Президент Чехии - Зеленскому: Украина вряд ли сможет начать ещё одно контрнаступление через несколько недель или месяцев

Наступление нашей армии идёт не быстро, но при всём при том мы движемся вперёд, а не назад. В этом я вижу положительный момент.

Украина вряд ли сможет начать ещё одно контрнаступление через несколько недель или месяцев, поэтому нужно сделать всё возможное для успеха в ходе идущего наступления.