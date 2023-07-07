«Может появиться российский прямой аналог Storm Shadow»: зарубежная пресса комментирует взятие франко-британской крылатой ракеты российскими военными

Русские получили в своё распоряжение ракету, которую Запад считает представляющей значительную разведывательную ценность в плане использования технологий.

500 дней боёв позади. У России есть полный контроль над Азовским морем, а также широкое разнообразие трофейного оружия западного производства. От ПТРК Javelin до танков Leopard, AMX-10 и ракет Storm Shadow. Не удивлюсь, если скоро мы увидим ещё и трофейные F-16 у российской армии.

Ракета Storm Shadow, конечно, не самая новая в арсенале наших военных, но сам факт того, что русские просто взяли с поля боя боеприпас стоимостью в миллион фунтов, не вселяет уверенности в том, что у нас с Украиной всё в порядке.

Зарубежные эксперты комментируют известия о том, что российским военным удалось взять франко-британскую крылатую ракету Storm Shadow. Изначально появлялась информация о том, что ракета была взята в качестве трофея, однако потом сведения были уточнены: ракета упала и не взорвалась, получив в итоге некритичные повреждения, а потому – пригодна для изучения российскими специалистами. Ракету вывезли с поля боя. И специалисты уже начали работу по её исследованию.Американские эксперты из военного раздела издания The Drive пишут, что попадание технологий создания такой ракеты в руки российских инженеров «способно нанести серьёзный удар по Западу». Как отмечено, Россия получит секретные технологии, которые использованы для снижения радиолокационной заметности Storm Shadow. Речь идёт в первую очередь об использовании материалов, которые позволяют эту заметность в значительной степени снижать.Индийское издание Hindustan Times, что «взятие российскими войсками ракеты Storm Shadow с незначительными её повреждениями является большим успехом для ВС РФ».Индийские репортёры:В Британии пишут о том, что если Украина устанавливает такие ракеты на свои бомбардировщики Су-24, то и Россия теперь изучит такую возможность. Как отмечено, может появиться российский прямой аналог Storm Shadow, адаптированный под использование ВКС России.Из комментариев британских пользователей: