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Визит Зеленского в Софию завершился отказом Болгарии поставлять оружие и боеприпасы Украине

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Визит Зеленского в Софию завершился отказом Болгарии поставлять оружие и боеприпасы Украине

Зарубежный вояж Зеленского накануне пошел не по плану, Болгария отказала Украине в поставках боеприпасов из арсеналов страны, представители киевского режима еще вечером четверга покинули болгарскую территорию и отправились в Чехию, где их должны были встретить намного приветливее.


Визит Зеленского в Болгарию не задался с самого начала, во время следования украинского кортежа по улицам Софии болгарский православный священник предал Зеленского и его свиту анафеме, несмотря на то, что ему пыталась помешать полиция. Да и переговоры с самого начала пошли не так, как планировали в Киеве. А планы на болгар у клоуна были большие, на Украине надеялись хорошенько запастись боеприпасами советских калибров из наличия болгарской армии, чтобы не ждать производства новых.

Болгарский президент Румен Радев с ходу отказал Зеленскому заявив, что хоть Украину болгарский народ и он лично всячески поддерживает, но оружия и боеприпасов из военных арсеналов страны не даст. Мол, самим надо, обстановка сейчас тревожная, за безопасность и обороноспособность страны беспокоимся. В ответ раздраженный Зеленский попытался "наехать" на болгарского президента, но не добился ничего.

Вы не поддерживаете оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?

- заявил он.

В итоге делегация Украины еще вечером покинула Болгарию, отправившись в Чехию все с тем же желанием выпросить что-нибудь из оружия и боеприпасов. Правда, Зеленский все же дал пресс-конференцию по итогам переговоров с Радевым, где заявил, что в военном плане ничего добиться не удалось, но по другим вопросам Болгария пошла навстречу Украине.
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28 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:21
    +3
    А Хозяин "братушек" не заругает за такое поведение? laughing
    Возьмет и опять задержит поставки уже оплаченных болгарами Ф16....
    Типо - как так посмели отказать Зеле ?

    зы То что прокляли Зелю - это по сути правильно, только Зеле от этого ни жарко ни холодно......
    1. DenD
      DenD Сегодня, 06:30
      +4
      "Хозяин", вряд ли,будет ругаться. Ведь тут идёт немного другая игра, называемая торг. Просто Болгарии предложат такой вариант замены, при котором, она поплывёт. Хотя судя по прессухе болгарской стороны, несколько раз прозвучала фраза, что то вроде "мы слышим от вас только слово-война и не разу не услышали слово - мир". Может быть так "хозяева", завуалировано пытаются подтолкнуть к переговорам. Не поверю, чтобы такой "европейский карлик", как Болгария, там смело послала Зеленского. Ну или, что то меняется в этом мире.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:32
        +1
        Может быть так "хозяева", завуалировано пытаются подтолкнуть к переговорам.


        А если Хозяева планируют принудить к переговорам, то нафига Зеле боеприпасы ?
        Без боеприпасов с "голыми" хлопцами-бойцами - быстрее согласится.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 07:01
        +2
        Цитата: DenD
        называемая торг.

        Полностью согласен. Украине за эти поставки платить не чем. И сейчас просто не договорились, кто же возьмет на себя роль "кошелька"...
    2. Наган
      Наган Сегодня, 06:56
      +1
      Цитата: Nexcom
      зы То что прокляли Зелю - это по сути правильно, только Зеле от этого ни жарко ни холодно......

      Да он и иудеем был считай никаким, и православный из него примерно такой же, так что анафема ему пофиг, тем более от болгарина - у него есть своя, карманная, православная церковь. Хотя... неужто не сыскать по всей России хоть одного раввина-каббалиста, умеющего объявлять «Пульса де-нура»? Было немало примеров того, что это проклятие таки работает.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 07:10
      0
      А не скажите! Анафема, в момент проезда кортежа - похоже на спецоперацию, и снарядов не дали. Интересненько
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:25
    +1
    Цитата: Nexcom
    А Хозяин "братушек" не заругает за такое поведение?

    На саммите НАТО выпорет прилюдно за провал контраступа Зели...кто знает, кто знает. smile
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:28
      +2
      Да, могут и "выпороть" своих холопов. Это чего ж удумали то - выгибаться против воли Хозяина, о своей безопасности думать. Неположено. Надо о Хозяине думать.

      зы Пишут Бидон во время выступления стал трибуну свою пинать ногой. Потом громогласно заявил что трибуна не работает и гордо удалился. laughing Ждем когда он дефекации начнет на публике делать в силу всё большего дементивного маразма? Газы он уже громко пустил на встрече с какой-то там британской герцогиней. Там вся знать была в шоке. wassat
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:42
        +2
        Цитата: Nexcom
        Бидон во время выступления стал трибуну свою пинать ногой. Потом громогласно заявил что трибуна не работает и гордо удалился.

