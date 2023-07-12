Солдаты подземелья: новый почерк армий мира

Корейцы и американцы осваивают навыки штурма ядерных объектов КНДР
Подземная война
Подземелья испокон веков использовались в военном деле. Еще до нашей эры подкопы использовались для скрытого минирования укреплений и стен замков. Со временем традиция не исчезла, а стала уделом полупартизанских формирований и террористов, пытающихся ассиметрично реагировать на техническое превосходство противника.
Примечателен опыт Сирии, в которой подземные ходы существуют с незапамятных времен. Грунт здесь мягкий, не осыпается, подземные воды залегают достаточно глубоко, что позволяет рыть тоннели на сотни метров. В некоторых городах Сирии и рыть ничего не надо – в Хомсе, к примеру, за четыре года до войны создали разветвленную сеть ходов и водоводов. Естественно, этим не преминули воспользоваться антиправительственные силы и террористы. В Дамаске был обнаружен многокилометровый тоннель из района Кабун до Джобара. Первый был под контролем правительства, второй – под террористами.
Боевики применяют подземные ходы не только для коммуникаций и выхода в тыл войскам, но и для банальной минной войны. Для подрыва важного объекта отрывают сотни метров тоннелей и закладывают десятки тонн взрывчатки. По такой схеме уничтожили гостиницу Carlton и казармы в Алеппо в 2014 году, а также подорвали несколько крупных блокпостов правительственных войск.
Бороться с такими кротами очень непросто. Для защиты важных объектов приходится выкапывать рвы глубиной до 15 метров. Например, для здания управления ПВО сирийской армии в Дамаске пришлось оборудовать противотоннельный ров длиной в полкилометра и глубиной 12 метров. Но и этого бывает недостаточно – на некоторых участках боевики зарываются на 30 метров.
Интересный способ обнаружения копателей апробирован правительственными силами. Охраняемый объект окружается шурфами глубиной до 15 метров с интервалом в 2 метра друг от друга. В каждый вставляется пластиковая труба и засыпается песком. Так только песок начинает убывать, значит в глубине неспокойно.
В правительственной армии вынуждены были создать группы поиска тоннелей и подразделения разведки и уничтожения. На вооружении у бойцов георадары и приборы прослушивания, аналоги стетоскопов. Навыки ведения подземной войны хорошо освоены террористами в Афганистане и Ираке.
Корейцы и американцы осваивают навыки штурма ядерных объектов КНДР
Много могут рассказать про подземные войны израильские солдаты. Палестинцы из ХАМАС научились прокладывать трансграничные тоннели, по которым свободно перемещались на мотоциклах. Все сделано было по науке – освещение на всем протяжении ходов, комнаты для отдыха и хранения взрывчатки, а также обязательная принудительная вентиляция.
В итоге подземная уязвимость вынудила Израиль построить на границе с сектором Газа «умную стену», оснащенную системой сейсмодатчиков и сенсоров. Как утверждается, подземная защита должна обезопасить от подкопов палестинцев.
Примеры использования подземных тоннелей, галерей и прочих ходов можно называть бесконечно. Здесь и опыт Великой Отечественной войны, и вьетнамская война, и опыт спецоперации на Украине. Бои в подземных помещениях «Азовстали» в очередной раз подняли вопрос о специальной подготовке бойцов к экстремальным условиям подземелий.
Кинжальные дистанции и сумрак
Закапывать технику и вооружение научились и регулярные войска.
Американцы считают большой проблемой многокилометровые подземные тоннели Северной Кореи. Ходили слухи, что в 70–80-е годы коммунисты прорыли туннель под сам Сеул. Достаточно было просто заложить под столицу ядерный заряд, и многомиллионный город перестал бы существовать.
Военные Южной Кореи считают это выдумкой, однако отдают должное уровню защищенности подземных тоннелей северных соседей. Как минимум три авиабазы полностью скрыты под землей – в Вонсане, Чанджине и Ончуне. С 2004 года КНДР строят подземные бункеры на 1,5–2 тысячи бойцов прямо у южных границ.
