Военное обозрение
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Вторые сутки подряд российская боевая авиация наносит удары по пытающимся подойти к Клещеевке подразделениям ВСУ

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Вторые сутки подряд российская боевая авиация наносит удары по пытающимся подойти к Клещеевке подразделениям ВСУ

Вторые сутки подряд российская авиация наносит удары по противнику, который продвинулся в направлении Клещеевки и предпринимал попытки штурма этого населённого пункта. Сам по себе населённый пункт небольшой, но его значение достаточно велико ввиду того, что Клещеевка располагается на высоте относительно находящегося в нескольких километрах Артёмовска. Если бы противнику удалось взять Клещеевку, то у него появилась бы возможность осуществлять обстрел города с южного направления.


По последним данным, в ходе нескольких авианалётов были уничтожены пытавшиеся сосредоточиться к западу от указанного села подразделения ВСУ, усиленные бронетехникой. В очередной раз эффективно отработали российские ударные вертолёты, ракетами «Штурм-В» поразившими несколько танков и БМП противника.

Кроме того, ракетно-бомбовые удары были нанесены и штурмовой авиацией. Су-25 отработали по пехоте и бронетехнике противника, в том числе пытавшимся закрепиться в лесопосадках, и по тем, которые шли со стороны Часова Яра в качестве подкрепления и одновременно замены уничтоженным накануне формированиям.

Стоит констатировать, что чем ближе саммит НАТО в Вильнюсе, тем активнее украинское командование бросает на штурмы те или иные бригады, включая и такие, которые были подготовлены в качестве сил закрепления успеха после прорыва российской линии обороны. Прорвать линию обороны не удаётся уже второй месяц подряд, а потому ВСУ приходится задействовать львиную долю имеющихся резервов, чтобы показать хоть какой-то результат.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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10 комментариев
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  1. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 06:20
    +6
    Утилизируйте их, ребята! Удачи вам! Чтобы побыстрее закончились нацики и западные вундервафли - вам всем побыстрее живыми и здоровыми вернуться к родным!
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:21
      +3
      Да! Чтоб число посадок равнялось числу взлётов!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:20
    +3
    Стоит констатировать, что чем ближе саммит НАТО в Вильнюсе, тем активнее украинское командование бросает на штурмы те или иные бригады,

    Чисто обьективная политическая необходимость. what
    В этом плане потому то Зеленский и гонит укромясо в мясорубку.
    Удивляет безропотность солдат и офицеров ВСУ послушно идущих на смерть ради интересов Зеленского...ну что ж это их выбор.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:49
      +1
      А меня лично это не удивляет.Уже не раз рассказывал,почему.Многолетняя пропаганда дала свои всходы среди людей,по менталитету в большинстве своем такие же как мы.И за "свою землю,дом,,ридну неньку"-им так внушили,будут биться до концаНе за интересы наркоманские они бьются
      1. d4.fokin
        d4.fokin Сегодня, 07:01
        +1
        Не за какую неньку они не воюют. Война идёт за халяву в заднеприводной Европе и бандерва в курсе, что они хотят, гнилые людишки предавшие своих предков.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 07:03
      0
      Кредиты мвф делают дело.
      Военным платит зе. Зе на содержании у запада.
      Чуть чуть ошиблись наши стратеги:наглы сломали игру всем. И сша и рф и ес в пролете. Лондон платит меньше и доволен убытках других игроков. Мы "игроки" на окраине?
  3. monetam
    monetam Сегодня, 06:23
    +1
    Если Клещеевка будет захвачена, то это будет первый сколько-нибудь серьёзный успех ВСУ с началом "наступа". Поэтому очень важно не допустить, что противник его получил. И хорошо, что командование это понимает, и концентрирует возможности поражения врага при помощи ВВС. Дай Бог, что бы все удары были максимально результативны !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:53
      0
      Вчера в телеге видео с разгромленной позиции всук.Пятнадцать трупов.Чем их накрыли-не знаю.Крови,повреждений,как при артобстреле не видно.Лица прикрыты тряпками.Там конечно есть вопросы по данному видео
  4. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 06:36
    0
    Часов Яр нужно уничтожить, как пункт сбора войск..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    +1
    Прорвать линию обороны не удаётся уже второй месяц подряд, а потому ВСУ приходится задействовать львиную долю имеющихся резервов
    Если так пойдет и дальше, то у ВСУ скоро не останется подготовленных резервов, которые они хотели использовать для закрепления "планируемого успеха". Это минус ВСУ и конечно плюс нам. А наша тактическая и армейская авиация действует на славу, молодцы!