        Трибуну с туалетом перепутал? А Болгария хоть и "плавает как цветок в проруби", однако крупицы мозга все таки сохранились. Проклятие от священника ...Бог все видит, хотя Зеля об том и не подозревает.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:57
          +1
          да шайтан его знает что Бидон с чем перепутал.... Деменция - это такое заболевание.... там предугадать невозможно что выкинет пациент в следующую минуту.... Были случаи когда дементивные сами свои квартиры поджигали. И потом не могли пояснить зачем они это сделали (если их удавалось спасти)
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:39
      +1
      А зачем ему пороть?Болгария вооружается натовскими образцами.ВПК США апплодирует стоя.Кстати,вчера была уже на эту тему статья про схемы поставок американского оружия
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:33
    +1
    Болгария отказала Украине в поставках боеприпасов из арсеналов страны
    Будем надеяться, что завтра болгарская сторона после "беседы по душам" в ЕС и НАТО не передумает и не изменит своего решения. В Чехии конечно Зеленского встретят с распростертыми объятиями и пообещают ради помощи снять с себя последнюю рубаху.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:34
      +3
      Чехи ещё один пистолет Зеле подарят? Может ту же модель из которой "застрелился" Адольф Алоизович?? Было бы символично...... laughing
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:01
        +2
        Цитата: Nexcom
        Может ту же модель из которой "застрелился" Адольф Алоизович?

        Да он вроде как сожрал ампулу с цыганистым калом.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 07:12
          0
          Ну а потом ещё и застрелился, ну так, на всякий случай
        2. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:15
          0
          Совершенно верно. Но типа фюреру было позорно уходить из жизни от яда, потому его адьютант после его смерти пальнул в голову трупа Адольфа из вальтера. Типа фюрер как воин застрелился.
          Потому я и написал "застрелился" в кавычках.
          При осмотре полусгоревшего трупа Гитлера было обнаружено пулевое в голове.
          В плену адьютант Гитлера тоже подтвердил что это он стрельнул после того как Гитлер отравился.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 06:37
    +1
    Сдох Максим да и пёс с ним! Не все коту масленица.....
  5. Orso
    Orso Сегодня, 06:38
    +1
    Конечно, конечно, а может дело во взрывах на артскладах г-на Гебрева, коих уже две штуки произошло, с момента начала СВО? Последний полностью уничтожил склады в прошлом месяце сего года.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:42
    +2
    Цитата: Nexcom
    Газы он уже громко пустил на встрече с какой-то там британской герцогиней. Там вся знать была в шоке.

    Дедушка стал внушать опасения... а если ему взбредет ночью под подушкой нажать красную кнопку Амаргедона. request
    Я боюсь за его душевное расстройство. what
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:50
      +2
      ИМХО его окружение, видя в каком он ментальном нездоровии находится, вряд ли ему доверит "кнопку".
      Перепутает же с вызовом медсестры с клизмой. Или удумает что иракцы напали на Америку и жмякнет по кнопке....
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:44
    +1
    "завершился отказом поставлять оружие"
    - да кто ж о таких вещах будет кричать на каждом углу?! а по факту - либо поставлять уже нечего, либо будут тайные поставки через частные компании! интересно как там завод лукойла в болгарии, продолжает гнать бензин для бандеровцев?
  8. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 06:48
    +1
    Хорошо хоть храм Александра Невского в центре Софии переименовать не потребовал!
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:48
    +1
    Болгарский президент Румен Радев с ходу отказал Зеленскому заявив, что хоть Украину болгарский народ и он лично всячески поддерживает, но оружия и боеприпасов из военных арсеналов страны не даст.

    Зато все дать обещал болгарский премьер-министр. "Братушки" решили посидеть на двух стульях.
  10. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 06:52
    +1
    Респект и уважение батюшке..Вот бы и нашим попам предать его анафеме..Я вот заметил что болгарский я понимаю лучше чем мову
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 06:58
    +1
    Болгарский президент Румен Радев с ходу отказал Зеленскому заявив, что хоть Украину болгарский народ и он лично всячески поддерживает, но ...

  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:59
    +1
    Болгария отказала зеленскому? Что то мне подсказывает, что через недельку прочитаем- "Болгария увеличила военные поставки Киеву". Братушки поднатужаться и ублажат зеленского. Забугорный дядя подтвердит.
  13. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 06:59
    +1
    Даже болгары понимают что укре кранты!!! Сдохнет проклятая , в муках!!! Смерть укро-фашизму! А зельцу и его выродкам гарантирована жуткая смертушка!!!
  14. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 07:03
    +1
    Приятно видеть, как клоуну по носу щелкнули. И это не мелочь, 404-й позарез нужны БП, без них контрнаступ пшикнется.