В итоге любая уважающая себя натовская армия должна уметь воевать под землей. Как бы это сложно не выглядело на самом деле.
Полевая маска М40 должна стать важным элементом экипировки подземного штурмовика НАТО
Сложно придумать более тяжелые условия для боя, чем подземелья. Отсутствие артиллерийской поддержки, узкие проходы, темнота и тяжелый воздух. Плохая вентиляция делает стрелковое оружие еще и химическим агентом – пороховые газы не выветриваются и поражают личный состав. Каждый выстрел звучит громом, а взрыв гранаты даже на безопасном расстоянии грозит тяжелой контузией. Проблемы со связью в замкнутых галереях также вносят особенный колорит в боевые столкновения.
Не стоит забывать, что далеко не всегда подземные галереи сухие и чистые. Нередко приходится воевать в канализационных каналах, которыми испещрены города. Если повстанцы и террористы могут себе позволить воевать в нечистотах, то почему натовский солдат не способен на подобное?
На учениях Warrior Shield минувшей весной американцы совместно с корейцами отрабатывали приемы штурма подземных туннелей. Надо сразу оговориться, что взятие кротовьих нор не только очень тяжело, но еще и позволяет штурмовикам выходить глубоко во вражеский тыл. Если, конечно, все складывается успешно для штурмующих.
В ходе Warrior Shield военные апробировали несколько решений.
Прежде всего, полевую маску М40, предназначенную для защиты от оружия массового поражения. Оказалось, что и от пороховых газов, смешанных с канализационными зловониями, маска вполне эффективна. Особенно интересно, как маски будут сочетаться с приборами ночного видения, жизненно необходимыми в подземельях.
Кувалды, бензорезы и плазменные резаки апробировались для взлома бронированных дверей и прочей инфраструктуры. Авангард атакующих колонн защищают тяжелые противопульные щиты на колесах. Не обошлось без современных технологий. GPS под землей по понятным причинам недоступен, а без точной навигации и целеуказания американские бойцы воевать не готовы. Специальные шагомеры у каждого юнита позволяют командиру отслеживать местоположение подразделений в подземной глуши.
Дистанционно управляемые роботы для разминирования и разведки также апробировались в ходе комплексных учений Warrior Shield. Непосредственно в ходе маневров отрабатывались приемы и навыки штурма центров управления ядерными объектами Северной Кореи.
В Великобритании летом прошлого года также прошли учения по штурму подземных укреплений.
К программе подготовки штурмовиков подземных укреплений подключились не только Южная Корея и США, но и Франция, Великобритания и даже Австрия. Похоже, это становится трендом в странах НАТО.
Британцы из 21-го инженерного полка летом прошлого года практиковались в штурме подземных укреплений. Видимо, под впечатлением от взятия Мариуполя Российской армией. Чуть позже военные инженеры закрепили полученные навыки вместе с 8-й инженерной бригадой в ходе тактических маневров Highrise Poacher. Один из инициаторов учений, сержант Моттли в интервью рассказал:
«Сегодня мы испытываем подземные тактики, методы и процедуры в реальных условиях с целью создания специализированного инженерного потенциала, который может усилить пехоту и гражданские службы».
Примечательно, что в ходе учений военные нашли ноу-хау – приварили к медицинским носилкам колеса, дабы уменьшить нагрузку на спасателей на подъеме.
Подземные игры потенциальных противников говорят о том, что в НАТО всерьез и подробно осмысливают опыт боевых действий на Украине и в других регионах. Учения со штурмами заглубленных галерей могут выглядеть наивными, но они несут явную угрозу. В обозримом будущем к маневрам обязательно привлекут бойцов ВСУ.
Российская армия в итоге может столкнуться с проблемами при штурме крупных городов и отражении атак. Специализированные подразделения для выкуривания подземных крыс противника будут совсем не лишними в армии России. Тем более что боевой опыт наши военные нарабатывают совсем не на учениях, а в чрезвычайно жесткой боевой обстановке.