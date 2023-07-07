Вы не поддерживаете оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?

Зарубежный вояж Зеленского накануне пошел не по плану, Болгария отказала Украине в поставках боеприпасов из арсеналов страны, представители киевского режима еще вечером четверга покинули болгарскую территорию и отправились в Чехию, где их должны были встретить намного приветливее.Визит Зеленского в Болгарию не задался с самого начала, во время следования украинского кортежа по улицам Софии болгарский православный священник предал Зеленского и его свиту анафеме, несмотря на то, что ему пыталась помешать полиция. Да и переговоры с самого начала пошли не так, как планировали в Киеве. А планы на болгар у клоуна были большие, на Украине надеялись хорошенько запастись боеприпасами советских калибров из наличия болгарской армии, чтобы не ждать производства новых.Болгарский президент Румен Радев с ходу отказал Зеленскому заявив, что хоть Украину болгарский народ и он лично всячески поддерживает, но оружия и боеприпасов из военных арсеналов страны не даст. Мол, самим надо, обстановка сейчас тревожная, за безопасность и обороноспособность страны беспокоимся. В ответ раздраженный Зеленский попытался "наехать" на болгарского президента, но не добился ничего.- заявил он.В итоге делегация Украины еще вечером покинула Болгарию, отправившись в Чехию все с тем же желанием выпросить что-нибудь из оружия и боеприпасов. Правда, Зеленский все же дал пресс-конференцию по итогам переговоров с Радевым, где заявил, что в военном плане ничего добиться не удалось, но по другим вопросам Болгария пошла навстречу Украине.