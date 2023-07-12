Солдаты подземелья: новый почерк армий мира



Корейцы и американцы осваивают навыки штурма ядерных объектов КНДР

Подземная война







Корейцы и американцы осваивают навыки штурма ядерных объектов КНДР

Кинжальные дистанции и сумрак







Полевая маска М40 должна стать важным элементом экипировки подземного штурмовика НАТО











В Великобритании летом прошлого года также прошли учения по штурму подземных укреплений.

«Сегодня мы испытываем подземные тактики, методы и процедуры в реальных условиях с целью создания специализированного инженерного потенциала, который может усилить пехоту и гражданские службы».