Кампания 1943 года на Русском фронте: ставка на «ничейный результат»



Танки «Тигр» 2-й моторизованной дивизии СС «Дас Райх» на марше на Курской дуге

Генералы предлагают активную оборону



Танк Pz. Kpfw III дивизии СС «Дас Райх» и его экипаж на Курской дуге



Немецкие танкисты ремонтируют ходовую часть танка «Тигр» в ходе операции «Цитадель»

Курский выступ



Немецкие солдаты готовят к бою бронетранспортер Sd. Kfz. 251/7 Ausf. C. В кадре бронетранспортеры Sd. Kfz. 250/5 Ausf. A. Слева два командирских танка Pz. Bef. Wg. III Ausf. H. Операция «Цитадель»

Тотальная мобилизация



Панцергренадеры в укрытии за подбитым советским танком Т-34 на Курской дуге



Немецкий танк «Пантера» Pz. Kpfw. V Ausf. D 51-го танкового батальона (Pz. Abt. 51), подбитый в ходе боев на Курской дуге. Машина была подбита попаданием 76-мм бронебойных снарядов в левый бронелист башни. Танк находится на сборном пункте аварийных машин перед отправкой на переплавку. Район Карачева



Танки Pz. Kpfw. V Ausf. D «Пантера» 51-го танкового батальона, брошенные на сельской улице под Курском. Батальон входил в состав 39-го танкового полка 10-й танковой бригады. Во время операции «Цитадель» 10-я танковая бригада была придана панцергренадерской дивизии «Великая Германия»



Бойцы РККА на броне немецкого тяжелого танка «Тигр», подбитого на Курской дуге