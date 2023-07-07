Вторые сутки подряд российская боевая авиация наносит удары по пытающимся подойти к Клещеевке подразделениям ВСУ

Вторые сутки подряд российская авиация наносит удары по противнику, который продвинулся в направлении Клещеевки и предпринимал попытки штурма этого населённого пункта. Сам по себе населённый пункт небольшой, но его значение достаточно велико ввиду того, что Клещеевка располагается на высоте относительно находящегося в нескольких километрах Артёмовска. Если бы противнику удалось взять Клещеевку, то у него появилась бы возможность осуществлять обстрел города с южного направления.
По последним данным, в ходе нескольких авианалётов были уничтожены пытавшиеся сосредоточиться к западу от указанного села подразделения ВСУ, усиленные бронетехникой. В очередной раз эффективно отработали российские ударные вертолёты, ракетами «Штурм-В» поразившими несколько танков и БМП противника.
Кроме того, ракетно-бомбовые удары были нанесены и штурмовой авиацией. Су-25 отработали по пехоте и бронетехнике противника, в том числе пытавшимся закрепиться в лесопосадках, и по тем, которые шли со стороны Часова Яра в качестве подкрепления и одновременно замены уничтоженным накануне формированиям.
Стоит констатировать, что чем ближе саммит НАТО в Вильнюсе, тем активнее украинское командование бросает на штурмы те или иные бригады, включая и такие, которые были подготовлены в качестве сил закрепления успеха после прорыва российской линии обороны. Прорвать линию обороны не удаётся уже второй месяц подряд, а потому ВСУ приходится задействовать львиную долю имеющихся резервов, чтобы показать хоть какой-то результат.