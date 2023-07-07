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Президент Чехии - Зеленскому: Украина вряд ли сможет начать ещё одно контрнаступление через несколько недель или месяцев

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Президент Чехии - Зеленскому: Украина вряд ли сможет начать ещё одно контрнаступление через несколько недель или месяцев

После своего визита в Болгарию, власти которой одобрили заявку Украины на членство в НАТО и одновременно отказали в поставках оружия и боеприпасов, Зеленский направился в чешскую столицу. Там он провёл встречу с президентом Чехии Петром Павлом, который попросил у главы киевского режима рассказать о ходе контрнаступления ВСУ.


По большому счёту, можно было бы ничего не рассказывать, так как президент Чехии и сам прекрасно знает, как это контрнаступление проходит. Но, видимо, решил услышать оценки, что называется, из первых уст.

Зеленский в Праге:

Наступление нашей армии идёт не быстро, но при всём при том мы движемся вперёд, а не назад. В этом я вижу положительный момент.

И здесь президент Украины слукавил, так как есть как минимум одно направление, где за последний месяц украинские войска двигались именно назад. Это направление к западу от Кременной. Также стоит отметить потери вооружёнными силами Украины нескольких десятков квадратных километров в районе Купянска (Харьковская область).

Выслушав заявления Зеленского о «положительном моменте контрнаступления», чешский президент недвусмысленно дал понять, что, во-первых, от Киева ждут гораздо большего, во-вторых, если это «большее» не будет достигнуто сейчас, то потом Украине уже не стоит рассчитывать на всеобъемлющую военную поддержку как минимум со стороны Чехии.

Петр Павел:

Украина вряд ли сможет начать ещё одно контрнаступление через несколько недель или месяцев, поэтому нужно сделать всё возможное для успеха в ходе идущего наступления.

Павел заявил, что Чехия передала Украине более 670 единиц техники с марта прошлого года, намекнув на то, что арсеналы Чешской Республики не бездонны.
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11 комментариев
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  1. Orso
    Orso Сегодня, 06:42
    +6
    Гони друзей, что предали однажды,
    Кто предал раз, предаст тебя и дважды... .
    Омар Хайям.
    Это в полной мере относится как к одной. так и к другой сторонам. Чехи и украинцы друг друга стоят. Сливают Зелю.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:43
    +2
    Чехи опустошили свои арсеналы времен ОВД.И сейчас могут помочь лишь с ремонтом,ну еще есть образцы современных САУ.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:45
      +2
      А совеременные образцы чехи не вжисть не дадут. Ога, ЩАЗ. Они их за свои кровные приобретали. И так вон ноют что почти без авиации и ПВО остались.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:11
        +1
        А чьи ,тогда потомки "Даны" воюют на Донбассе?Чехов,да словаков.Идет замещение систем вооружений местного производства(неплохих,кстати)образцами ВПК США.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:44
    +2
    И какой такой положительный момент наступления Зеля имел ввиду??
    (наверно то что бабло постоянно выделяют ЕС и США - у Зели наверно на счетах уже страшно представить сколько осело) lol
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +3
    Украина вряд ли сможет начать ещё одно контрнаступление через несколько недель или месяцев
    Ну вот и в Чехии укоряют Зеленского за отсутствие результатов широко и долго рекламируемого "контрнаступа" и уже прямо делают наек, что их арсеналы не бездонны. В Болгарии пока облом, в Чехии начинают морщиться, но конечно подкинут, что могут обязательно. Не заладился июль у Зеленского, а месяц только начался.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:46
    +1
    Чехия передала Украине более 670 единиц техники с марта прошлого года, намекнув на то, что арсеналы Чешской Республики не бездонны.

    Вот это дружба народов! Каждый тянет одеяло на себя, если что-то пошло не по их плану. Катайся не катайся, а итог будет один. Не видать Зеле ни НАТО, ни ЕС. Да и от Украины останутся ножки да рожки.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:51
    +3
    Что чехи, что болгары- страны несамостоятельные.
    Завтра Зе поедет к Эрдогану. Вот это будет интересно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:55
      +2
      Беспилотники будет требовать? Или коридор для свинтить из Неньки когда там для него палёным запахнет??
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:51
    +1
    Цитата: Егоза
    Вот это дружба народов!

    Демократия по чешски...
    Чехи нам еще за золото России украденное у Колчака не ответили.
    Где наше золото чехи???
    Верните его нам мерзавцы!!!
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:15
    0
    Украинцы так и не поняли, что их всегда- пользовали и использовав- выбрасывали. Сидели бы себе во внеблоковом статусе и не дергались. Жадность подвела. Исконно украинская, жадность и завышенное самомнение.