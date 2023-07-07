Президент Чехии - Зеленскому: Украина вряд ли сможет начать ещё одно контрнаступление через несколько недель или месяцев

После своего визита в Болгарию, власти которой одобрили заявку Украины на членство в НАТО и одновременно отказали в поставках оружия и боеприпасов, Зеленский направился в чешскую столицу. Там он провёл встречу с президентом Чехии Петром Павлом, который попросил у главы киевского режима рассказать о ходе контрнаступления ВСУ.
По большому счёту, можно было бы ничего не рассказывать, так как президент Чехии и сам прекрасно знает, как это контрнаступление проходит. Но, видимо, решил услышать оценки, что называется, из первых уст.
Зеленский в Праге:
Наступление нашей армии идёт не быстро, но при всём при том мы движемся вперёд, а не назад. В этом я вижу положительный момент.
И здесь президент Украины слукавил, так как есть как минимум одно направление, где за последний месяц украинские войска двигались именно назад. Это направление к западу от Кременной. Также стоит отметить потери вооружёнными силами Украины нескольких десятков квадратных километров в районе Купянска (Харьковская область).
Выслушав заявления Зеленского о «положительном моменте контрнаступления», чешский президент недвусмысленно дал понять, что, во-первых, от Киева ждут гораздо большего, во-вторых, если это «большее» не будет достигнуто сейчас, то потом Украине уже не стоит рассчитывать на всеобъемлющую военную поддержку как минимум со стороны Чехии.
Петр Павел:
Украина вряд ли сможет начать ещё одно контрнаступление через несколько недель или месяцев, поэтому нужно сделать всё возможное для успеха в ходе идущего наступления.
Павел заявил, что Чехия передала Украине более 670 единиц техники с марта прошлого года, намекнув на то, что арсеналы Чешской Республики не бездонны.