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Источник сообщил о закрытии программы строительства корветов проекта 20386 в существующем виде

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Источник сообщил о закрытии программы строительства корветов проекта 20386 в существующем виде

Российский флот останется без новейших стелс-корветов проекта 20386, единственный заложенный головной корвет серии "Дерзкий" будет достроен по перепроектированному проекту. Об этом сообщил источник в российском ВПК.


Программа строительства корветов проекта 20386 закрывается, дальнейшей закладки кораблей в существующей версии не будет. Единственный заложенный на "Северной верфи" корвет "Дерзкий" будет достроен после того, как проект полностью переделают. Пока же флот продолжит получать корветы проектов 20380 и 20385, их строительство будет продолжаться. Как заявляется, проект 20386 оказался слишком дорогим и с "высоким коэффициентом новизны".

Дальнейшая закладка корветов проекта 20386 в существующем ныне облике не планируется. Программа их строительства будет закрыта. "Северная верфь" и Амурский судостроительный завод продолжат строительство серии кораблей проектов 20380 и 20385

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее другой источник сообщал, что строительство корветов проекта 20386 прекратили временно, корабль перепроектируют, после чего проект запустят в серию. Работы займут довольно значительное время, так что не известно, когда все это будет реализовано.

Единственный корвет проекта 20386 был заложен на "Северной верфи" под названием "Меркурий", потом ему присвоили имя "Дерзкий". Стыковка блоков корабля прошла 23 апреля 2019 года. В первой половине марта 2021 года произошел "технический спуск" корвета на воду, 10 июня 2021 года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что корвет проекта 20386 может стать опытовым судном, на котором будут отрабатываться новые технологии. Корвет должен был стать первым кораблем в составе ВМФ РФ, построенным по технологии "стелс".
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6 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 06:51
    0
    Аминь! Жалко только попиленных денег. Флоту сейчас не до экспериментов.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:56
    -1
    Правильно. Молодцы!
    Все на строительство 10ав по 100000 т ви!!!
    Не стройте крепости, стройте ж/д.
    Связанность территорий и флотов важнее.
  3. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 06:57
    +2
    Закономерный финал коррупционной авантюры. Жалко спущенных в гальюн миллиардов, ну а виновных искать никто не будет, новизна виновата, понимаешь ли!
    1. PN
      PN Сегодня, 07:08
      -1
      Я с новизной только не понял. Взято в кавычки, так что вероятно, что новизной там и не пахнет. Вероятно вся аппаратура из вчерашнего дня.
  4. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:04
    +1
    Сигизмунд из города... интересуется.
    Российский флот останется без новейших стелс-корветов проекта 20386, единственный заложенный головной корвет серии "Дерзкий" будет достроен по перепроектированному проекту.

    Внимание вопрос к знатокам: Кто и когда ответит за эти безобразия?
    Ответ: Никто и никогда. Так гарант гарантировал, от века и навсегда...
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:11
    0
    Наш аналог Зумволта не удался.

    Но я за то, чтобы хотя бы в качестве опытного корабля его достроили и оценили все эти стелс возможности и их реальную пользу таких кораблей на практике.