнее Харькова силами 1-й и 4-й танковых армий, а также разрушения русского фронта на линии Северского Донца.
Между тем среди высшего командования рейха не было единого мнения, а нужно ли вообще наступать на Востоке. Начальник штаба сухопутных войск (ОКХ) генерал Цейтцлер, разрабатывающий план Курской операции, был всецело за и доказывал, что успех гарантирован, для этого нужно всего 10–12 танковых дивизий. Командование группы «Юг» также поддерживало эту операцию. Штаб верховного командования вермахта (ОКВ) в лице начальника оперативного отдела Йодля выражал сомнения. Он считал, что большое наступление без особой пользы сожжёт резервы, которые нужны для обороны во Франции и на Средиземноморском театре.
Немецкие солдаты готовят к бою бронетранспортер Sd. Kfz. 251/7 Ausf. C. В кадре бронетранспортеры Sd. Kfz. 250/5 Ausf. A. Слева два командирских танка Pz. Bef. Wg. III Ausf. H. Операция «Цитадель»
Гитлеру, который рассматривал военные планы с точки зрения большой стратегии, политики и экономики, была нужна громкая победа, чтобы укрепить пошатнувшийся авторитет рейха, вдохновить союзников, испугать врагов, подкрепить веру армии и народа в непобедимость рейха и непогрешимость фюрера.
15 апреля 1943 года немецкая ставка приняла окончательное решение, отдав оперативный приказ № 6. 28 апреля войска групп «Центр» и «Юг» должны были быть приведены в 6-дневную готовность к проведению операции «Цитадель». Первоначальный срок операции был назначен на 3 мая. Немцы понимали, что фактор времени играет против них: русские подтягивали тылы, восполняли потери, создавали новые соединения и крепили оборону. Они надеялись поймать врага на «стадии слабости», заставить бросать в бой не завершившие формирование и пополнение подвижные соединения.
Наступлению немцев придавалось решающее значение. Оно должно было завершиться быстрой и решительной победой. Поэтому на направлении главных ударов планировали использовать лучшие соединения, командиров и оружие, большое количество боеприпасов. Для взлома обороны русских «одним ударом» проводилось максимальное массирование ударных сил на узком участке, чтобы создать подавляющее превосходство в силах и средствах.
Уже на четвёртый день операции немецкие дивизии должны были встретиться восточнее Курска, окружив основные силы русских Центрального и Воронежского фронтов. В случае такого успеха немедленно начиналась бы операция «Пантера» – удар от Курска на юго-восток с целью уничтожения Юго-Западного фронта. Затем следовала бы операция «Охота на медведя» – удар немцев на Ленинград.
Тотальная мобилизация
На бумаге всё выглядело красиво. Но требовалась огромная работа: наклепать лучшее оружие, много боеприпасов и набрать солдат.
Ещё в январе 1943 года фюрер вынужден был начать тотальную мобилизацию: все мужчины в возрасте с 16 до 60 лет и женщины от 17 до 45 лет должны были пройти регистрацию для работ военного значения. То есть Гитлер хотел пополнить немецкими рабочими армию, а на их место призвать остальных граждан и гражданок, которые до этого времени не имели отношения к ВПК и работали или служили в гражданском секторе. Путём перераспределения трудовых ресурсов, значительного увеличения занятости женщин, освобождались мужчины для фронта, расширялось военное производство. В результате этой мобилизации до конца марта было взято на учёт 3,1 млн человек (большая часть – женщины).
Также массово стали использовать в промышленности и сельском хозяйстве иностранных рабочих, массово угоняемых с оккупированных областей «остарбайтеров» (нем. Ostarbeiter – «работник с Востока»), и военнопленных. Начался усиленный призыв с оккупированных территорий. На фронт бросали поляков, чехов, словаков, вербовали военнопленных (власовцев). Численность формирований «восточных войск» и «добровольцев вспомогательной службы» достигла 450 тыс. человек.
Панцергренадеры в укрытии за подбитым советским танком Т-34 на Курской дуге
Германию наконец-то, на пятый год Второй мировой войны (с 1939 г.), ставили на военные рельсы. Шла мобилизация военно-экономических ресурсов, перераспределение промышленных мощностей, сырья, топлива и энергии в интересах ВПК. Сворачивались многие отрасли мирного времени. Если в 1942 году доля военной продукции составляла 26 % всего промышленного производства, то в 1943 году – выросла до 38 %.
Требование безоговорочной капитуляции, которое выдвинули в Касабланке в январе 1943 года англосаксы, вызвало большое возмущение немецкого общества и армии. Немцы поняли, что враг будет вести войну до полной оккупации Германии, и теперь намеривались сражаться до конца.
Принятые меры по мобилизации людских и материальных ресурсов позволили Германии восстановить мощь ВС. В первом полугодии 1943 года сухопутным и военно-воздушным силам удалось сформировать 50 дивизий. По сравнению с 1942 годом производство танков возросло почти в 2 раза, самолетов – в 2,2, орудий и минометов – в 2,3 раза. Увеличился выпуск зенитных и противотанковых пушек, пулеметов, подняли производство боеприпасов.
Немецкий танк «Пантера» Pz. Kpfw. V Ausf. D 51-го танкового батальона (Pz. Abt. 51), подбитый в ходе боев на Курской дуге. Машина была подбита попаданием 76-мм бронебойных снарядов в левый бронелист башни. Танк находится на сборном пункте аварийных машин перед отправкой на переплавку. Район Карачева
Танки Pz. Kpfw. V Ausf. D «Пантера» 51-го танкового батальона, брошенные на сельской улице под Курском. Батальон входил в состав 39-го танкового полка 10-й танковой бригады. Во время операции «Цитадель» 10-я танковая бригада была придана панцергренадерской дивизии «Великая Германия»
Бойцы РККА на броне немецкого тяжелого танка «Тигр», подбитого на Курской дуге
Продолжение следует…