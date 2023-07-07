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«Может появиться российский прямой аналог Storm Shadow»: зарубежная пресса комментирует взятие франко-британской крылатой ракеты российскими военными

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«Может появиться российский прямой аналог Storm Shadow»: зарубежная пресса комментирует взятие франко-британской крылатой ракеты российскими военными

Зарубежные эксперты комментируют известия о том, что российским военным удалось взять франко-британскую крылатую ракету Storm Shadow. Изначально появлялась информация о том, что ракета была взята в качестве трофея, однако потом сведения были уточнены: ракета упала и не взорвалась, получив в итоге некритичные повреждения, а потому – пригодна для изучения российскими специалистами. Ракету вывезли с поля боя. И специалисты уже начали работу по её исследованию.


Американские эксперты из военного раздела издания The Drive пишут, что попадание технологий создания такой ракеты в руки российских инженеров «способно нанести серьёзный удар по Западу». Как отмечено, Россия получит секретные технологии, которые использованы для снижения радиолокационной заметности Storm Shadow. Речь идёт в первую очередь об использовании материалов, которые позволяют эту заметность в значительной степени снижать.

Индийское издание Hindustan Times, что «взятие российскими войсками ракеты Storm Shadow с незначительными её повреждениями является большим успехом для ВС РФ».

Индийские репортёры:

Русские получили в своё распоряжение ракету, которую Запад считает представляющей значительную разведывательную ценность в плане использования технологий.

В Британии пишут о том, что если Украина устанавливает такие ракеты на свои бомбардировщики Су-24, то и Россия теперь изучит такую возможность. Как отмечено, может появиться российский прямой аналог Storm Shadow, адаптированный под использование ВКС России.

Из комментариев британских пользователей:

500 дней боёв позади. У России есть полный контроль над Азовским морем, а также широкое разнообразие трофейного оружия западного производства. От ПТРК Javelin до танков Leopard, AMX-10 и ракет Storm Shadow. Не удивлюсь, если скоро мы увидим ещё и трофейные F-16 у российской армии.

Ракета Storm Shadow, конечно, не самая новая в арсенале наших военных, но сам факт того, что русские просто взяли с поля боя боеприпас стоимостью в миллион фунтов, не вселяет уверенности в том, что у нас с Украиной всё в порядке.
Использованы фотографии:
Википедия/Rept0n1x
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8 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:04
    +2
    сам факт того, что русские просто взяли с поля боя боеприпас стоимостью в миллион фунтов, не вселяет уверенности в том, что у нас с Украиной всё в порядке.

    Да с ней уже 30 лет как не все в порядке, а они только заметили? )))
    может появиться российский прямой аналог Storm Shadow, адаптированный под использование ВКС России.

    Не, аналог не надо! У нас будет ЛУЧШЕ! Вот об этом беспокойтесь!
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:06
    +1
    Ну да, ну да, а русские из рогаток незалежную утюжат. Не, конечно полезно поковыряться в этой хреновине. Пусть теперь мелкобриты репу чешут, а заодно и гегемон. Может ещё что нить посовременней упадёт из присланного. А главное не русские Иваны сбили, а сама упала. Где то я это уже слышал, у немчуры во время ВОВ все их вундервафли на Восточном фронте тоже сами по себе ломались, рус Иван был абсолютно ни при делах.)))
  3. Pike
    Pike Сегодня, 07:11
    +1
    Такие аналоги нам не нужны, нужно надёжное, точное, изделие, способное прорываться через ПВО.
    ± изучить - это да
  4. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 07:11
    +1
    Устроили шумиху на ровном месте. Мы уже гиперзвук в серию запустили, а тут - диво дивное, дозвуковое. Правда для ПВО что то интересное найдут конечно.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    0
    Россия получит секретные технологии, которые использованы для снижения радиолокационной заметности Storm Shadow
    Что-то при этих "секретных технологиях" наша ПВО быстро научилась перехватывать эти ракеты. А покопаться в их технологиях нашим специалистам конечно будет интересно, а что-то будет возможно учтено при проектировании наших средств поражения и перехвата. Понравились и приведенные комментарии английских пользователей.
    факт того, что русские просто взяли с поля боя боеприпас стоимостью в миллион фунтов, не вселяет уверенности в том, что у нас с Украиной всё в порядке.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:14
    0
    Дело не в возможности создать аналог.
    Дело в слцчайном применении таких на учениях в Калининград е или сф в баренцевом море.
    Долетит до рейхстага? Или тролля? А грониннген? "случайно" все
  7. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:15
    0
    Как отмечено, может появиться российский прямой аналог Storm Shadow, адаптированный под использование ВКС России.


    Кстати, а почему у нас до сих пор нет аналога такой ракеты?

    У нас есть ракета морского базирования - Калибр, есть ракеты воздушного базирования, но стратегического назначения летящая на 5500 км - Х-101/102, но нет чего-то подобного в тактическом исполнении с дальностью до 500 км.

    Почему?
  8. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:15
    0
    Про трофейный "Сокол"просто замечательно .Накаркают